vlagyimir putyin szijjártó péter budapest liszt ferenc nemzetközi repülőtér magyar honvédség ukrajna

Kárpátaljai magyar tragédia, sokadik felvonás: magyar férfit raboltak el az ukránok, hogy a frontra hurcolják

2026. március 23. 05:50

Egy újabb magyar származású kényszersorozott katona történetét mesélte el testvére lapunknak.

2026. március 23. 05:50
null
Pataki Zoltán
Pataki Zoltán

Március 5-én hajnalban érkeztek a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre a kárpátaljai magyar hadifogolyok, akiket az ukrán hatóságok kényszersorozással küldtek a frontra, majd orosz erők fogságába estek. A férfiak – Albert és Csaba – a Magyar Honvédség repülőgépén, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kíséretében tértek haza.

Diplomáciai bravúr: két magyar hadifogoly már hazatérhetett
FOTÓ: MTI / BODNÁR BOGLÁRKA 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök március elején tárgyalt telefonon. A megbeszélés során Putyin felajánlotta, hogy elengedi a nyilvántartásban szereplő két magyar nemzetiségű és magyar állampolgárságú foglyot. Szijjártó Péter ezt követően Moszkvába utazott, ahol személyesen egyeztetett az orosz féllel, és jóváhagyást kapott az átadásra. A miniszter a repülőtéren tartott sajtó­tájékoztatón hangsúlyozta: mindez „a két lábbal a földön álló, racionális magyar külpolitika” eredménye, amely fenntartja a működőképes kommunikációs csatornákat Oroszországgal. A férfiak a Honvédkórházban orvosi ellátást kaptak, a miniszterelnök meglátogatva őket kiemelte: „Most már biztonságban vannak, a mi védelmünk alatt. Nekik már nem kell visszatérniük a háborúba.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Ukrajna élesen tiltakozott: a külügyminisztérium bekérette a magyar ügyvivőt, provokációnak nevezve az eseményt. Kijev szerint ez az „orosz propaganda” része, és sérti Ukrajna szuverenitását. Ez már nem az első hasonló akció: 2023-ban 11 kárpátaljai magyar érkezett haza közvetítéssel. A kormány szerint a cél továbbra is minden magyar származású fogoly felkutatása és hazahozatala, függetlenül attól, melyik oldalon estek fogságba.

Időközben a kényszersorozás újabb és újabb történeteit ismertük meg. Egy húszas éveinek közepén járó, kárpátaljai magyar származású fiatalember élete 2025-ben fordult tragédiába, amikor az ukrán hatóságok erőszakkal besorozták a hadseregbe. Családja ma is nap mint nap küzd a bizonytalansággal, miközben reménykedik a férfi hazatérésében. Az eset nem egyedi: az elmúlt hónapokban 

számos kárpátaljai magyart érintett a kényszersorozás, amely ellen a magyar kormány többször tiltakozott.

Lapunkat egy oroszországi hadifogságban lévő katonákkal foglalkozó civil szervezet kereste meg, rajta keresztül kerültünk kapcsolatba a fiatal férfi családjával. A testvére, félve a megtorlástól, neve elhallgatásával adott interjút lapunknak.

A férfinak felesége és egy kiskorú gyermeke van, családjával már nem Kárpátalján él, elrablása idején rokonait látogatta meg a térségben. Már éppen hazafelé tartott, amikor az egyik vasútállomáson hat toborzótiszt megállította. Testvére elmondása szerint paprikaszprével lefújták, majd egy kisbuszba tuszkolták. Nyolc napig tartották fogva orvosi vizsgálatra hivatkozva, majd egy nyugat-ukrajnai kiképző­táborba vitték. Nem sokkal később egy légideszant-alakulatba sorozták be. A donecki fronton adta meg magát az orosz erőknek. A családtagok az ukrán hadseregtől először azt az értesítést kapták, hogy eltűnt, csak később tájékoztatták őket arról, hogy orosz fogságba került.

Hozzátartozói szerint soha nem lett volna szabad katonai szolgálatra alkalmasnak minősíteni az egészségi állapota miatt. Legalább az orvosi vizsgálat elvégzése után el kellett volna engedni. Miután értesültek a férfi fogságba eséséről, hivatalos úton is próbálkoztak: az ukrán koordinációs központon és a Vöröskereszten keresztül érdeklődtek, de csak formális válaszokat kaptak.

A család ekkor fordult a Щит матерей (anyák pajzsa) nevű ukrán önkéntes szervezethez, ahol egy Tatjána nevű koordinátor segített kapcsolatba lépni a férfival. Videóüzeneteket küldtek, amelyeket továbbítottak a fogságban lévő férfinak, és pár alkalommal választ is kaptak. Ám később közölték velük: a férfit áthelyezték egy másik fogolytáborba, és azóta nincs hír róla. A család ennek ellenére hálás az önkéntes szervezetnek: „Nagyon szépen köszönjük, amit tesznek, hogy segítenek minden katonának.”

A család kitartóan várakozik, a civil szervezetek segítsége ellenére a bizonytalanság továbbra is rányomja bélyegét a mindennapjaikra.

Nyitókép: AFP / GENYA SAVILOV

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szim-patikus
2026. március 23. 09:14
Oké .. elfogadom, de akkor mit csinálunk mi majd egy háború esetén a rengeteg kínai, vietnámi, szír, nigger, zsidó nemzetiségekkel? (ha ők is kimaradnak fele akkora lesz a "magyar sereg" ) Sztem a befogadó országban nem csak élni, hanem érte halni is kell, ha kell.
Élő Éva
2026. március 23. 07:48
Elképedve hallgattam Maki Zay okfejtését a kárpátaljaiak Ukrajnával szembeni hazafias kötelességről Hiszen hazafiként Kárpátalja, meg Erdély, Felvidék ugyanúgy hazája az anyaországi magyaroknak, akár az onnan származó riporternek. Nyílt hazaárulás Ukrajnára cserélni a magyar nemzethez tartozást. Az elképzelése szerint az anyaországi magyaroknak hazafias kötelessége volna az ukránok ellen harcolni, hogy felszabadítsák Kárpátalját fegyveres megszálló, Ukrán hatalom regnálása alól, a többi elszakított országrészről nem is szólva. Márk Zakkant Péter figyelmébe ajánlanám, hogy harcolni nem csak fegyverrel lehet, sőt elsősorban konszenzus keresésre érdemes törekedni. Hívő keresztényként emlékezhetne a Megváltó tanítására: „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet” (Máté 5:5)
csalodtamafideszben
2026. március 23. 06:55
Trutyin majd visszaadja. Ha meg nem gyilkolja.
Csigorin
2026. március 23. 06:47
zelenszki te mocskos féreg
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!