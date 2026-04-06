Németország harcra készül: totális hadiipari átállás rázza meg Európát!

Megdöbbentő strukturális átalakulás tanúi vagyunk: Németország ipari központjai a totális fegyvergyártás irányába mozdultak el, miután a hagyományos ágazatok megrendelésállománya drasztikusan visszaesett. A hadiipar már nem csupán egy kiegészítő szektor, de az életben maradás egyetlen esélye számos, korábban civil orientációjú óriásvállalat számára, írja a Világgazdaság. A statisztikák könyörtelenek: jelenleg a német cégek több mint 12 százaléka tervezi a belépést a védelmi szektorba, a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara adatai szerint pedig már minden hatodik vállalat kapcsolatban áll a hadiiparral. Németország harcra készül.

Az autóipar agóniája és a tankalkatrészek felemelkedése

A német gazdaság motorja, a járműipar szenved leginkább az elektromos átállás költségeitől és a nemzetközi versenytől. Ennek következménye, hogy az ágazat szereplőinek több mint harmada már közvetve vagy közvetlenül a honvédelemnek dolgozik. A korábban precíziós autóalkatrészekre optimalizált gyártósorokat kettős felhasználásúvá teszik, hogy kiszolgálják a katonai projekteket.