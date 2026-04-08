Kezdődik: tüntetés tört ki Franciaországban a magas üzemanyagárak miatt, áll a bál az utakon

Mint ismert, az Európát energiaválságra adott válaszul az Európai Unió bürokratái egy sor ajánlást tettek közzé, például azt, hogy az emberek dolgozzanak otthonról. Könnyen belátható, hogy például az építési vállalkozók esetében ez a javaslat nehezen alkalmazható.

Az Európai Unió ahelyett, hogy belátná az energiapolitikájának teljes kudarcát, és feloldaná a szankciókat az olcsó orosz energiával szemben, inkább kivitelezhetetlen ajánlásokat tesz. Sőt, azokat az országokat, amelyek igyekeznek megvédeni az állampolgáraikat az elszabaduló energiaárakkal szemben – mint Magyarország is –, büntetéssel fenyegeti.