Bundeswehr Németország sorkatonaság

Ennyire önkéntes a német katonaság: a sorköteles férfiak csak engedéllyel távozhatnak tartósan külföldre

2026. április 05. 11:10

Berlin új döntése komoly kérdéseket vet fel a személyes szabadságjogok és a német vezetés terveit illetően.

2026. április 05. 11:10
null

Németországban látványosan felgyorsult a hadkötelezettség körüli szabályok szigorítása, miután a biztonságpolitikai környezet romlására hivatkozva a kormány új törvényi változtatásokat vezetett be – számolt be róla a Frankfurter Rundschau. Az év elején hatályba lépett a katonai szolgálat modernizálásáról szóló törvény, amely új korszakot nyit a német védelempolitikában.

A cél egyértelmű: a Bundeswehr létszámát a jelenlegi mintegy 184 ezerről 2035-re akár 270 ezer főre növelnék. Ennek érdekében már idén kérdőívet küldenek ki a 2008 után született fiataloknak, amelyben a katonai szolgálatra való hajlandóságukat mérik fel.

A férfiak számára kötelező a válaszadás, a nőknek viszont továbbra is önkéntes.

Csendben életbe lépett egy súlyos korlátozás

Miközben fokozatosan, de egyre nyíltabban zajlik a kötelező sorozás tényleges bevezetése Németországban, egy másik, sokkal kevésbé ismert változás már életbe is lépett, és komoly következményekkel járhat. A frissen elfogadott módosítás szerint:

A férfi személyek a 17. életévük betöltése után kötelesek engedélyt kérni (...), ha három hónapnál hosszabb időre el kívánják hagyni a Német Szövetségi Köztársaság területét.”

Ez a szabály a hadkötelezettségi törvény 3. paragrafusában szerepel, és a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden 17 és 45 év közötti férfinak engedélyt kell kérnie a Bundeswehr illetékes központjától, ha hosszabb időre külföldre menne –

  • legyen szó tanulmányokról,
  • munkáról vagy akár
  • utazásról.

Így lesz a kivételből szabály

A változtatás azért jelentős, mert korábban ez az előírás csak rendkívüli helyzetekre vonatkozott: a törvény korábbi verziója szerint a rendelkezést kizárólag „feszültségi vagy védelmi helyzet”, tehát az országot érő közvetlen katonai fenyegetés esetén léptették életbe.

Az új szabályozás azonban ezt alapjaiban írta felül. A módosított törvény kimondja:

A feszültségi vagy védelmi helyzeten kívül is alkalmazandók a 3. § rendelkezései.”

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a korábban kivételesnek számító korlátozás immár békeidőben is általános szabállyá vált.

Lassan főzik a békát

Ugyanakkor a német kormány itt sem mert egyből túlzottan előreszaladni: a szabályozás egyelőre arról rendelkezik, hogy a hatóságoknak mérlegelés nélkül jóvá kell hagyniuk a kérelmeket. A szabályozás eddigi változásait elnézve ugyanakkor az látszik, hogy csak idő kérdése, mikor térnek át az eseti elbírálásra, esetleg lépnek tovább a teljes tilalom irányába.

A törvény szerint:

Az engedélyt arra az időtartamra kell megadni, amely alatt az érintett személy nem áll hadkötelezettség alatt.”

A német védelmi minisztérium is megerősítette, hogy az engedélyezési kötelezettség „alapvetően békeidőben is érvényes”, és célja, hogy szükség esetén pontos képet kapjanak arról, ki tartózkodik külföldön.

Ugyanakkor a részletszabályok kidolgozása még folyamatban van. A minisztérium elismerte, hogy az intézkedés következményei „mélyrehatóak”, és jelenleg is dolgoznak azon, hogy

konkrétabb szabályokat alakítsanak ki (...) a felesleges bürokrácia elkerülése érdekében”.

Arra a kérdésre viszont, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha valaki engedély nélkül utazik külföldre, egyelőre nem adtak egyértelmű választ.

Általános bizonytalanság

A módosítás így egy olyan helyzetet teremtett, amelyben elvileg minden érintett férfinak kötelező adminisztratív eljáráson kell átesnie, miközben a gyakorlati alkalmazás részletei továbbra sem tisztázottak.

Ez pedig azt jelenti, hogy Németországban milliók számára vált bizonytalanná: milyen feltételekkel és milyen következményekkel hagyhatják el hosszabb időre az országot a jövőben.

***

Fotó: Ina FASSBENDER / AFP

 

szilvarozsa
2026. április 05. 11:41
Német buzik, kontra orosz katonák ... Egyértelmű a Tippmixen.
franciscofranco
2026. április 05. 11:41
A sorkatonaság mióta önkéntes?
BBrutus
2026. április 04. 09:30
Jól látom, hogy csak fehér, öntelt, rasszista férfit soroznak be? Hol vannak az új Németek?
díszponty
2026. április 03. 20:53
ugye köllött nektek egy kis kiutazása közérdeket sért....... úgy kellett, úgy kellett, káposztába hús kellett nem sokára se káposztátok se húsotok nem lesz
