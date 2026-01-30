Pánikhullám söpört végig Németországon: egy cseppet sem alaptalan az aggodalmuk

A Mercedes jelentősen bővíti kecskeméti gyárát, miközben Németországban munkahelyeket szüntet meg – emlékeztetett a Die Zeit.

Jörg Burzer, a Mercedes igazgatósági tagja hangsúlyozza: nem német üzemek bezárásáról van szó, hanem a globális versenyképesség fenntartásáról. A magyarországi beruházást az alacsonyabb munkabérek, a magas állami támogatások és a hatékonyabb bürokrácia indokolják.