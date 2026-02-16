Hatalmas meglepetés a Mandiner Klubesten: Alice Weidel Nemzeti Dalt szavalt, Szijjártó Péter pedig sokkoló uniós kijelentéseket idézett fel

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
A 15. Mandiner Klubest meglepetésvendéggel és izgalmas közéleti beszélgetéssel.
Meglepetéssel indult a 15. Mandiner Klubest, a szokásos nyitóköszöntőt ugyanis nem Szalai Zoltán lapigazgató, hanem Alice Weidel, a német AfD elnöke mondta.
A politikus Magyarországot a szabadság földjének nevezte, és arról beszélt, hogy Orbán Viktor Európában mindenkinek elhozza a szabadság és a biztonság reményét.
Ezután kritikus hangot ütött meg a német kormánnyal szemben, és beismerte: német állampolgárként szégyelli magát Friedrich Merz kancellár és a kormány nevében amiatt, hogy a magyar kormánnyal szemben nem a béke, hanem a háború hangját képviselik. Hangsúlyozta, kötelességének érzi megmutatni a magyaroknak, hogy Németországban is vannak jó emberek, akik békét akarnak, és jó kapcsolatot kívánnak ápolni Magyarországgal.
„Ezért sok sikert kívánok az önök országának és Orbán Viktornak a közelgő választásokon”
– mondta, majd előhúzott egy lapot, amelyről magyarul felolvasta a Nemzeti Dal első versszakát.
Alice Weidel köszöntője után Szalai Zoltán lapigazgató Szijjártó Péter külügyminiszterrel beszélgetett. Szijjártó emlékeztetett: már benne vagyunk a kampányidőszakban, ami számára mindig felfrissítő érzés, hiszen végre többet lehet itthon, Magyarországon.
Marco Rubio látogatása kapcsán ironikusan megjegyezte: „Nehéz az elszigetelt országok élete.” Felidézte a miniszterelnök novemberi látogatását Washingtonban, amikor Orbán Viktor a friss amerikai szankciók miatt kereste fel Trumpot, amellyel kapcsolatban Marco Rubio hétfőn délelőtt több ellenzéki álhírt is megcáfolt a Karmelita Kolostorban.
Az amerikai külügyminiszter látogatása kapcsán szóba kerültek az USA béketörekvései az ukrajnai háborúval kapcsolatban, mire Szijjártó rögtön felidézte, hogy az EU-ban ezzel szemben komoly háborúpárti intézkedések figyelhetők meg.
Tehát míg Amerika a békéért, Európa a háború folytatásáért küzd.
Elmondta, az Európai Unió külügyminisztereinek legutóbbi ülésén három sokkoló kijelentés is elhangzott, bár ezek egyike sem volt meglepő, inkább csak az, hogy végre kimondták, amit mindenki tudott. Ezek a következők voltak:
Megjegyezte, ez utóbbi nemcsak súlyos tévedés, hanem az Unió saját jelentőségének túlértékelése is, ugyanis az EU elvesztette jelentőségét a világpolitikában és a világgazdaságban is, ezzel pedig nem tudnak mit kezdeni az európai vezetők.
Ezt követően Szalai Zoltán arra kérte a külügyminisztert, hogy tisztázza a hallgatóság számára: pontosan mi is a helyzet az amerikai pénzügyi védőpajzzsal kapcsolatban, amelyről Orbán Viktor novemberi washingtoni látogatása óta rengeteg álhír terjedt a médiában. Szijjártó Péter, aki maga is jelen volt a találkozón, elmondta: az Egyesült Államok és Magyarország novemberben megegyezett egy pénzügyi védőpajzs létrehozásáról arra az esetre, ha Magyarországot olyan külső támadás éri, amely ezt szükségessé teszi. Hangsúlyozta, Marco Rubio hétfő délelőtt, az Orbán Viktorral tartott közös sajtótájékoztatón megerősítette, hogy az USA valóban hajlandóságot mutatott az erről szóló tárgyalások megkezdésére. Ugyanígy a szankciókkal kapcsolatban is tisztázta: amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Budapest kimarad a szankciók alól.
Szijjártó megjegyezte, Rubio beszélt arról is, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok soha nem voltak még ilyen jók, ami annak köszönhető, hogy a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök közeli barátok
. Azt is elmondta, hogy az amerikaiak érdekeltek abban, hogy fennmaradjon ez a jó kapcsolat és az együttműködés a két ország között.
A külügyminiszter szerint Marco Rubio és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatója azzal kapcsolatban is eloszlatta a félreértéseket, hogy Magyarország létesíthet-e gazdasági kapcsolatot Kínával és az Egyesült Államokkal egyszerre. Egy amerikai újságíró felvetésére Rubio egyszerűen csak úgy reagált: az USA is folytat tárgyalásokat Kínával, és ebben semmi meglepő nincs. Hangsúlyozta: Magyarország a saját nemzeti érdekeit képviseli, ami nagyon helyes, mert minden országnak ez a feladata.
A magyar külügyminiszter is ebben látja a nemzetközi kapcsolatok sikerét: Magyarország ugyanis nem tesz mást, mint saját nemzeti érdekeit igyekszik érvényesíteni. És ezzel az őszinte, nyílt hozzáállással Európában egyedüliként képes egyszerre jóban lenni az európai életet meghatározó négy politikai centrummal: Moszkvával, Washingtonnal, Pekinggel és Ankarával.
„A recept nem bonyolult, csak négyévente meg kell küzdeni érte”
– mondta.
A külügyminiszter több aggályt is megfogalmazott Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban. Egyrészt szerinte azzal, hogy a Barátság kőolajvezeték leállításával Ukrajna szabotálta az orosz kőolaj eljutását Magyarországra és Szlovákiába, veszélybe sodorta az uniós tagállamok energiaellátását.
„Nem való az EU-ba egy olyan ország, amely már kívülről is veszélyezteti uniós tagállamok energiabiztonságát” – vélekedett, de figyelmeztetett: Ukrajna már 2015 óta durva magyarellenes politikát folytat, amit szintén nem lehet figyelmen kívül hagyni.
De nemcsak a magyarok érdekei sérülnek, hanem a Nyugat-Balkán országaié is, amelyek közel tizennyolc éve várnak a tagságra, Ukrajna pedig most gyorsítópályán beelőzné őket, úgy, hogy a kontinens egyik legkorruptabb országáról beszélünk.
„Miközben Magyarországon minden jogszabályt nagyítóval vizsgálnak, Ukrajnában az állami szintű korrupciós botrányra úgy reagál az EU, hogy még meg is dicséri őket”
– mondta hitetlenkedve.
A kampányidőszakról és a választási esélyekről úgy vélekedett, hogy a Fidesz egyértelműen jól áll.
„Soha annyian nem voltak a vidéki gyűléseken, soha annyi aktivista nem volt, soha annyi erő nem volt ezekben a rendezvényekben, mint most” – mondta, majd zárásként hozzátette:
„Vidéken az emberek egyértelműen minden döntő világnézeti kérdésben a jelenlegi kormánnyal értenek egyet.”
