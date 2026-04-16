Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
terv nato béke eszkaláció orosz-ukrán háború

Oroszország felkészülhet a NATO megtámadására: három forgatókönyv is van Putyin asztalán

2026. április 16. 16:02

Oroszország több lehetséges forgatókönyv mentén tervezi a háború folytatását.

null

Oroszország több lehetséges forgatókönyv mentén tervezi a háború folytatását, a teljes körű hadműveletek fenntartásától egészen a konfliktus befagyasztásáig, illetve egy későbbi, NATO elleni hibrid fellépésig – erről beszélt az RBC-Ukraine szerint Andrij Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Központjának vezetője.

A szakértő szerint az egyik lehetőség, hogy a háború legalább 2028-ig elhúzódik.

Moszkva jelenleg egy 2026-os tavaszi–nyári offenzívára készül, ugyanakkor ennek megvalósítása újabb mozgósítás nélkül nehezen elképzelhető.

Egy másik forgatókönyv a harcok fokozatos lecsillapodásával és egy esetleges tűzszünettel számol.

Kovalenko szerint ennek előkészítése már zajlik: állítása szerint az orosz médiában egyre sűrűbben jelennik meg az a narratíva, hogy a Kreml vezetése nem kapott pontos képet a fronthelyzetről, ezért a háború zsákutcába jutott a félretájékoztató katonai vezetés miatt. A Dezinformáció Elleni Központ vezetője szerint Moszkva ezzel a a konfliktus befagyasztására készítheti fel a közvéleményt.

A harmadik lehetőség szerint Oroszország úgy folytatná a háborút Ukrajnában, hogy közben fokozatosan egy NATO elleni hibrid konfliktus felé mozdul el, különösen 2028-hoz közeledve.

Ez akár a balti államokkal szembeni agresszív lépéseket is magában foglalhat. A felmerülő eszközök között dróntámadások, kisebb szabotázscsapatok bevetése.

Emellett a Kreml tervei között egy médiaháború kirobbantása is szerepel, amelynek részeként például a NATO katonai létesítményeit fenyegető kampányok is megjelenhetnek. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt , Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese közösségi oldalán úgy fogalmazott: „az európai drón- és egyéb fegyvergyártó létesítmények listája egyben az orosz fegyveres erők potenciális célpontjainak listája is.”

Mindeközben Oroszországban egy olyan törvényjavaslat is napirenden van, amely lehetővé tenné a hadsereg külföldi alkalmazását az orosz állampolgárok védelmére hivatkozva.

Az ukrán vezetés részéről ugyanakkor eltérő hangok is hallhatók: Kirilo Budanov, az elnöki hivatal vezetője korábban arról beszélt, hogy a háború vége a vártnál hamarabb is eljöhet.

Nyitókép: TATYANA MAKEYEVA / AFP

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Tapeino
2026. április 16. 18:15
Ezt a szemét hazudozást már itt is!! Ki a faszomnak muzsikáltok, mi????
MiHazank2030
2026. április 16. 17:51
Mandiner kérlek... Miért hoztok le olyan cikket, ami nyilvánvaló hazugság? Nem Oroszország fog támadni, hanem az EU+UK - a NATO kollektív védelme mögé bújva.
Wastelander2281
•••
2026. április 16. 17:43 Szerkesztve
És ez a "jobboldali" és "nemzeti" sajtó, ami csint nélkül lehozza a globalista hazug propagandát meg az ukrán szart. Nem az oroszok fognak támadni éppen ellenkezőleg, pont fordítva!
indaniso
2026. április 16. 17:42
Még van olyan aki eszi ezt a faszságot. Állítólag az oroszoknak már se pénzük, se emberük, se fegyverük. Mivel támadnának?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!