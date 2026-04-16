Oroszország felkészülhet a NATO megtámadására: három forgatókönyv is van Putyin asztalán

Oroszország több lehetséges forgatókönyv mentén tervezi a háború folytatását, a teljes körű hadműveletek fenntartásától egészen a konfliktus befagyasztásáig, illetve egy későbbi, NATO elleni hibrid fellépésig – erről beszélt az RBC-Ukraine szerint Andrij Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Központjának vezetője.

A szakértő szerint az egyik lehetőség, hogy a háború legalább 2028-ig elhúzódik.

Moszkva jelenleg egy 2026-os tavaszi–nyári offenzívára készül, ugyanakkor ennek megvalósítása újabb mozgósítás nélkül nehezen elképzelhető.