ultimátum hormuzi - szoros ali abdollahi irán donald trump

A nagy háború küszöbén állunk: Irán elutasította Donald Trump ultimátumát, pattanásig feszült a helyzet

2026. április 05. 10:18

Nem tudni, mi lesz.

Az iráni hadsereg szombat este elutasította Donald Trump 48 órás ultimátumát, aki megállapodást, illetve a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását követelte.

 „Az agresszív és háborúpárti amerikai elnök, miután több egymás követő vereséget szenvedett el, tehetetlen, instabil, enervált és ostoba módon Irán létesítményeit és javait” kezdte el fenyegetni 

– jelentette ki Ali Abdollahi tábornok, az iráni hadsereg főparancsnoka.

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

„A fegyveres erőinkkel egy pillanatig sem habozunk megvédelmezni országunk jogait és a javainkat, továbbá helyre tenni az agresszort” – fűzte hozzá a tábornok, akit az állami televízió idézett a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán szombaton adott ismételt ultimátumot a teheráni vezetésnek, mondván, „a pokol fog Iránra szabadulni”, amennyiben két napon belül nem köt megállapodást.

Szombat este az iráni hadsereg figyelmeztetett, hogy 

az „amerikai-cionista ellenség” támadása esetén „az amerikai terrorhadsereg által használt létesítményeket” és „a cionista rezsim” létesítményét fogják célba venni

 „pusztító és szüntelen” támadásokban.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Héja
2026. április 05. 15:52
Irán jelenleg ismeretlen vezetői nem mernek kbújni a bunkerből. Saját népüket gyilkolják. Féltik az életüket, közben Alloah paradicsomát ígérgetik - másoknak.
csulak
2026. április 05. 15:45
sajnalom ,hogy nem tudtak kiegyezni..lesz baj
neszteklipschik
2026. április 05. 12:48
"Nem tudni, mi lesz." Dehogy nem. ATOM! Az lesz. Nem is csak egy. Hanem több tucat. Mentek Álláhhoz. Ez lesz.
targoncasjozsi
2026. április 05. 11:55
Készüljetek a 2000Ft-os benzinre, a bolond trump haverotok összehozza!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!