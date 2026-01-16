Ft
Ukrajna Oroszország ukrajnai háború

Nem könyörültek az orosz drónok, Ukrajna második legnagyobb városát borították sötétbe

2026. január 16. 09:01

Milliók maradtak áram és fűtés nélkül, ezt Zelenszkij sem hagyta szó nélkül.

2026. január 16. 09:01
null

Orosz támadás rombolt le egy harkivi energialétesítményt: válaszegységek dolgoznak az Ukrajna második legnagyobb városában végrehajtott csapásokat követően, miközben Nagy-Britannia 20 millió fontot költött Zelenszkij energia-vészhelyzeti kihirdetése után – írja a Guardian.

Az orosz erők leromboltak egy nagy energialétesítményt Ukrajna második legnagyobb városában, Harkivban – mondta csütörtökön a polgármester. 

Ez a téli légitámadás legújabb célpontja, amely több millió ukránt taszított sötétségbe és hidegbe. 

Ihor Terekhov, Harkiv polgármestere a Telegramon azt nyilatkozta, hogy a mentőegységek éjjel-nappal dolgoznak, de nem pontosította, hogy milyen típusú létesítményt találtak el. Oleh Szinyehubov regionális kormányzó elmondta, hogy az illetékesek felmérik a károk mértékét.

Volodimir Zelenszkij megkezdte az orosz csapások okozta károk elhárítását. Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy este újabb csapások érték a fővárost. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere elmondta, hogy mintegy 300 lakóház maradt fűtés nélkül, miután egy január 9-i támadás a városi toronyházak felében kioltotta a fűtést.

Az Egyesült Királyság pénteken 20 millió fontnyi új sürgősségi energiatámogatást jelentett be Ukrajnának, miután Zelenszkij szükségállapotot hirdetett az ország energiainfrastruktúrája elleni folyamatos támadások miatt. A brit támogatás magában foglalja az otthonok, kórházak és iskolák áramellátásának és fűtésének téli fenntartására irányuló finanszírozást.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök intézkedéseket vezetett be az áram- és fűtéskimaradások kezelésére, 

csökkentette az éjszakai kijárási tilalmat, és lehetővé tette a vállalkozások és a kormányzati intézmények számára, hogy több energiát importáljanak. Kijevben február 1-jéig meghosszabbították az iskolai szüneteket. Andrij Szibiha külügyminiszter elmondta, hogy a külügy- és az energiaügyi minisztériumok felhívást szerveztek az ukrán energiaproblémák megoldására szolgáló forrásokért, hasonlóan a fegyverszállításokról szóló találkozókhoz. Azt közölte, Norvégia kezdetnek 200 millió dolláros támogatást nyújtott.

Nyitókép: illusztráció, ukrajnai háborús pusztítás (MTI/AP/Felipe Dana)

