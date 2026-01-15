Áll a bál Ukrajnában: az áramszünet kellős közepén ugrott össze Zelenszkij és Klicsko

Donald Trump nem kertelt: világosan megnevezte, ki miatt nincs még béke Ukrajnában
A válasz mindössze egyetlen név volt.
Kijev polgármestere szívére vette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cinikus megjegyzéseit.
Kijev polgármestere, Vitalij Klitschko nyilvánosan reagált Volodimir Zelenszkij elnök vádjaira. Szerinte ő is és az összes városi szolgálat mindent megtesznek annak érdekében, hogy az energiarendszerben kialakult vészhelyzet idején biztosítsák a város életfunkcióinak fenntartását — írta az Ukrajinszka Pravda cikkére hivatkozva a VG.
Zelenszkij vádjaira a polgármester markánsan kérdezett vissza a bejegyzésében: „Milyen intenzitást nem lát az elnök a kijevi munkában a rendkívüli helyzetben, különösen az elmúlt napokban?”
Klicsko egy kérdéscsomagot is címzett az elnöknek:
A polgármester azt is elárulta, hogy autonóm áramforrásokra kötötték a szociális intézményeket – kórházakat, szülészeteket, idősotthonokat, pszichoneurológiai gondozókat –, a szociális munkások pedig meleg ételt visznek az egyedül élő, fekvőbeteg kijevieknek.
Ezen kívül a melegedőpontokon a dolgozók éjjel-nappal ügyelnek, hogy fogadják a lakosokat, a kritikus infrastruktúra működését generátorokról biztosítják.
Az ilyen kijelentések mindenekelőtt emberek, szakemberek ezreinek önfeláldozó munkáját kérdőjelezik meg. Bár nincs fegyver a kezükben, fáradhatatlan erőfeszítéseikkel ők is a hazájukért küzdenek”
— fogalmazott Klicsko.
Klicsko korábban azt tanácsolta azoknak, akiknek van rá lehetőségük, költözzenek vidékre, hogy ne fagyjanak meg áram és fűtés nélkül. Ez a tanács ugyancsak kritikát váltott ki az ukrán vezetés részéről.
Én legalább őszintén beszélek, és figyelmeztetem az embereket a rendkívül nehéz helyzetre. És cseppet sem érdekelnek a népszerűségi mutatók vagy a ködös, valamikori választások”
– támadt vissza Klicsko.
„Ebben a rendkívüli helyzetben én, mint polgármester, és minden városi szolgálat mindent megteszünk azért, hogy fenntartsuk a város életképességét (ahogy a teljes körű háború első napjaiban és heteiben is tettük). Hogy megőrizzük a városlakók egészségét és életét. És ezt fogjuk tenni a jövőben is” – idézte a VG Klicskot.
A polgármester végezetül hozzátette: „Nyilvánosan válaszolok önnek, elnézést érte. Csakhogy az elmúlt négy évben Önnel személyesen, Elnök úr, sajnos egyszer sem találkoztunk...”
