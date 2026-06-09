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lannert judit nyugat gyerek

Lannert Judit hozza a nyugatot már elzombisító „oktatási javaslatokat”

2026. június 09. 17:44

Pont az ilyenek miatt tanul egyre több amerikai gyerek otthon… Taps. Taps. Taps. Éljenek a libsik!

2026. június 09. 17:44
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Gulyás Virág
Gulyás Virág
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„Participation trophy – vagyis amikor már csupán a részvételért is kupát kapnak a gyerekek. Ez az oktatási rendszer züllesztette le az amerikai és nyugati oktatásrendszert annyira, hogy ma már kézírást sem kell tanulniuk és az analóg órákat lecserélik az iskolákban, mert az bonyolult. Ez járul ahhoz is, hogy általánosítva és statisztikàk szerint, életképtelen generációk nőnek fel.

Lannert Judit terve, hogy ne legyenek osztályzatok egy tipikus libsi mentalitás. 

Egy gyerek nem azért kap jó vagy rossz jegyet, hogy megalázzák, hanem, hogy megtanuljon önmagáról dolgokat, hogy megtanuljon küzdeni, hogy megtanulja kezelni a csalódást, az igazságtalanságot, vagy épp megtanulja mi az, hogy motiváltság.

Nem ettől kap traumát a gyerek. Sokkal inkább attól, ha mindent alátesznek, mindig csak simogatják, ha elhitetik vele, hogy neki mindig igaza van, s mindent jól lát…. Na meg attól, ha a szülei a telefont nyomogatják ahelyett, hogy leülnének vele a házihoz.

Lannert Judit hozza a nyugatot már elzombisító »oktatási javaslatokat«. Pont az ilyenek miatt tanul egyre több amerikai gyerek otthon… Taps. Taps. Taps. Éljenek a libsik!”

Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 16 komment

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Majdmegmondom
2026. június 09. 18:58
Tökéletesen megfogalmaztad! Azt hisszük, hogy a jelenlegi generáció elbutultságánál nincs lejjebb, pedig van. Én Gyurcsányban is csalódtam, mert ugye nála is van lejjebb. A kézírás eltörlésén én is kiakadtam és az, hogy nem tanulnak felelőséget, kötelességet, miközben a jogaikat piszkosul ismerik... Ezek már arra vannak tenyésztve, hogy az IA-t, meg a robotokat kiszolgálják... Szép új világ...
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stormy
2026. június 09. 18:52
"„Participation trophy – vagyis amikor már csupán a részvételért is kupát kapnak a gyerekek. Ez az oktatási rendszer züllesztette le az amerikai és nyugati oktatásrendszert annyira, hogy ma már kézírást sem kell tanulniuk és az analóg órákat lecserélik az iskolákban, mert az bonyolult. Ez járul ahhoz is, hogy általánosítva és statisztikàk szerint, életképtelen generációk nőnek fel." a lofaszt. ha valaki egy kicsit is teheséges az usában kiveszik ar etardált szinesek közül és kiemelt osztályba jár. és ha általánosbol meg tovább akkor elve ilyenbe fog kerülni középiskolában. a bibsik ezt kezdték szétbszni a token rendszerrel mert kiemelt osztályban gyakorlatilag csak fehérek meg csingcsingok voltak.
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0
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makapaka2
2026. június 09. 18:38
Szégyelljék magukat azok a keresztények, akik hatalomra segítették ezt a kártékony, nemzet romboló, identitást romboló kormányt!
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Hanesz
2026. június 09. 18:21
Volt már ilyen Magyar (érdekes névazonosság) Bálint idején, mikor szöveges értékelés volt jegyek helyett. Na Tiszás pedagógus, kezdheted min. 3 oldalban körmölni, hogy Pistike miért hülye...
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