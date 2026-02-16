Döbbenetes nyilatkozat: „erkölcsi kötelesség” a fegyverkezés – a legfőbb parancsnokok üzentek a békepártiaknak

A német Carsten Breuer tábornok, a Bundeswehr vezetője, valamint Sir Richard Knighton, az Egyesült Királyság védelmi vezérkari főnöke közös nyilatkozatot tettek az Oroszország által jelentett fenyegetés miatt szükséges újrafegyverkezésről. A legfőbb katonai vezetők közös levelet írtak, amelyet a The Guardian és a német Die Welt közölt, és amelyben kijelentették, hogy az újrafegyverkezésnek „erkölcsi” indoka van – számolt be a DW.

Breuer és Knighton kijelentették, hogy nem csupán katonai vezetőként szólalnak fel, hanem egy olyan Európa nevében, amelynek most szembe kell néznie a biztonságával kapcsolatos kényelmetlen igazságokkal.