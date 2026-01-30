Pénzügyi szempontból ez Ukrajnát feneketlen kúttá változtatná, ráadásul tartós kiadásról van szó, amely nemzedékekre eladósítaná az európaiakat.

A gazdasági öngyilkosság azonban nem áll meg a pénzügyeknél. Ukrajna „lenyelése” az európai mezőgazdaság számára egyet jelentene a lélekharang megkondításával. Gazdáinkat már most is fojtogatóan szorítja a brüsszeli bürokrácia és a Mercosur-megállapodás réme, Ukrajna integrációja pedig végzetes csapást mérne rájuk.

Miképp lenne képes megfelelni az európai szabályozások milliónyi oldalának egy romokban heverő, korrupciótól átszőtt ország, ahol a jogállamiság látványosan hiányzik? Valóban szívességet teszünk-e Ukrajnának azzal, ha kapitalista gyarmattá és globalista újjáépítési laboratóriummá alakítjuk át, amelyet a kimerült, zuhanó életszínvonallal küzdő európai polgárok finanszíroznak?

És mi a helyzet a hat nyugat-balkáni országgal? Ők Godot-ra várva évek óta hiába reménykednek, a legkisebb ürüggyel is rendre elutasítják őket.

Az összeomlás kockázata nyilvánvaló, az EU mégis mintha alvajáróként menetelne tovább a szakadék felé. Holott a stratégiai partnerség kialakítása Ukrajnával anélkül, hogy teljes jogú tagállammá tennénk, kézenfekvő és mindenkinek elfogadható megoldás lenne. Ez lehetővé tenné a kölcsönösen előnyös kooperációt a tagországok és Ukrajna között, illetve nagyobb teret engedne az európai magánbefektetéseknek az újjáépítési tervben – ugyanakkor nem tennénk tönkre az unió gazdaságát és politikai fundamentumát. Ez olyan kompromisszum lehetne, amelyet a tagállamok többsége valószínűleg elfogadna –