Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
grönland mém donald trump pingvin usa

„Fogd meg a pingvint!” – Donald Trump fotóval üzent, nem mondott le Grönlandról

2026. január 24. 17:42

A Fehér Ház bejegyzésében az amerikai elnök egy pingvin társaságában menetel Grönland felé.

2026. január 24. 17:42
null

Különös kép jelent meg a napokban a Fehér Ház X-oldalán, amelyen Donald Trump és egy amerikai zászlót tartó pingvin egymás mellett gyalogolnak a hóban a grönlandi vidék felé.

Az „Fogd meg a pingvint” szlogennel közzétett, AI generálta fotó egy mémre utal, amely Werner Herzog Encounters at the End of the World (Találkozások a világ végén) című filmje nyomán keletkezett. Ebben egy, az antarktiszi kolóniájától elvándorolt, magányos pingvin látható; a pillanatot később nihilistapingvin-mémnek nevezték el, és egyfelől egzisztenciális sodródás, a modern élet nyomására történő kiégés, másfelől az egyéni út bátor vállalása és a csendes lázadás szimbólumává vált jóval azelőtt, hogy bármiféle politikai üzenet közvetítésére használták volna.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat
Tovább a cikkhezchevron

Bár a trumpos kép számos kritikát kiváltott, többek között a pingvinek valódi élethelyével kapcsolatban, a célja egyértelmű: megerősíteni a jelenlegi amerikai kormányzat sokszor hangoztatott állítását, miszerint Grönland stratégiailag létfontosságú az Egyesült Államok számára. Trump elnök többször világosan kijelentette, hogy az északi sarkvidék ellenőrzése – annak elhelyezkedése és geopolitikai jelentősége okán –, 

elengedhetetlen az amerikai nemzetbiztonság szempontjából.

Érdekesség ugyanakkor, hogy a nihilistapingvin-mém azután jelent meg, hogy Washington látszólag enyhítette gazdasági nyomását Európára. Mint ismeretes, a Trump-adminisztráció a hét közepén visszalépett a Grönlanddal kapcsolatosan előzetesen belengetett vámtarifák bevezetésétől, miután az amerikai elnök és a NATO-főtitkár Mark Rutte heves tárgyalásokat folytattak a davosi Világgazdasági Fórumon. Az amerikaiak új tervvel álltak elő: minden grönlandi lakos egymillió dollárt kap, ha egy népszavazáson az USA melletti csatlakozást támogatják – még ez is jobban megérni, mint rengeteg pénzt költeni a védelemre. Dánia álláspontja hasonlóan világos: semmilyen körülmények között nem mond le a területről. 

Ezt is ajánljuk a témában

A Trump-kormány egyébként nem először üzent a világnak Grönland ügyében a közösségi médián keresztül. Az USA elnöke korábban olyan képeket osztott meg, amelyek Grönlandot az Egyesült Államok jövőbeli területeként ábrázolták. Köztük egy fotót, amelyen JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter társaságában állt egy táblával, amin az olvasható, hogy Grönlandot az Egyesült Államok részének nyilvánították. Egy másik bejegyzés pedig egy módosított térkép, rajta az Egyesült Államok Grönlanddal kibővített határaival.  

 

Nyitókép: Alessandro Rampazzo/AFP
 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
stormy
2026. január 24. 17:51
a lényeg hogy senki sem beszél venezueláról se az epstein aktákról.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!