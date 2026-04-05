A nagy háború küszöbén állunk: Irán elutasította Donald Trump ultimátumát, pattanásig feszült a helyzet

Világos üzenet: 48 órát adott Trump, különben a „pokol fog Iránra szabadulni”
Az USA elnöke minden korábbinál hatalmasabb katonai csapásokat helyezett kilátásba.
Nem tudni, mi lesz.
Az iráni hadsereg szombat este elutasította Donald Trump 48 órás ultimátumát, aki megállapodást, illetve a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását követelte.
„Az agresszív és háborúpárti amerikai elnök, miután több egymás követő vereséget szenvedett el, tehetetlen, instabil, enervált és ostoba módon Irán létesítményeit és javait” kezdte el fenyegetni
– jelentette ki Ali Abdollahi tábornok, az iráni hadsereg főparancsnoka.
„A fegyveres erőinkkel egy pillanatig sem habozunk megvédelmezni országunk jogait és a javainkat, továbbá helyre tenni az agresszort” – fűzte hozzá a tábornok, akit az állami televízió idézett a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.
Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán szombaton adott ismételt ultimátumot a teheráni vezetésnek, mondván, „a pokol fog Iránra szabadulni”, amennyiben két napon belül nem köt megállapodást.

Szombat este az iráni hadsereg figyelmeztetett, hogy
az „amerikai-cionista ellenség” támadása esetén „az amerikai terrorhadsereg által használt létesítményeket” és „a cionista rezsim” létesítményét fogják célba venni
„pusztító és szüntelen” támadásokban.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh