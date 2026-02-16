Döbbenetes nyilatkozat: „erkölcsi kötelesség” a fegyverkezés – a legfőbb parancsnokok üzentek a békepártiaknak

Üzenet Amerikából: Tudják, hogy a Nyugat hanyatlik, de nem hagyják annyiban
Marco Rubio egy olyan Nyugat ígéretét hozta Európába, melyhez újra büszkeség lehet majd tartozni. Kohán Mátyás írása.
A német és brit hadsereg legfőbb katonai vezetői szerint „a fegyverkezés nem háborús uszítás”.
A német Carsten Breuer tábornok, a Bundeswehr vezetője, valamint Sir Richard Knighton, az Egyesült Királyság védelmi vezérkari főnöke közös nyilatkozatot tettek az Oroszország által jelentett fenyegetés miatt szükséges újrafegyverkezésről. A legfőbb katonai vezetők közös levelet írtak, amelyet a The Guardian és a német Die Welt közölt, és amelyben kijelentették, hogy az újrafegyverkezésnek „erkölcsi” indoka van – számolt be a DW.
Breuer és Knighton kijelentették, hogy nem csupán katonai vezetőként szólalnak fel, hanem egy olyan Európa nevében, amelynek most szembe kell néznie a biztonságával kapcsolatos kényelmetlen igazságokkal.
A két vezető szerint Oroszország katonai pozíciója „határozottan nyugat felé tolódott el”.
A vezetők arra figyelmeztettek, hogy ha Oroszország gyengeséget vagy megosztottságot érzékel Európában, „az bátoríthatja arra, hogy agresszióját Ukrajnán túlra is kiterjessze”.
Ennek érdekében a levélben kijelentették, hogy „a katonai készenlétnek erős védelmi ipart kell jelentenie”, és kiemelték az Egyesült Királyságban épülő lőszergyárakat és a NATO keleti szárnyán állomásozó német harci dandárt, emellett megemlítették Berlin erőfeszítéseit, hogy „lényegében korlátlan finanszírozást biztosítson a védelem számára”.
A német kormány jelentősen többet költ a védelemre, mivel modernizálni és megerősíteni kívánja a Bundeswehr-t, amely évtizedek óta költségcsökkentéseknek van kitéve. Az ukrajnai háború fordulatot hozott Németország biztonságpolitikájában, amely korábban a katonai visszafogottságon alapult.
Levelükben hozzátették:
„Ennek a törekvésnek van egy erkölcsi dimenziója is. Az újrafegyverkezés nem háborús uszítás, hanem azoknak a nemzeteknek a felelősségteljes cselekedete, amelyek elszántak népük védelmére és a béke megőrzésére. Az erő visszatartja az agressziót. A gyengeség pedig ösztönzi azt.”
Breuer és Knighton azzal a megállapítással zárták levelüket, hogy „az egész társadalomra kiterjedő” megközelítésre van szükség, és hogy a védelmet nem lehet kizárólag az egyenruhásokra hagyni.
„Ha Európa összefog, hatalmas erővel rendelkezünk”
– írták.
A katonai vezetők figyelmeztetése a Müncheni Biztonsági Konferencia éves találkozójának lezárását követően hangzott el, amelyen a világ vezetői találkoztak, hogy megvitassák Európa védelmét és az ukrajnai háborút.
Nyitókép: Boris Pistorius hadügyminiszter és Markus Soeder egy vízalatti drónnal (Photo by Michaela Stache / AFP)
Ezt is ajánljuk a témában
Marco Rubio egy olyan Nyugat ígéretét hozta Európába, melyhez újra büszkeség lehet majd tartozni. Kohán Mátyás írása.
Ezt is ajánljuk a témában
A Trump-adminisztráció legbefolyásosabb minisztere érkezik Budapestre. Portré Marco Rubióról.