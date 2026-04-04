irán egyesült államok donald trump

Világos üzenet: 48 órát adott Trump, különben a „pokol fog Iránra szabadulni”

2026. április 04. 19:09

Az USA elnöke minden korábbinál hatalmasabb katonai csapásokat helyezett kilátásba.

Donald Trump szerint a „pokol fog Iránra szabadulni”, amennyiben két napon belül nem köt megállapodást – az amerikai elnök internetes bejegyzésben szombaton adott ismételt ultimátumot a teheráni vezetésnek. 

Az elnök Truth Social közösségi oldalán arra emlékeztetett, hogy két nap múlva jár le az egyszer meghosszabbított, 10 napos ultimátum az Egyesült Államokkal való megállapodásra és a Hormuzi-szoros megnyitására, amit követően minden korábbinál hatalmasabb katonai csapásokat helyezett kilátásba. 

Az idő telik – 48 óra van még, mielőtt a teljes pokol szabadul rájuk”

– fogalmazott. 

Az amerikai elnök pénteken egy hasonló internetes bejegyzésben kifejtette, hogy az amerikai haderő „még csak meg sem kezdte lerombolni azt, ami Iránban megmaradt”, amihez hozzáfűzte, hogy először a hidak, majd az elektromos áramot előállító erőművek jönnek. 

A teheráni kormányzatot egyezségre sürgetve azt írta, hogy „az új rezsim tudja, mit kell tenni, és azt gyorsan meg kell tennie”. 

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

 

Összesen 122 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
iimre
2026. április 05. 17:11
"TomLantos-Intezet-Fidesz 2026. április 05. 04:28 Orbán békepárti szövetségese. De bármilyen hihetetlen, ennél van egy szinttel lejjebb, amikor Orbán a Gázában népirtást elkövető Netanjáhúval alakít "Béketanácsot". Gratulálok.. És igen, bármilyen hihetetlen, még ennél is van lejjebb. De ennél lejjebb már csak a narancsbirkák vannak, akik ehhez "keresztényként" pózolnak. Jézus biztos akarta volna a háborút, a népirtást, az etnikai tisztogatást. A keresztény képmutatás a legalja." Jézus úgy is végezte. A keresztény, fehér európai embernek viszont meg kell védenie civilizációs értékeit, alkotmányos demokráciáját, amit az iszlám elpusztítana. Ha valamit nem értesz, költözz ki valamelyik iszlám országba…
iimre
2026. április 05. 17:03
"patikus-3 2026. április 05. 09:18 Izrael történelmi hálával tartozik a perzsa kultúrának." Ugyan már, kis buta, élj a jelenben! :D 2026-ot írunk, hol van már az a perzsa kultúra? Már régen muzulmánná váltak az iszlám elnyomás alatt. Ha érdekel a történelmi folyamat, nézd ezt: youtube.com/watch?v=5r0EtYOrhl0 Térkép: Az iszlám földközi-tengeri pusztításának 13 évszázada Bill Warner PhD.
iimre
•••
2026. április 05. 15:58 Szerkesztve
• Az egyik lehetőség az, hogy megvárjuk, amíg az iszlám Irán Európa ellen fordul és fegyverekkel is megtámad minket — nekik vallási kötelességük pusztítani a hitetleneket. • A másik lehetőség az, hogy teszünk ellene valami még előtte. Szóval inkább örüljünk annak, hogy megelőző csapásokkal mások bombázzák vissza a muzulmánokat a középkorba, ahol gondolkodásmódjukban ténylegesen vannak.
Süsüke
2026. április 05. 09:59
Izraeli hívásra az USA lopni, rabolni ment a Perzsa öbölbe és most nemhogyhaza takarodna hanem még fenyegetőzik is! Az egész angolszász társaság tokkal-vonóval gusztustalan útonálló rablóbanda! Épp ideje lenne seggbe rúgni őket!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!