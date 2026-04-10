Szerzőink
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
egyesült királyság franciaország nyugat muszlim baloldal

A baloldalnak fontosabbá váltak a muszlimok, mint a zsidók – részben egyszerű politikai számításból

2026. április 10. 05:52

A nyugati országokban a baloldali pártok lettek az iszlamisták leglelkesebb támogatói. De mi vezethetett ide?

Hajdú Tímea
Hosszú évek óta formálódik a Nyugaton a baloldaliak és az iszlamisták szövetsége, akik gyakran a nyugati kultúra iránti gyűlöletben találják meg a közös nevezőt. Az anticionizmus majdnem olyan divatossá vált, mint korábban az antirasszista mozgalmak.

Az utóbbi hetekben egy váratlan kritikusa bukkant fel ennek a szövetségnek: Tony Blair. Az Egyesült Királyság korábbi munkáspárti miniszterelnöke egy friss cikkében azt írta, hogy növekszik az antiszemitizmus a nyugati világban, mégpedig azért, mert a baloldal fél attól, hogy ha fellép a zsidógyűlölet ellen, akkor elidegeníteni muszlim szavazóit. Blair úgy fogalmazott, hogy a baloldal „szentségtelen szövetséget kötött az iszlamistákkal”.

Nagykoalíció: szélsőbalosok, szakszervezetiek és Palesztina-pártiak közös tüntetése Franciaországban
Fotó: AFP/THOMAS SAMSON

A március végén megjelent írásra felfigyelt a brit sajtó, de az egykori miniszterelnök 2003 óta sokak szemében persona non grata, mert támogatta az iraki háborút, egyesek háborús bűnösnek is tartják. A cikk azért érdekes, mert Blairnek szerepe volt abban, amit ő szentségtelen szövetségnek nevez, hiszen az ő bevándorlási törvényei nyitották meg az utat a tömeges migráció előtt, amely jelentősen megnövelte a muszlim lakosságot. 2021-ben Angliában és Walesben már 3,87 millió muszlim élt, és közel felük nem az Egyesült Királyságban született. Ez a jelentős növekedés vezetett ahhoz, hogy a baloldal egyik fontos szavazói tömbjévé vált a muszlim lakosság, amelynek jelentős része bár nem radikális, nem ellenzi a radikalizmust.

A baloldal és az iszlám románca a hatvanas évekre vezethető vissza.

 A nemzetközi baloldal azután szakított a zsidó állammal, hogy az elsöprő győzelmet aratott az 1967-es hatnapos háborúban szomszédjai ellen, és jelentős területeket szállt meg. A szovjetek felkarolták a palesztinok ügyét, és az új narratívában Izrael a Nyugat vagy az Egyesült Államok előretolt hadteste lett, az „imperialista” hatalom eszköze az arabokkal szemben. Ezzel a palesztinok ügyét kivették a klasszikus arab–izraeli kontextusból, és a nemzeti felszabadítási mozgalom ügye adta a zöld–vörös házasság alapját. 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
polárüveg
2026. április 10. 09:00 Szerkesztve
A "baloldal"-nak címkézett spekuláns befektetők érdekeit képviselő pártok masszívan dolgoznak az európai emberek, vállalkozások, országok tönkretételért. Ezt barátságosnak nem lehet nevezni, ellenségesnek inkább. "Baloldal" ellensége lett az európai embereknek, balsorsot akar nekik. Érthető, ha a "baloldal" az európai fehér embert, s civilizációját gyűlölő, ellenséges idegeneket szabadít az európai emberekre. A spekuláns befektetők és az őket szolgáló "baloldal" az európai fehér emberek vesztét akarják, ki kell most már mondani.
zsuzsa-963
2026. április 10. 08:00
A Malév 240 járatát nyilvánvalóan nem a Muszlimok lőtték le 10 tagú személyzettel és 50 utassal, amit a Royal Air Force Cipruson üzemelő radarállomása észlelte, hogy egy vadászgép két rakétát lőtt ki a repülőre és az egyik fiatal légikisérő férje - Dr. Németh László, az angol női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya megszerzett, miközben itthon titkosították az ügyet. A magyar hatóságok még azt sem tették lehetővé, hogy a magyar személyzetet tisztességesen eltemessék. Véletlenül Pintér János kapitány fia osztálytársam volt. Az járatra a Magyarországon tartózkodó Paleasztin küldöttség vett jegyet, de nem csekkoltak be a repülőre. Másfél hónappal korábban a cseh légitársaság CSA540 járata egy palasztin küldöttséggel a fedélzeten 11 km-re bejruti repülőtér előtt lezuhant. youtube.com/watch?v=MLPz8tDQ6Qs youtube.com/watch?v=GsV02eH4Dl4
xyz123-3
2026. április 10. 07:26
“támogatta az iraki háborút, egyesek háborús bűnösnek is tartják.” “az ő bevándorlási törvényei nyitották meg az utat a tömeges migráció előtt,” Akkor Tony Blair mégis miről beszél? Miniszterelnökként aktív szerepet játszott egy rosszabb világ eljövetelében. Börtönben lenne a helye.
bakafant-28
2026. április 10. 07:18
Akkor én milyen oldali vagyok,ha a zsidót,muszlimot egyaránt nem kívánatosnak tartom?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!