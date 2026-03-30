Új szintre lépett az ukrajnai barbárság: súlyos beteg kárpátaljai magyart hurcoltak el a frontra; eltűnt, az ukrán hatóságok válasza egészen kétségbeejtő

gyomrának körülbelül csak 20 százaléka működik. Elmondása szerint állapota miatt futni sem tud, és ukránul szinte egy szót sem beszél.

Végül egy Lemberg megyei (Javorszkij járási) kiképzőtáborba került, ahol csak komoly erőfeszítések árán sikerült telefonon kapcsolatot tartani vele.A nővér januárban hazautazott a Beregszász járásbeli Barkaszóra – ide valósiak ugyanis Tiborral – mert elhunyt az édesapjuk. Ekkor ment be a helyi hadkiegészítő parancsnokságra az apja halotti bizonyítványával, hogy mondjanak valamit a testvéréről. Ott csak annyit közöltek, hogy Lembergben van.

Szűcs Tibort súlyos betegsége ellenére hurcolták el.

Magyar hadifoglyok tértek haza Oroszországból Március elején Magyarország diplomáciai erőfeszítéseinek köszönhetően két kárpátaljai magyar származású férfi szabadult ki az orosz hadifogságból. A két kettős állampolgár – akiket korábban az ukrán hatóságok hurcoltak el a frontra – Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közbenjárására, Vlagyimir Putyin orosz elnök hozzájárulásával térhetett haza Budapestre.

A pontos helyszínt végül a helyi halottasházban tudta meg, amikor az egyik ott dolgozó beszélgetés közben elárulta neki, melyik kiképzőközpontban van a testvére. Ezt követően kapcsolatba lépett a kiképzőközpont kapitányával, és jelezte, milyen rossz állapotban van a testvére, de hiába. „Elvitték orvoshoz, és ott is azt mondták, hogy minden egészséges” – mondta. Elmondása szerint bár élelmet kaptak, szinte minden mást a saját fizetésükből kellett beszerezniük. Ha a ruhájuk tönkrement, annak pótlásáról már maguknak kellett gondoskodniuk.