Kijev polgármestere, Vitalij Klitschko nyilvánosan reagált Volodimir Zelenszkij elnök vádjaira. Szerinte ő is és az összes városi szolgálat mindent megtesznek annak érdekében, hogy az energiarendszerben kialakult vészhelyzet idején biztosítsák a város életfunkcióinak fenntartását — írta az Ukrajinszka Pravda cikkére hivatkozva a VG.

Zelenszkij vádjaira a polgármester markánsan kérdezett vissza a bejegyzésében: „Milyen intenzitást nem lát az elnök a kijevi munkában a rendkívüli helyzetben, különösen az elmúlt napokban?”