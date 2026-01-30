Pánikhullám söpört végig Németországon: egy cseppet sem alaptalan az aggodalmuk

Készülhet Németország: egyetlen lépés választja el őket attól, hogy Magyarország útjára lépjenek
Egyre többen követnék Orbán Viktor politikáját.
Mindeközben annyit látnak, hogy Magyarországon nő a jólét.
A Mercedes jelentősen bővíti kecskeméti gyárát, miközben Németországban munkahelyeket szüntet meg – emlékeztetett a Die Zeit.
Jörg Burzer, a Mercedes igazgatósági tagja hangsúlyozza: nem német üzemek bezárásáról van szó, hanem a globális versenyképesség fenntartásáról. A magyarországi beruházást az alacsonyabb munkabérek, a magas állami támogatások és a hatékonyabb bürokrácia indokolják.
Orbán Viktor kormánya barátságos gazdasági környezetet teremtett az autóipar számára;
Kecskemét mellett Győrben (Audi) és Debrecenben (BMW) is jelentős fejlesztések zajlanak. A cikk kiemeli: bár Magyarországon nő a jólét az ipari beruházások révén,
Németországban aggódnak az ipar leépülése miatt.
