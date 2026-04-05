Ennyire önkéntes a német katonaság: a sorköteles férfiak csak engedéllyel távozhatnak tartósan külföldre

Már a dátumot is kitűzték: kiderült, mikortól vinnék el a német fiatalokat katonának, ha ez a terv átmegy
Sokkoló fordulat Németországban: a nőknek is kötelező lehet a behívó.
Berlin új döntése komoly kérdéseket vet fel a személyes szabadságjogok és a német vezetés terveit illetően.
Németországban látványosan felgyorsult a hadkötelezettség körüli szabályok szigorítása, miután a biztonságpolitikai környezet romlására hivatkozva a kormány új törvényi változtatásokat vezetett be – számolt be róla a Frankfurter Rundschau. Az év elején hatályba lépett a katonai szolgálat modernizálásáról szóló törvény, amely új korszakot nyit a német védelempolitikában.
A cél egyértelmű: a Bundeswehr létszámát a jelenlegi mintegy 184 ezerről 2035-re akár 270 ezer főre növelnék. Ennek érdekében már idén kérdőívet küldenek ki a 2008 után született fiataloknak, amelyben a katonai szolgálatra való hajlandóságukat mérik fel.
A férfiak számára kötelező a válaszadás, a nőknek viszont továbbra is önkéntes.
Miközben fokozatosan, de egyre nyíltabban zajlik a kötelező sorozás tényleges bevezetése Németországban, egy másik, sokkal kevésbé ismert változás már életbe is lépett, és komoly következményekkel járhat. A frissen elfogadott módosítás szerint:
A férfi személyek a 17. életévük betöltése után kötelesek engedélyt kérni (...), ha három hónapnál hosszabb időre el kívánják hagyni a Német Szövetségi Köztársaság területét.”
Ez a szabály a hadkötelezettségi törvény 3. paragrafusában szerepel, és a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden 17 és 45 év közötti férfinak engedélyt kell kérnie a Bundeswehr illetékes központjától, ha hosszabb időre külföldre menne –
A változtatás azért jelentős, mert korábban ez az előírás csak rendkívüli helyzetekre vonatkozott: a törvény korábbi verziója szerint a rendelkezést kizárólag „feszültségi vagy védelmi helyzet”, tehát az országot érő közvetlen katonai fenyegetés esetén léptették életbe.
Az új szabályozás azonban ezt alapjaiban írta felül. A módosított törvény kimondja:
A feszültségi vagy védelmi helyzeten kívül is alkalmazandók a 3. § rendelkezései.”
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a korábban kivételesnek számító korlátozás immár békeidőben is általános szabállyá vált.
Ugyanakkor a német kormány itt sem mert egyből túlzottan előreszaladni: a szabályozás egyelőre arról rendelkezik, hogy a hatóságoknak mérlegelés nélkül jóvá kell hagyniuk a kérelmeket. A szabályozás eddigi változásait elnézve ugyanakkor az látszik, hogy csak idő kérdése, mikor térnek át az eseti elbírálásra, esetleg lépnek tovább a teljes tilalom irányába.
A törvény szerint:
Az engedélyt arra az időtartamra kell megadni, amely alatt az érintett személy nem áll hadkötelezettség alatt.”
A német védelmi minisztérium is megerősítette, hogy az engedélyezési kötelezettség „alapvetően békeidőben is érvényes”, és célja, hogy szükség esetén pontos képet kapjanak arról, ki tartózkodik külföldön.
Ugyanakkor a részletszabályok kidolgozása még folyamatban van. A minisztérium elismerte, hogy az intézkedés következményei „mélyrehatóak”, és jelenleg is dolgoznak azon, hogy
konkrétabb szabályokat alakítsanak ki (...) a felesleges bürokrácia elkerülése érdekében”.
Arra a kérdésre viszont, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha valaki engedély nélkül utazik külföldre, egyelőre nem adtak egyértelmű választ.
A módosítás így egy olyan helyzetet teremtett, amelyben elvileg minden érintett férfinak kötelező adminisztratív eljáráson kell átesnie, miközben a gyakorlati alkalmazás részletei továbbra sem tisztázottak.
Ez pedig azt jelenti, hogy Németországban milliók számára vált bizonytalanná: milyen feltételekkel és milyen következményekkel hagyhatják el hosszabb időre az országot a jövőben.
Fotó: Ina FASSBENDER / AFP