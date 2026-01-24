„Fogd meg a pingvint!” – Donald Trump fotóval üzent, nem mondott le Grönlandról

Különös kép jelent meg a napokban a Fehér Ház X-oldalán, amelyen Donald Trump és egy amerikai zászlót tartó pingvin egymás mellett gyalogolnak a hóban a grönlandi vidék felé.

Az „Fogd meg a pingvint” szlogennel közzétett, AI generálta fotó egy mémre utal, amely Werner Herzog Encounters at the End of the World (Találkozások a világ végén) című filmje nyomán keletkezett. Ebben egy, az antarktiszi kolóniájától elvándorolt, magányos pingvin látható; a pillanatot később nihilistapingvin-mémnek nevezték el, és egyfelől egzisztenciális sodródás, a modern élet nyomására történő kiégés, másfelől az egyéni út bátor vállalása és a csendes lázadás szimbólumává vált jóval azelőtt, hogy bármiféle politikai üzenet közvetítésére használták volna.