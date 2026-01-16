Nem könyörültek az orosz drónok, Ukrajna második legnagyobb városát borították sötétbe

Donald Trump nem kertelt: világosan megnevezte, ki miatt nincs még béke Ukrajnában
A válasz mindössze egyetlen név volt.
Milliók maradtak áram és fűtés nélkül, ezt Zelenszkij sem hagyta szó nélkül.
Orosz támadás rombolt le egy harkivi energialétesítményt: válaszegységek dolgoznak az Ukrajna második legnagyobb városában végrehajtott csapásokat követően, miközben Nagy-Britannia 20 millió fontot költött Zelenszkij energia-vészhelyzeti kihirdetése után – írja a Guardian.
Az orosz erők leromboltak egy nagy energialétesítményt Ukrajna második legnagyobb városában, Harkivban – mondta csütörtökön a polgármester.
Ez a téli légitámadás legújabb célpontja, amely több millió ukránt taszított sötétségbe és hidegbe.
Ihor Terekhov, Harkiv polgármestere a Telegramon azt nyilatkozta, hogy a mentőegységek éjjel-nappal dolgoznak, de nem pontosította, hogy milyen típusú létesítményt találtak el. Oleh Szinyehubov regionális kormányzó elmondta, hogy az illetékesek felmérik a károk mértékét.
Volodimir Zelenszkij megkezdte az orosz csapások okozta károk elhárítását. Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy este újabb csapások érték a fővárost. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere elmondta, hogy mintegy 300 lakóház maradt fűtés nélkül, miután egy január 9-i támadás a városi toronyházak felében kioltotta a fűtést.
Az Egyesült Királyság pénteken 20 millió fontnyi új sürgősségi energiatámogatást jelentett be Ukrajnának, miután Zelenszkij szükségállapotot hirdetett az ország energiainfrastruktúrája elleni folyamatos támadások miatt. A brit támogatás magában foglalja az otthonok, kórházak és iskolák áramellátásának és fűtésének téli fenntartására irányuló finanszírozást.
Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök intézkedéseket vezetett be az áram- és fűtéskimaradások kezelésére,
csökkentette az éjszakai kijárási tilalmat, és lehetővé tette a vállalkozások és a kormányzati intézmények számára, hogy több energiát importáljanak. Kijevben február 1-jéig meghosszabbították az iskolai szüneteket. Andrij Szibiha külügyminiszter elmondta, hogy a külügy- és az energiaügyi minisztériumok felhívást szerveztek az ukrán energiaproblémák megoldására szolgáló forrásokért, hasonlóan a fegyverszállításokról szóló találkozókhoz. Azt közölte, Norvégia kezdetnek 200 millió dolláros támogatást nyújtott.
