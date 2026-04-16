Oroszország felkészülhet a NATO megtámadására: három forgatókönyv is van Putyin asztalán

Moszkva kimondta: Európa az orosz fegyveres erők potenciális célpontja
Az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese hangsúlyozta, hogy az Ukrajnával együttműködő európai dróngyárak Oroszország célpontjait képzik.
Oroszország több lehetséges forgatókönyv mentén tervezi a háború folytatását.
Oroszország több lehetséges forgatókönyv mentén tervezi a háború folytatását, a teljes körű hadműveletek fenntartásától egészen a konfliktus befagyasztásáig, illetve egy későbbi, NATO elleni hibrid fellépésig – erről beszélt az RBC-Ukraine szerint Andrij Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Központjának vezetője.
A szakértő szerint az egyik lehetőség, hogy a háború legalább 2028-ig elhúzódik.
Moszkva jelenleg egy 2026-os tavaszi–nyári offenzívára készül, ugyanakkor ennek megvalósítása újabb mozgósítás nélkül nehezen elképzelhető.
Egy másik forgatókönyv a harcok fokozatos lecsillapodásával és egy esetleges tűzszünettel számol.
Kovalenko szerint ennek előkészítése már zajlik: állítása szerint az orosz médiában egyre sűrűbben jelennik meg az a narratíva, hogy a Kreml vezetése nem kapott pontos képet a fronthelyzetről, ezért a háború zsákutcába jutott a félretájékoztató katonai vezetés miatt. A Dezinformáció Elleni Központ vezetője szerint Moszkva ezzel a a konfliktus befagyasztására készítheti fel a közvéleményt.
A harmadik lehetőség szerint Oroszország úgy folytatná a háborút Ukrajnában, hogy közben fokozatosan egy NATO elleni hibrid konfliktus felé mozdul el, különösen 2028-hoz közeledve.
Ez akár a balti államokkal szembeni agresszív lépéseket is magában foglalhat. A felmerülő eszközök között dróntámadások, kisebb szabotázscsapatok bevetése.
Emellett a Kreml tervei között egy médiaháború kirobbantása is szerepel, amelynek részeként például a NATO katonai létesítményeit fenyegető kampányok is megjelenhetnek. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt , Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese közösségi oldalán úgy fogalmazott: „az európai drón- és egyéb fegyvergyártó létesítmények listája egyben az orosz fegyveres erők potenciális célpontjainak listája is.”
Mindeközben Oroszországban egy olyan törvényjavaslat is napirenden van, amely lehetővé tenné a hadsereg külföldi alkalmazását az orosz állampolgárok védelmére hivatkozva.
Az ukrán vezetés részéről ugyanakkor eltérő hangok is hallhatók: Kirilo Budanov, az elnöki hivatal vezetője korábban arról beszélt, hogy a háború vége a vártnál hamarabb is eljöhet.
Már csak Putyin válaszára várnak.
