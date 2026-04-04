Világos üzenet: 48 órát adott Trump, különben a „pokol fog Iránra szabadulni”

Donald Trump szerint a „pokol fog Iránra szabadulni”, amennyiben két napon belül nem köt megállapodást – az amerikai elnök internetes bejegyzésben szombaton adott ismételt ultimátumot a teheráni vezetésnek.

Az elnök Truth Social közösségi oldalán arra emlékeztetett, hogy két nap múlva jár le az egyszer meghosszabbított, 10 napos ultimátum az Egyesült Államokkal való megállapodásra és a Hormuzi-szoros megnyitására, amit követően minden korábbinál hatalmasabb katonai csapásokat helyezett kilátásba.