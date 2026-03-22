Merz teljesen kiakadt: Washington nem kerülheti meg az EU-t Ukrajna sorsának eldöntésekor!

A kancellár hangsúlyozta: Európa gazdasági és stratégiai súlya elegendő ahhoz, hogy részt vegyen a tárgyalásokon.

Szavai szerint Berlin nem hajlandó beérni a megfigyelő szerepével, amikor a kontinenst érintő biztonsági kérdésekről van szó. Emellett sürgette a 90 milliárd eurós, koordinált uniós hitelcsomag mielőbbi felszabadítását Ukrajna számára – ezt a csomagot jelenleg Orbán Viktor miniszterelnök vétója blokkolja.

A háromoldalú Oroszország–Ukrajna–USA formátumú tárgyalások februárban Genfben kezdődtek, ám a közel-keleti helyzet kiéleződése miatt azóta szünetelnek.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője március 19-én erősítette meg, hogy a trilaterális egyeztetések „szünetben vannak” – ugyanakkor hozzátette: humanitárius kérdésekben, így a hadifogolycserék kapcsán továbbra is van kapcsolat az orosz és az ukrán fél között.

Az európai kiszorulás problémáját más uniós politikusok is felvetették. Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter korábban szintén amellett érvelt, hogy az európaiaknak helye van a tárgyalóasztalnál, hiszen a háború költségeinek egyre nagyobb részét ők viselik.