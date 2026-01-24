„Fogd meg a pingvint!” – Donald Trump fotóval üzent, nem mondott le Grönlandról

A NATO-főtitkár most már Trumppal együtt küldene katonákat Grönlandra, erre a dánok akadtak ki
Mark Rutte tervei szerint már idén év elején megerősítenék az óriási sziget védelmét, de legalább már nem az amerikaiak ellen.
A Fehér Ház bejegyzésében az amerikai elnök egy pingvin társaságában menetel Grönland felé.
Különös kép jelent meg a napokban a Fehér Ház X-oldalán, amelyen Donald Trump és egy amerikai zászlót tartó pingvin egymás mellett gyalogolnak a hóban a grönlandi vidék felé.
Az „Fogd meg a pingvint” szlogennel közzétett, AI generálta fotó egy mémre utal, amely Werner Herzog Encounters at the End of the World (Találkozások a világ végén) című filmje nyomán keletkezett. Ebben egy, az antarktiszi kolóniájától elvándorolt, magányos pingvin látható; a pillanatot később nihilistapingvin-mémnek nevezték el, és egyfelől egzisztenciális sodródás, a modern élet nyomására történő kiégés, másfelől az egyéni út bátor vállalása és a csendes lázadás szimbólumává vált jóval azelőtt, hogy bármiféle politikai üzenet közvetítésére használták volna.
Bár a trumpos kép számos kritikát kiváltott, többek között a pingvinek valódi élethelyével kapcsolatban, a célja egyértelmű: megerősíteni a jelenlegi amerikai kormányzat sokszor hangoztatott állítását, miszerint Grönland stratégiailag létfontosságú az Egyesült Államok számára. Trump elnök többször világosan kijelentette, hogy az északi sarkvidék ellenőrzése – annak elhelyezkedése és geopolitikai jelentősége okán –,
elengedhetetlen az amerikai nemzetbiztonság szempontjából.
Érdekesség ugyanakkor, hogy a nihilistapingvin-mém azután jelent meg, hogy Washington látszólag enyhítette gazdasági nyomását Európára. Mint ismeretes, a Trump-adminisztráció a hét közepén visszalépett a Grönlanddal kapcsolatosan előzetesen belengetett vámtarifák bevezetésétől, miután az amerikai elnök és a NATO-főtitkár Mark Rutte heves tárgyalásokat folytattak a davosi Világgazdasági Fórumon. Az amerikaiak új tervvel álltak elő: minden grönlandi lakos egymillió dollárt kap, ha egy népszavazáson az USA melletti csatlakozást támogatják – még ez is jobban megérni, mint rengeteg pénzt költeni a védelemre. Dánia álláspontja hasonlóan világos: semmilyen körülmények között nem mond le a területről.
A Trump-kormány egyébként nem először üzent a világnak Grönland ügyében a közösségi médián keresztül. Az USA elnöke korábban olyan képeket osztott meg, amelyek Grönlandot az Egyesült Államok jövőbeli területeként ábrázolták. Köztük egy fotót, amelyen JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter társaságában állt egy táblával, amin az olvasható, hogy Grönlandot az Egyesült Államok részének nyilvánították. Egy másik bejegyzés pedig egy módosított térkép, rajta az Egyesült Államok Grönlanddal kibővített határaival.
