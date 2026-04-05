Ennyire önkéntes a német katonaság: a sorköteles férfiak csak engedéllyel távozhatnak tartósan külföldre

Németországban látványosan felgyorsult a hadkötelezettség körüli szabályok szigorítása, miután a biztonságpolitikai környezet romlására hivatkozva a kormány új törvényi változtatásokat vezetett be – számolt be róla a Frankfurter Rundschau. Az év elején hatályba lépett a katonai szolgálat modernizálásáról szóló törvény, amely új korszakot nyit a német védelempolitikában.

A cél egyértelmű: a Bundeswehr létszámát a jelenlegi mintegy 184 ezerről 2035-re akár 270 ezer főre növelnék. Ennek érdekében már idén kérdőívet küldenek ki a 2008 után született fiataloknak, amelyben a katonai szolgálatra való hajlandóságukat mérik fel.