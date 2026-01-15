Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij ukrajinszka pravda klicsko polgármester kijev

Áll a bál Ukrajnában: az áramszünet kellős közepén ugrott össze Zelenszkij és Klicsko

2026. január 15. 08:37

Kijev polgármestere szívére vette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cinikus megjegyzéseit.

2026. január 15. 08:37
null

Kijev polgármestere, Vitalij Klitschko nyilvánosan reagált Volodimir Zelenszkij elnök vádjaira. Szerinte ő is és az összes városi szolgálat mindent megtesznek annak érdekében, hogy az energiarendszerben kialakult vészhelyzet idején biztosítsák a város életfunkcióinak fenntartását — írta az Ukrajinszka Pravda cikkére hivatkozva a VG.

Zelenszkij vádjaira a polgármester markánsan kérdezett vissza a bejegyzésében: „Milyen intenzitást nem lát az elnök a kijevi munkában a rendkívüli helyzetben, különösen az elmúlt napokban?”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Klicsko egy kérdéscsomagot is címzett az elnöknek:

  • Amikor a pusztító támadás után a hatezer házból néhány nap alatt körülbelül 400 marad fűtés nélkül?
  • Amikor a közművek dolgozói éjjel-nappal, a februári hidegben javítják az ellenség által megrongált kritikus infrastruktúrát, hogy az embereknek visszajuttassák a fűtést és a vizet?
  • Amikor az energetikusok szintén 24 órában dolgoznak, hogy legalább néhány órára visszajuttassák a világítást a kijevi otthonokba?

A polgármester azt is elárulta, hogy autonóm áramforrásokra kötötték a szociális intézményeket – kórházakat, szülészeteket, idősotthonokat, pszichoneurológiai gondozókat –, a szociális munkások pedig meleg ételt visznek az egyedül élő, fekvőbeteg kijevieknek.

Ezen kívül a melegedőpontokon a dolgozók éjjel-nappal ügyelnek, hogy fogadják a lakosokat, a kritikus infrastruktúra működését generátorokról biztosítják.

Az ilyen kijelentések mindenekelőtt emberek, szakemberek ezreinek önfeláldozó munkáját kérdőjelezik meg. Bár nincs fegyver a kezükben, fáradhatatlan erőfeszítéseikkel ők is a hazájukért küzdenek”

— fogalmazott Klicsko. 

Klicsko korábban azt tanácsolta azoknak, akiknek van rá lehetőségük, költözzenek vidékre, hogy ne fagyjanak meg áram és fűtés nélkül. Ez a tanács ugyancsak kritikát váltott ki az ukrán vezetés részéről.

Én legalább őszintén beszélek, és figyelmeztetem az embereket a rendkívül nehéz helyzetre. És cseppet sem érdekelnek a népszerűségi mutatók vagy a ködös, valamikori választások”

– támadt vissza Klicsko.

Melyiküknek van igaza?

„Ebben a rendkívüli helyzetben én, mint polgármester, és minden városi szolgálat mindent megteszünk azért, hogy fenntartsuk a város életképességét (ahogy a teljes körű háború első napjaiban és heteiben is tettük). Hogy megőrizzük a városlakók egészségét és életét. És ezt fogjuk tenni a jövőben is” – idézte a VG Klicskot. 

A polgármester végezetül hozzátette: „Nyilvánosan válaszolok önnek, elnézést érte. Csakhogy az elmúlt négy évben Önnel személyesen, Elnök úr, sajnos egyszer sem találkoztunk...”

Nyitókép forrása: Petros Karadjias / POOL / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!