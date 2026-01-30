Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
02. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború volodimir zelenszkij európai unió történelem ukrajna

Nagyon nagy a baj: már csak néhány percünk maradt, hogy el­kerüljük a végzetet

2026. január 30. 15:01

Mi az oka ennek a bénító vakságnak az európai vezetésben?

2026. január 30. 15:01
null
Rodrigo Ballester
Rodrigo Ballester

Barbara Tuchman amerikai történész fő művében a történelem négy olyan drámai példáját tárta az olvasók elé – a trójai háborútól a vietnámi háborúig –, amelyben a döntéshozók abszurd, észszerűtlen elhatározásra jutottak. Olyanra, amely szöges ellentétben állt a nemzet érdekeivel, és  visszavonhatatlanul megváltoztatta a történelem menetét.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

Az ukrajnai háború és az arra adott európai válasz akár a könyv posztumusz fejezete is lehetne. 

Az unió jelenlegi pályája leginkább egy kötéltáncoséhoz hasonlítható, aki bekötött szemmel sétál a szakadék széle felé. A közösség eddig 193 milliárd eurót költött Ukrajnára, további 90 milliárd eurónyi hitelt vett fel, közben az orosz vagyon elkobzását fontolgatja – ami nyílt háborús provokáció –, és az egekbe hajtotta az energiaárakat saját háztartásai és vállalkozásai számára. A most napvilágra került 800 milliárd eurós újjáépítési terv és Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának lázálma betetőzné a brüsszeli kezdeményezésű tragédiát.

Pénzügyi szempontból ez Ukrajnát feneketlen kúttá változtatná, ráadásul tartós kiadásról van szó, amely nemzedékekre eladósítaná az európaiakat. 

A gazdasági öngyilkosság azonban nem áll meg a pénzügyeknél. Ukrajna „lenyelése” az európai mezőgazdaság számára egyet jelentene a lélekharang megkondításával. Gazdáinkat már most is fojtogatóan szorítja a brüsszeli bürokrácia és a Mercosur-megállapodás réme, Ukrajna integrációja pedig végzetes csapást mérne rájuk. 

Miképp lenne képes megfelelni az európai szabályozások milliónyi oldalának egy romokban heverő, korrupciótól átszőtt ország, ahol a jogállamiság látványosan hiányzik? Valóban szívességet teszünk-e Ukrajnának azzal, ha kapitalista gyarmattá és globalista újjáépítési laboratóriummá alakítjuk át, amelyet a kimerült, zuhanó életszínvonallal küzdő európai polgárok finanszíroznak? 

És mi a helyzet a hat nyugat-balkáni országgal? Ők Godot-ra várva évek óta hiába reménykednek, a legkisebb ürüggyel is rendre elutasítják őket.

Az összeomlás kockázata nyilvánvaló, az EU mégis mintha alvajáróként menetelne tovább a szakadék felé. Holott a stratégiai partnerség kialakítása Ukrajnával anélkül, hogy teljes jogú tagállammá tennénk, kézenfekvő és mindenkinek elfogadható megoldás lenne. Ez lehetővé tenné a kölcsönösen előnyös kooperációt a tagországok és Ukrajna között, illetve nagyobb teret engedne az európai magánbefektetéseknek az újjáépítési tervben – ugyanakkor nem tennénk tönkre az unió gazdaságát és politikai fundamentumát. Ez olyan kompromisszum lehetne, amelyet a tagállamok többsége valószínűleg elfogadna –

feltéve, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem azzal tölti az idejét, hogy sértegeti őket. 

Mi az oka ennek a bénító vakságnak az európai vezetésben? Vajon valamiféle geopolitikai romantika vezérli őket, vagy csupán a politikai színpadon való önigazolás vágya? Egyszerű tehetetlenségről van szó, vagy arról a kétségbeesett igyekezetről, hogy mentsék a menthetőt, és megőrizzék tekintélyüket az éveken át tartó hibás lépések után? Bármi legyen is a válasz, az ukrajnai eset szomorúan igazolja a történelmi tételt: amikor országok vagy birodalmak többé nem a saját érdekeiket helyezik politikájuk középpontjába, hamar elveszítik tájékozódási képességüket.

Ilyenkor egy olyan őrült útra lépnek, amelyről csak ritkán van visszatérés. 

Már csak néhány percünk maradt, hogy el­kerüljük a végzetet.

A szerző az MCC Európai Tanulmányok Műhelyének vezetője

Fotó: Mandiner-archív

 

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hegyita
2026. január 30. 21:16
Szó sincs itt vakságról! Európa tudatos szétverése, tönkretétele zajlik a központosítás, a globalizmus megvalósításának érdekében. "Tönkreteszlek, megtaposlak és majd ha halni készülsz segítek, de csakis az én feltételeim szerint!" Szerintem most nagyon fontos a nemzeti összefogás! Április 12-én mutassuk meg a világnak, hogy pici, de erős nemzet vagyunk! Rajtunk a "világszeme"! Had tudja meg, hogy Magyarországot nem csak magyarpéterek lakják!
Válasz erre
3
0
survivor
2026. január 30. 18:55
Tanacsom mindenkinek; betárazni ,stockolni mindent, most. Kaja, gyogyszer, arany...bármi. Adót csalni,sunnyogni. Megoldani " okosban". MINT A REGI SZEP IDŐKBEN....🤣🤣❤️❤️😱😱
Válasz erre
0
3
survivor
2026. január 30. 18:51
lemez Az jó! Kevesebb cigi/ pia !😱😱😱 Csak káve legyen...❤️
Válasz erre
0
0
survivor
2026. január 30. 18:47
Egy segitseg van: USA/ RUS közül valamelyiket " behivni".... Legalabb az EUtol megvédenek...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!