Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
bundeswehr carsten breuer védelem európa ukrajna oroszország

Döbbenetes nyilatkozat: „erkölcsi kötelesség” a fegyverkezés – a legfőbb parancsnokok üzentek a békepártiaknak

2026. február 16. 08:05

A német és brit hadsereg legfőbb katonai vezetői szerint „a fegyverkezés nem háborús uszítás”.

2026. február 16. 08:05
null

A német Carsten Breuer tábornok, a Bundeswehr vezetője, valamint Sir Richard Knighton, az Egyesült Királyság védelmi vezérkari főnöke közös nyilatkozatot tettek az Oroszország által jelentett fenyegetés miatt szükséges újrafegyverkezésről. A legfőbb katonai vezetők közös levelet írtak, amelyet a The Guardian és a német Die Welt közölt, és amelyben kijelentették, hogy az újrafegyverkezésnek „erkölcsi” indoka van – számolt be a DW. 

Breuer és Knighton kijelentették, hogy nem csupán katonai vezetőként szólalnak fel, hanem egy olyan Európa nevében, amelynek most szembe kell néznie a biztonságával kapcsolatos kényelmetlen igazságokkal.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

A két vezető szerint Oroszország katonai pozíciója „határozottan nyugat felé tolódott el”. 

A vezetők arra figyelmeztettek, hogy ha Oroszország gyengeséget vagy megosztottságot érzékel Európában, „az bátoríthatja arra, hogy agresszióját Ukrajnán túlra is kiterjessze”.

Ennek érdekében a levélben kijelentették, hogy „a katonai készenlétnek erős védelmi ipart kell jelentenie”, és kiemelték az Egyesült Királyságban épülő lőszergyárakat és a NATO keleti szárnyán állomásozó német harci dandárt, emellett megemlítették Berlin erőfeszítéseit, hogy „lényegében korlátlan finanszírozást biztosítson a védelem számára”.

A német kormány jelentősen többet költ a védelemre, mivel modernizálni és megerősíteni kívánja a Bundeswehr-t, amely évtizedek óta költségcsökkentéseknek van kitéve. Az ukrajnai háború fordulatot hozott Németország biztonságpolitikájában, amely korábban a katonai visszafogottságon alapult.

Levelükben hozzátették: 

„Ennek a törekvésnek van egy erkölcsi dimenziója is. Az újrafegyverkezés nem háborús uszítás, hanem azoknak a nemzeteknek a felelősségteljes cselekedete, amelyek elszántak népük védelmére és a béke megőrzésére. Az erő visszatartja az agressziót. A gyengeség pedig ösztönzi azt.”

Breuer és Knighton azzal a megállapítással zárták levelüket, hogy „az egész társadalomra kiterjedő” megközelítésre van szükség, és hogy a védelmet nem lehet kizárólag az egyenruhásokra hagyni.

„Ha Európa összefog, hatalmas erővel rendelkezünk”

 – írták. 

A katonai vezetők figyelmeztetése a Müncheni Biztonsági Konferencia éves találkozójának lezárását követően hangzott el, amelyen a világ vezetői találkoztak, hogy megvitassák Európa védelmét és az ukrajnai háborút.

Nyitókép: Boris Pistorius hadügyminiszter és Markus Soeder egy vízalatti drónnal (Photo by Michaela Stache / AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2026. február 16. 08:44
Ha az oroszokkal fog óssze europa ,skkor beszélhettünk volna nagyhatalomról.Itt már egy leselejtezett eurázsia van.Már a nagy barát ukrsjns is a Fülöp szigetekról toboroz,nyugatról nem mennek harcolni a migránsok harcolni europàért.
Válasz erre
1
0
optimista-2
2026. február 16. 08:42
Ez az igazi előrelátás! Beszartak a csigatempóban haladó oroszoktól. Kiszámolták, hogy ha hetente 250 métert halad az orosz hadsereg, akkor 2210-re már Berlin alatt lesznek. Most kell készülni erre !
Válasz erre
2
0
Leskelődő
2026. február 16. 08:33
"...nem csupán katonai vezetőként szólalnak fel"... Más minőségükben ne szólaljanak meg nyilvánosan. Nincs rá felhatalmazásuk. És a kutyájukra vonatkozó nevelési elveikre sem vagyunk kíváncsiak.
Válasz erre
2
0
Laszlo_dk
2026. február 16. 08:28
Ezek nem németek meg angolok, ezek a “City of London Corporation” felügyelete alatt futó csicsák.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!