„Április 12. éjszakáján, a népünnepély közepette egy rövid időre elment a kedvem az egész rendszerváltósditól. Történt ugyanis, hogy pár húsz alattinak kinéző srác felmászott a Batthyány téri metrómegálló épületének tetejére, hogy onnan gerjesszék tovább az eddig is extatikus hangulatot lent maradt kortársaik között, de egy láthatósági mellényes szekus saját biztonságuk érdekében leküldte őket onnan, ők pedig szót fogadtak.

Bő tíz percre mintha el is némult volna a sokaság. Nemsokára azonban egy másik csapat, magyar és európai zászlókkal felfegyverzett zoomer újabb rohamra indult, hogy a fenti díszpáholyból hallgathassák a megválasztott miniszterelnök győzelmi beszédét. Ekkor már a tiszás láthatósági mellényt viselő úriemberek is belátták, hogy vasárnap ugyan a nyugatos és európai jövő mellett döntött az ország, de aznap éjjel senkire nem vonatkoznak az európai »health and safety« szabályok: a rögtönzött kilátó gyorsan megtelt. A magaslat sikeres meghódítása nyomán óriási moraj támadt, és hosszan zúgott a »Ruszkik haza!«, majd a Kossuth-nóta. A történelmi magyar függetlenségi és demokratikus törekvések ezen jelszavai mellett zoomereink helyenként rázendítettek az ötvenpluszos óellenzék kedvelt »Európa! Európa!” skandálására, csak hogy a focilelátókról ismert „Ria, ria, Hungáriával« folytassák.