Moszkva kimondta: Európa az orosz fegyveres erők potenciális célpontja

Moszkva európai és más Ukrajnán kívüli célpontok elleni esetleges támadások lehetőségét helyezte kilátásba, miután Ukrajna több európai szövetségese a dróngyártás növelése mellett döntött. Az orosz védelmi minisztérium közzétett egy listát azokról a gyárakról és cégekről, amelyek ukrán drónokat vagy azok alkatrészeit állítják elő, és ezek pontos címeit is megadta.

Az érintett létesítmények az Egyesült Királyságban, Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, Izraelben és Lengyelországban találhatók.

Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese megerősítette, hogy a közleményt komolyan kell venni – számolt be a Reuters.