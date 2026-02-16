Hatalmas meglepetés a Mandiner Klubesten: Alice Weidel Nemzeti Dalt szavalt, Szijjártó Péter pedig sokkoló uniós kijelentéseket idézett fel

Ezt követően Szalai Zoltán arra kérte a külügyminisztert, hogy tisztázza a hallgatóság számára: pontosan mi is a helyzet az amerikai pénzügyi védőpajzzsal kapcsolatban, amelyről Orbán Viktor novemberi washingtoni látogatása óta rengeteg álhír terjedt a médiában. Szijjártó Péter, aki maga is jelen volt a találkozón, elmondta: az Egyesült Államok és Magyarország novemberben megegyezett egy pénzügyi védőpajzs létrehozásáról arra az esetre, ha Magyarországot olyan külső támadás éri, amely ezt szükségessé teszi. Hangsúlyozta, Marco Rubio hétfő délelőtt, az Orbán Viktorral tartott közös sajtótájékoztatón megerősítette, hogy az USA valóban hajlandóságot mutatott az erről szóló tárgyalások megkezdésére. Ugyanígy a szankciókkal kapcsolatban is tisztázta: amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Budapest kimarad a szankciók alól.

Szijjártó megjegyezte, Rubio beszélt arról is, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok soha nem voltak még ilyen jók, ami annak köszönhető, hogy a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök közeli barátok

. Azt is elmondta, hogy az amerikaiak érdekeltek abban, hogy fennmaradjon ez a jó kapcsolat és az együttműködés a két ország között.

Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

A külügyminiszter szerint Marco Rubio és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatója azzal kapcsolatban is eloszlatta a félreértéseket, hogy Magyarország létesíthet-e gazdasági kapcsolatot Kínával és az Egyesült Államokkal egyszerre. Egy amerikai újságíró felvetésére Rubio egyszerűen csak úgy reagált: az USA is folytat tárgyalásokat Kínával, és ebben semmi meglepő nincs. Hangsúlyozta: Magyarország a saját nemzeti érdekeit képviseli, ami nagyon helyes, mert minden országnak ez a feladata.