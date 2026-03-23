Kárpátaljai magyar tragédia, sokadik felvonás: magyar férfit raboltak el az ukránok, hogy a frontra hurcolják

számos kárpátaljai magyart érintett a kényszersorozás, amely ellen a magyar kormány többször tiltakozott.

Lapunkat egy oroszországi hadifogságban lévő katonákkal foglalkozó civil szervezet kereste meg, rajta keresztül kerültünk kapcsolatba a fiatal férfi családjával. A testvére, félve a megtorlástól, neve elhallgatásával adott interjút lapunknak.

A férfinak felesége és egy kiskorú gyermeke van, családjával már nem Kárpátalján él, elrablása idején rokonait látogatta meg a térségben. Már éppen hazafelé tartott, amikor az egyik vasútállomáson hat toborzótiszt megállította. Testvére elmondása szerint paprikaszprével lefújták, majd egy kisbuszba tuszkolták. Nyolc napig tartották fogva orvosi vizsgálatra hivatkozva, majd egy nyugat-ukrajnai kiképző­táborba vitték. Nem sokkal később egy légideszant-alakulatba sorozták be. A donecki fronton adta meg magát az orosz erőknek. A családtagok az ukrán hadseregtől először azt az értesítést kapták, hogy eltűnt, csak később tájékoztatták őket arról, hogy orosz fogságba került.

Hozzátartozói szerint soha nem lett volna szabad katonai szolgálatra alkalmasnak minősíteni az egészségi állapota miatt. Legalább az orvosi vizsgálat elvégzése után el kellett volna engedni. Miután értesültek a férfi fogságba eséséről, hivatalos úton is próbálkoztak: az ukrán koordinációs központon és a Vöröskereszten keresztül érdeklődtek, de csak formális válaszokat kaptak.

A család ekkor fordult a Щит матерей (anyák pajzsa) nevű ukrán önkéntes szervezethez, ahol egy Tatjána nevű koordinátor segített kapcsolatba lépni a férfival. Videóüzeneteket küldtek, amelyeket továbbítottak a fogságban lévő férfinak, és pár alkalommal választ is kaptak. Ám később közölték velük: a férfit áthelyezték egy másik fogolytáborba, és azóta nincs hír róla. A család ennek ellenére hálás az önkéntes szervezetnek: „Nagyon szépen köszönjük, amit tesznek, hogy segítenek minden katonának.”