mentőakció irán egyesült államok donald trump

Donald Trump bejelentette, hogy végrehajtották az amerikai történelem egyik legmerészebb mentőakcióját Iránban

2026. április 05. 07:58

Sikeres kimentést indított a hadsereg egy ezredes érdekében.

null

Donald Trump amerikai elnök a Ttuth-oldalán tett bejelentést ország-világ előtt.

„Az elmúlt néhány órában az Egyesült Államok hadserege végrehajtotta az amerikai történelem egyik legmerészebb kereső- és mentőakcióját egyik kiváló tisztünk, nagy tiszteletnek örvendő ezredesünk érdekében, akiről örömmel jelenthetem be, hogy épségben van! Ez 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

a bátor harcos az ellenséges vonalak mögött, Irán veszélyes hegyeiben rekedt, ahol ellenségeink vadásztak rá: 

óráról órára egyre közelebb kerültek hozzá, de soha nem volt igazán egyedül, mert főparancsnoka, a hadügyminiszter, a vezérkar főnöke és harcostársai a nap 24 órájában figyelemmel kísérték a tartózkodási helyét, és szorgalmasan tervezték a mentését” – írja Trump.

Hozzáteszi: „Utasításomra az amerikai hadsereg tucatnyi, a világ leghalálosabb fegyvereivel felszerelt repülőgépet küldött ki, hogy visszahozzák őt. Megsérült, de rendbe fog jönni.

 Ez a csodával határos művelet egy másik bátor pilóta tegnapi mentését követi,

 amelyet nem erősítettünk meg, mert nem akartuk veszélyeztetni a második mentőakciónkat. 

Ez az első alkalom a hadtörténelemben, hogy két amerikai pilótát külön-külön mentettek ki az ellenséges terület mélyéről.”

„SOHA NEM HAGYUNK HÁTRA EGYETLEN AMERIKAI HARCOSOT SEM! Az a tény, hogy mindkét műveletet végrehajtottuk anélkül, hogy egyetlen amerikai is meghalt vagy megsebesült volna, ismét bizonyítja, hogy elsöprő légifölényt értünk el az iráni égbolton. Ez egy olyan pillanat, amelyre minden amerikai – republikánus, demokrata és mindenki más – büszke lehet, és amely révén össze lehet fogni. 

A világ történelmének legprofibb és leghatékonyabb hadseregével rendelkezünk”

 – büszkélkedett az amerikai elnök.

Nyitókép: Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 53 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Turius
2026. április 05. 16:24
Várjunk csak! Nem arról volt szó, hogy Irán már annyira szét van lőve, hogy nincs is légvédelme?
Unknown
2026. április 05. 15:56
Akkor legalább 2 repülőgépet lelöttek a már fegyvertelen irániak. A sikeres mentés során mekkora veszteség keletkezett?
Himiko
•••
2026. április 05. 13:40 Szerkesztve
A Wall Street Journal is megírta a cikket a két MC-130J földbe vezetéséről, mindkettő megsérült a levegőben, a technológia ne kerüljön Irán kezébe a földbe irányították. Iráni média közlése az egyik roncsról: .tiktok.com/@almashhadmedia/video/7625181954198998273 Meg nem erősített hírek szerint az egyik gép pilótája Angol volt, elhunyt., - Libanon, Hezbollah, 2026-os elemzések szerint a világ legjobb/legfejlettebb tankja: az izraeli Merkava .tiktok.com/@trtarabi/video/7625202867539954952 - Új víz alól indított drónt mutatott be az iráni állami média: .tiktok.com/@headlinereporter/video/7624117275406175520 csak véletlen lehet, hogy kb 1 éve hasonló drónokról láttam Kína által feltöltött videókat. - Ez a pilóta biztos el tudott menekülni: .tiktok.com/@h..3i/video/7623312936982826262
fapadopulos
2026. április 05. 11:39
Ami kimaradt a győzelmi jelentésből: Minimum két C-130-as pusztult el a mentőakció során és valószínű két újabb Black Hawk is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!