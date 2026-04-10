A baloldalnak fontosabbá váltak a muszlimok, mint a zsidók – részben egyszerű politikai számításból

Hosszú évek óta formálódik a Nyugaton a baloldaliak és az iszlamisták szövetsége, akik gyakran a nyugati kultúra iránti gyűlöletben találják meg a közös nevezőt. Az anticionizmus majdnem olyan divatossá vált, mint korábban az antirasszista mozgalmak.

Az utóbbi hetekben egy váratlan kritikusa bukkant fel ennek a szövetségnek: Tony Blair. Az Egyesült Királyság korábbi munkáspárti miniszterelnöke egy friss cikkében azt írta, hogy növekszik az antiszemitizmus a nyugati világban, mégpedig azért, mert a baloldal fél attól, hogy ha fellép a zsidógyűlölet ellen, akkor elidegeníteni muszlim szavazóit. Blair úgy fogalmazott, hogy a baloldal „szentségtelen szövetséget kötött az iszlamistákkal”.