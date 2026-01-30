Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Mercedes Németország autó Magyarország ipar Audi

Pánikhullám söpört végig Németországon: egy cseppet sem alaptalan az aggodalmuk

2026. január 30. 18:26

Mindeközben annyit látnak, hogy Magyarországon nő a jólét.

2026. január 30. 18:26
Németország

A Mercedes jelentősen bővíti kecskeméti gyárát, miközben Németországban munkahelyeket szüntet meg – emlékeztetett a Die Zeit.

Jörg Burzer, a Mercedes igazgatósági tagja hangsúlyozza: nem német üzemek bezárásáról van szó, hanem a globális versenyképesség fenntartásáról. A magyarországi beruházást az alacsonyabb munkabérek, a magas állami támogatások és a hatékonyabb bürokrácia indokolják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Orbán Viktor kormánya barátságos gazdasági környezetet teremtett az autóipar számára;

Kecskemét mellett Győrben (Audi) és Debrecenben (BMW) is jelentős fejlesztések zajlanak. A cikk kiemeli: bár Magyarországon nő a jólét az ipari beruházások révén,

Németországban aggódnak az ipar leépülése miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

 

 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsugabubus-2
2026. január 30. 20:02
"A magyarországi beruházást az alacsonyabb munkabérek, a magas állami támogatások és a hatékonyabb bürokrácia indokolják." Ez szép,meg jó. De azért egyet ne felejtsünk el: egyfelől nagyon veszélyes rácsüngeni a német cégekre, mert ha a hazájukat elhagyják a magasabb profitért, úgy innen is le fognak lépni, ha változik a helyzet, másrészt oké, jöjjenek... na, de ki fog náluk dolgozni? A magyar munkaerőpiacban nincs ennyi tartalék. A külföldről behozott munkaerővel meg pont ugyanazok a problémák importálódnak mint amik most Németországban okoznak problémát. Harmadrészt... a német cégek elszívják a magyar cégektől a munkaerőt. Legvégül: Az AUDI szar példa, mert idehaza éppen leépítenek...
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
•••
2026. január 30. 19:34 Szerkesztve
De legalább Németország megoldotta migrációhiányt. Most,hogy már nincs migrációhiány és rengeteg a dolgos munkáskéz, jön ez a Jörg és aszongya, hogy Magyarországon mégiscsak jobb dolgoztatni, mert a Bundesmutti megcsinálta, csak úgy néz ki, hogy rosszul. Hut ab, tökfejek.
Válasz erre
1
0
angie1
2026. január 30. 19:07
Ők támogatják ursi és a többi báb agymenéseit. Most erre mit mondjunk?!
Válasz erre
1
0
csulak
2026. január 30. 19:02
wirrr schaffen das
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!