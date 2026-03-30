Új szintre lépett az ukrajnai barbárság: súlyos beteg kárpátaljai magyart hurcoltak el a frontra; eltűnt, az ukrán hatóságok válasza egészen kétségbeejtő

Kárpátaljai magyar tragédia, sokadik felvonás: magyar férfit raboltak el az ukránok, hogy a frontra hurcolják
Egy újabb magyar származású kényszersorozott katona történetét mesélte el testvére lapunknak.
Szűcs Tibor lábaiban fém protézisekkel mehetett a frontra úgy, hogy a gyomra gyakorlatilag nem működött. Az eltűnt férfi családja végső kétségbeesésében a nyilvánosság segítségét kéri.
A Mandiner újabb döbbenetes történetről értesült. Az ukrán toborzók egy súlyosan beteg férfit hurcoltak el a nyílt utcáról még tavaly december 2-án, akit ráadásul a frontra vittek, ahol eltűnt. Most a férfi, Szűcs Tibor nővére kereste meg szerkesztőségünket, hogy nyilvánosságra hozza a történteket, és ezen keresztül kérjen segítséget testvére megtalálásához.
Szűcs Tibor nővére, aki jelenleg Magyarországon él, ahová a háború elől menekülve érkezett, elmondta: testvérét először Beregszászra vitték, ahol 2–3 hétig tartották fogva. Ezt követően került Nagyszőlősre, ahol elvették az összes iratát,
köztük azokat, amelyek bizonyították, hogy egészségi állapota miatt alkalmatlan a katonai szolgálatra. Helyettük olyan iratokat állítottak ki, amelyek szerint egészséges.
Annak ellenére, hogy korábban több műtéten is átesett, egy korábbi autóbaleset miatt fémprotézisek vannak a lábában. Legutóbb egy gyomorműtéten esett át, emiatt
gyomrának körülbelül csak 20 százaléka működik. Elmondása szerint állapota miatt futni sem tud, és ukránul szinte egy szót sem beszél.
Végül egy Lemberg megyei (Javorszkij járási) kiképzőtáborba került, ahol csak komoly erőfeszítések árán sikerült telefonon kapcsolatot tartani vele.A nővér januárban hazautazott a Beregszász járásbeli Barkaszóra – ide valósiak ugyanis Tiborral – mert elhunyt az édesapjuk. Ekkor ment be a helyi hadkiegészítő parancsnokságra az apja halotti bizonyítványával, hogy mondjanak valamit a testvéréről. Ott csak annyit közöltek, hogy Lembergben van.
Magyar hadifoglyok tértek haza Oroszországból
Március elején Magyarország diplomáciai erőfeszítéseinek köszönhetően két kárpátaljai magyar származású férfi szabadult ki az orosz hadifogságból. A két kettős állampolgár – akiket korábban az ukrán hatóságok hurcoltak el a frontra – Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közbenjárására, Vlagyimir Putyin orosz elnök hozzájárulásával térhetett haza Budapestre.
A pontos helyszínt végül a helyi halottasházban tudta meg, amikor az egyik ott dolgozó beszélgetés közben elárulta neki, melyik kiképzőközpontban van a testvére. Ezt követően kapcsolatba lépett a kiképzőközpont kapitányával, és jelezte, milyen rossz állapotban van a testvére, de hiába. „Elvitték orvoshoz, és ott is azt mondták, hogy minden egészséges” – mondta. Elmondása szerint bár élelmet kaptak, szinte minden mást a saját fizetésükből kellett beszerezniük. Ha a ruhájuk tönkrement, annak pótlásáról már maguknak kellett gondoskodniuk.
Azt is elmondta, hogy a táborban a Tibor megbetegedett, ezért a kiképzés jelentős részén részt sem tudott venni. Bár azt ígérték neki, hogy nem viszik közvetlenül a frontra, végül mégis a donyecki frontra került. Ekkor – február 26-án – beszélt vele utoljára.
Később a barkaszói polgármester felesége közölte velük, hogy Szűcs Tibort eltűntként tartják nyilván. Azóta nem kaptak érdemi tájékoztatást az állami szervektől, hiába keresik őket. Csak annyit közöltek, hogy nem találták meg a maradványait, ezért eltűntként kezelik. A család DNS-mintát is leadott, hátha annak segítségével sikerül majd azonosítani.
„Azért fordultam önökhöz, mert mi itt vagyunk Magyarországon, hátha valami módon segítséget kaphatunk. Legalább azt tudnánk meg, hogy hadifogságban van-e, él-e vagy hal-e, hogy legalább tisztességesen el tudnánk temetni, vagy tudjunk róla valamit” – mondta a nő. A család most csak reménykedik: hátha valaki a történetből felismeri a testvérét, vagy információval tud szolgálni arról, mi történt vele a donyecki harctéren.
Ez már a sokadik hasonló tragédia nem régen szintén egy másik elhurcolt férfi családja nyilatkozott lapunknak, akinek esete sokban megegyezik a mostani esettel.
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Egy újabb magyar származású kényszersorozott katona történetét mesélte el testvére lapunknak.
