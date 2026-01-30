Példátlan: felhúzták az amerikai lobogót Grönland fővárosában

„Fogd meg a pingvint!” – Donald Trump fotóval üzent, nem mondott le Grönlandról
A Fehér Ház bejegyzésében az amerikai elnök egy pingvin társaságában menetel Grönland felé.
Mégsem lett belőle sem háború, sem válság.
A grönlandi főváros Nuuk polgármestere elítélte egy német humorista mutatványát, aki amerikai zászlót próbált felvonni a településen. „Grönland jelenleg intenzív nemzetközi figyelem alatt áll, lakosságunk számára valódi a szorongás és a bizonytalanság” – írta csütörtök este egy Facebook-bejegyzésben Avaaraq Olsen polgármester.
„Ebben a helyzetben a döntéseitek, a vicceitek és a módszereitek nem ártalmatlanok. Következményeik vannak, valódi emberek számára.”
Maxi Schafroth német humorista, Olsen bírálatának célpontja szerdán Nuukban forgatott a német közszolgálati NDR szatirikus Extra 3 című műsorának, amikor megpróbálta felvonni az amerikai zászlót egy kulturális központ előtt, de egy alkalmazott megállította.
Ezt is ajánljuk a témában
A Fehér Ház bejegyzésében az amerikai elnök egy pingvin társaságában menetel Grönland felé.
A grönlandi hatóságok megbírságolták Schafroth-ot a mutatvány miatt. A médiajelentések szerint a szemtanúk azt állították, hogy amerikai tisztviselőnek adta ki magát. Egy közösségi médiában keringő videón Schafroth öltönyben látható, amint a helyiek szembeszállnak vele. Az egyikük azt mondja neki, hogy amit tesz, az illegális.
„Igazad van” – válaszolja Schafroth, hozzátéve: „Megegyezést akartam kötni, de nem működött. Sajnálom.”
A helyi lakosok nem tűntek vicces kedvűeknek.
A Politico megkereste Schafroth-ot, hogy nyilatkozzon, de a megjelenés időpontjáig nem kapott választ.
Olsen polgármester azt mondta, hogy egy olyan katonai szuperhatalom zászlajának kitűzése, amely „hetek óta katonai erőt emleget országunk ellen”, nem vicc. „Ez nem vicces. Ez rendkívül káros” – tette hozzá. „A humor kulturális különbségei nem szolgálnak mentségként az olyan viselkedésre, amely megijeszti az embereket vagy aláássa a biztonságérzetüket. A szándék nem ellensúlyozza a hatást.”
Az NDR azt nyilatkozta, hogy a grönlandiak nem voltak a szatíra célpontjai, és sajnálatukat fejezték ki.
Fotó: Odd ANDERSEN / AFP