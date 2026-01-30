Példátlan: felhúzták az amerikai lobogót Grönland fővárosában

A grönlandi főváros Nuuk polgármestere elítélte egy német humorista mutatványát, aki amerikai zászlót próbált felvonni a településen. „Grönland jelenleg intenzív nemzetközi figyelem alatt áll, lakosságunk számára valódi a szorongás és a bizonytalanság” – írta csütörtök este egy Facebook-bejegyzésben Avaaraq Olsen polgármester.

„Ebben a helyzetben a döntéseitek, a vicceitek és a módszereitek nem ártalmatlanok. Következményeik vannak, valódi emberek számára.”

Maxi Schafroth német humorista, Olsen bírálatának célpontja szerdán Nuukban forgatott a német közszolgálati NDR szatirikus Extra 3 című műsorának, amikor megpróbálta felvonni az amerikai zászlót egy kulturális központ előtt, de egy alkalmazott megállította.