Moszkva kimondta: Európa az orosz fegyveres erők potenciális célpontja

Az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese hangsúlyozta, hogy az Ukrajnával együttműködő európai dróngyárak Oroszország célpontjait képzik.
Moszkva európai és más Ukrajnán kívüli célpontok elleni esetleges támadások lehetőségét helyezte kilátásba, miután Ukrajna több európai szövetségese a dróngyártás növelése mellett döntött. Az orosz védelmi minisztérium közzétett egy listát azokról a gyárakról és cégekről, amelyek ukrán drónokat vagy azok alkatrészeit állítják elő, és ezek pontos címeit is megadta.
Az érintett létesítmények az Egyesült Királyságban, Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, Izraelben és Lengyelországban találhatók.
Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese megerősítette, hogy a közleményt komolyan kell venni – számolt be a Reuters.
Az orosz védelmi minisztérium arra figyelmeztetett, hogy az Ukrajnának szánt drónok tovább mélyíthetik Európa bevonódását a háborúba.
Dmitrij Medvegyev a közösségi oldalán kihangsúlyozta, hogy a fenyegetést szó szerint kell értelmezni:
Az orosz védelmi minisztérium nyilatkozatát szó szerint kell érteni: az európai drón- és egyéb fegyvergyártó létesítmények listája egyben az orosz fegyveres erők potenciális célpontjainak listája is. Hogy mikor válnak a támadások valósággá, az a további fejleményektől függ. Aludjatok jól, európai partnerek!”
