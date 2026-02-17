Megáll az ész: az ukránok szerint Németországban kínozzák a volt tisztet, akit az Északi Áramlat felrobbantásával vádolnak

A német hatóságok azzal gyanúsítják az egykori ukrán tisztet, Szerhij Kuznyecovot, hogy részt vett az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásának megszervezésében 2022 őszén. A férfit tavaly augusztusban, olaszországi nyaralása alatt fogták el európai elfogatóparancs alapján, majd novemberben kiadták Németországnak. Az ügyészség szerint hatfős csoportot koordinált, amely robbanóanyagokat helyezett el a vezetékeken. Védői ugyanakkor következetesen azt állítják, hogy a bizonyítékok gyengék: egy DNS-teszt, egy hasonlító fotó és egy sofőr vallomása szerepel az aktákban, ezek hitelességét pedig vitatják – írja a kyivindependent.com.

A cikk hangsúlyosan ismerteti a védelem narratíváját és a fogva tartási körülményekkel kapcsolatos panaszokat. Az ukrán ombudsman, Dmitro Lubinec, valamint ügyvédek szerint Kuznyecovot szinte teljes elszigeteltségben tartják, korlátozzák a telefonhívásait, nem biztosítják vegán étrendjét, kevés időt tölthet a szabadban, és téli cipőt sem kapott. Lubinec úgy fogalmazott: