Ennyire önkéntes a német katonaság: a sorköteles férfiak csak engedéllyel távozhatnak tartósan külföldre
Berlin új döntése komoly kérdéseket vet fel a személyes szabadságjogok és a német vezetés terveit illetően.
A német gazdaság történetének egyik legdrámaibb fordulata zajlik: a hagyományos ipari megrendelések összeomlása miatt a korábbi civil óriásvállalatok, köztük az autóipar szereplői, tömegesen állnak át fegyvergyártásra. Németország harcra készül.
Megdöbbentő strukturális átalakulás tanúi vagyunk: Németország ipari központjai a totális fegyvergyártás irányába mozdultak el, miután a hagyományos ágazatok megrendelésállománya drasztikusan visszaesett. A hadiipar már nem csupán egy kiegészítő szektor, de az életben maradás egyetlen esélye számos, korábban civil orientációjú óriásvállalat számára, írja a Világgazdaság. A statisztikák könyörtelenek: jelenleg a német cégek több mint 12 százaléka tervezi a belépést a védelmi szektorba, a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara adatai szerint pedig már minden hatodik vállalat kapcsolatban áll a hadiiparral. Németország harcra készül.
A német gazdaság motorja, a járműipar szenved leginkább az elektromos átállás költségeitől és a nemzetközi versenytől. Ennek következménye, hogy az ágazat szereplőinek több mint harmada már közvetve vagy közvetlenül a honvédelemnek dolgozik. A korábban precíziós autóalkatrészekre optimalizált gyártósorokat kettős felhasználásúvá teszik, hogy kiszolgálják a katonai projekteket.
Fontos látni, hogy a német cégek többsége nem válik azonnal fegyvergyárrá: csupán 2,5 százalékuk állít elő konkrét fegyverrendszereket. Azonban 14,5 százalékuk már beépült a szektorba beszállítóként, olyan technológiákat és alkatrészeket kínálva, amelyek békeidőben és háborúban egyaránt értékesíthetők. A hadiipar vonzereje a kiszámíthatóság: míg a civil piac ciklikus, a védelmi megrendelések állami finanszírozásúak és hosszú távú stabilitást adnak a foglalkoztatásnak.
A fellendülés ellenére a hadiipar nem csodaszer. A védelmi szektor még így sem képes maradéktalanul felszívni az autó- és gépiparban keletkezett kapacitásfelesleget. Ráadásul a fejlődés egyenlőtlen: a beruházások főként Dél-Németországban összpontosulnak a már meglévő technológiai bázisok miatt, miközben a keleti tartományok lemaradása fokozódhat.
Ezt is ajánljuk a témában
Berlin új döntése komoly kérdéseket vet fel a személyes szabadságjogok és a német vezetés terveit illetően.
A gazdasági átállást drasztikus adminisztratív lépések kísérik. 2026. január 1. óta békeidőben is érvényes az a katonai reform, amely szerint minden 17 és 45 év közötti férfinak előzetes engedélyt kell kérnie a Bundeswehrtől, amennyiben három hónapnál hosszabb időre elhagyná az országot.
A kormány ezzel párhuzamosan kérdőíves felmérésekkel monitorozza a fiatalok katonai hajlandóságát, és célul tűzte ki a hadsereg létszámának jelentős növelését. Bár a külföldre távozási engedélyeket elvileg kiadják, a regisztráció kötelezővé tétele egyértelműen a mozgósíthatóság és a naprakész katonai nyilvántartás irányába mutat.
