friedrich merz európai unió egyesült államok ukrajna oroszország

Merz teljesen kiakadt: Washington nem kerülheti meg az EU-t Ukrajna sorsának eldöntésekor!

2026. március 22. 11:54

A kancellár hangsúlyozta: Európa gazdasági és stratégiai súlya elegendő ahhoz, hogy részt vegyen a tárgyalásokon.

Friedrich Merz német kancellár élesen bírálta, hogy a jelenlegi béketárgyalásokon az Egyesült Államok és Oroszország az Európai Unió megkerülésével tárgyal Ukrajna jövőjéről. A Bundestagban tartott beszédében a politikus követelte

Washington biztosítson helyet az európai partnereknek is a tárgyalóasztalnál.

Merz elfogadhatatlannak nevezte, hogy a megbeszélések kizárólag Moszkva és Washington között folynak, 

miközben abból nemcsak Ukrajnát, hanem az európai országokat is kihagyják. 

A kancellár hangsúlyozta: Európa gazdasági és stratégiai súlya elegendő ahhoz, hogy részt vegyen a tárgyalásokon.

Szavai szerint Berlin nem hajlandó beérni a megfigyelő szerepével, amikor a kontinenst érintő biztonsági kérdésekről van szó. Emellett sürgette a 90 milliárd eurós, koordinált uniós hitelcsomag mielőbbi felszabadítását Ukrajna számára – ezt a csomagot jelenleg Orbán Viktor miniszterelnök vétója blokkolja.

A háromoldalú Oroszország–Ukrajna–USA formátumú tárgyalások februárban Genfben kezdődtek, ám a közel-keleti helyzet kiéleződése miatt azóta szünetelnek. 

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője március 19-én erősítette meg, hogy a trilaterális egyeztetések „szünetben vannak” – ugyanakkor hozzátette: humanitárius kérdésekben, így a hadifogolycserék kapcsán továbbra is van kapcsolat az orosz és az ukrán fél között.

Az európai kiszorulás problémáját más uniós politikusok is felvetették. Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter korábban szintén amellett érvelt, hogy az európaiaknak helye van a tárgyalóasztalnál, hiszen a háború költségeinek egyre nagyobb részét ők viselik. 

Az Európai Unión belül egyébként felmerült egy különmegbízotti pozíció létrehozása is, aki Kijev és az európai érdekeket képviselné a diplomáciai egyeztetéseken.

Nyitókép: Nicolas Economou / AFP

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Robi54
2026. március 22. 13:09
Szerencsétlen Máris szomszéd,fogalma sincs a valóságról.
nyugalom
2026. március 22. 13:05
Eppen most, amikor naggggyon erős! Ez egyre kreténebb.
Kamcsatka5
2026. március 22. 13:04
arschbrems Blekmen!
bondavary
2026. március 22. 12:58
Azért megnézném, ahogyan Kaja Kallasból hülyét csinálnak a tárgyalóasztalnál. Vagy Ursulából, amikor mellékesen elé teszik azokat a a bizonyos SMS-eket.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!