Rezeg a léc Zelenszkij alatt: lesz-e újabb Majdan Ukrajnában?

A 2014-es forradalom kiváltó okai és az akkori kritikák a kormány felé nagyon hasonlók a mai belpolitikai helyzethez. Bár az akkori oroszbarát kormány helyett most egyértelműen nyugatbarát vezetés van az ország élén, a mértéktelen korrupció és az oligarchák vagyonosodása továbbra is hatalmas szálka az ukránok szemében. Ráadásul most fokozza a helyzetet, hogy az ország háborúban áll, és miközben a lakosság nélkülözni kényszerül, a politikai vezetés közvetlen környezetében hatalmas vagyonok halmozódnak fel.

Továbbra is igaz, hogy Ukrajna az orosz és az amerikai-európai érdekek ütközőzónája: az országot mindkét fél saját szövetségeseként szeretné tudni.

Érdemes felidézni, hogy a 2014-es Majdan-forradalom nem az első ilyen tüntetés volt. 2004 novemberében az emberek már egyszer ugyanígy utcára vonultak az úgynevezett Narancsos forradalom alkalmából, megkérdőjelezve az elnökválasztás tisztaságát, amelyből az oroszpárti Viktor Janukovics került ki győztesen. Végül a békés forradalom eredményre vezetett: a második fordulóból Viktor Juscsenkót, a nyugatbarát jelöltet hozták ki győztesnek.

A 2014-es forradalom viszont már nem alakult ilyen békésen, sőt, az Oroszországba menekülő Janukovics Moszkvától kért katonai segítséget a tömeg erőszakos feloszlatására, úgy, hogy közben még Ukrajna elnökének nevezte magát.

Sok nyugati szakértő arra hajlik, hogy a mostani feszült helyzetben is inkább egy békés, a Narancsos forradalomhoz hasonló tüntetés van kilátásban, már csak azért is, mert egy háborúban álló országra halmozott veszélyt jelentene egy belső fegyveres konfliktus.