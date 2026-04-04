Világos üzenet: 48 órát adott Trump, különben a „pokol fog Iránra szabadulni”

Iráni háború: kimentették a lelőtt amerikai vadászgép egyik pilótáját
A társát még keresik. A perzsa állam már magának tulajdonítja a gép lelövését.
Az USA elnöke minden korábbinál hatalmasabb katonai csapásokat helyezett kilátásba.
Donald Trump szerint a „pokol fog Iránra szabadulni”, amennyiben két napon belül nem köt megállapodást – az amerikai elnök internetes bejegyzésben szombaton adott ismételt ultimátumot a teheráni vezetésnek.
Az elnök Truth Social közösségi oldalán arra emlékeztetett, hogy két nap múlva jár le az egyszer meghosszabbított, 10 napos ultimátum az Egyesült Államokkal való megállapodásra és a Hormuzi-szoros megnyitására, amit követően minden korábbinál hatalmasabb katonai csapásokat helyezett kilátásba.
„Az idő telik – 48 óra van még, mielőtt a teljes pokol szabadul rájuk”
– fogalmazott.
Az amerikai elnök pénteken egy hasonló internetes bejegyzésben kifejtette, hogy az amerikai haderő „még csak meg sem kezdte lerombolni azt, ami Iránban megmaradt”, amihez hozzáfűzte, hogy először a hidak, majd az elektromos áramot előállító erőművek jönnek.
A teheráni kormányzatot egyezségre sürgetve azt írta, hogy „az új rezsim tudja, mit kell tenni, és azt gyorsan meg kell tennie”.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver