Nem könyörültek az orosz drónok, Ukrajna második legnagyobb városát borították sötétbe

Ez a téli légitámadás legújabb célpontja, amely több millió ukránt taszított sötétségbe és hidegbe.

Ihor Terekhov, Harkiv polgármestere a Telegramon azt nyilatkozta, hogy a mentőegységek éjjel-nappal dolgoznak, de nem pontosította, hogy milyen típusú létesítményt találtak el. Oleh Szinyehubov regionális kormányzó elmondta, hogy az illetékesek felmérik a károk mértékét.

Volodimir Zelenszkij megkezdte az orosz csapások okozta károk elhárítását. Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy este újabb csapások érték a fővárost. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere elmondta, hogy mintegy 300 lakóház maradt fűtés nélkül, miután egy január 9-i támadás a városi toronyházak felében kioltotta a fűtést.