Harangoztak Ukrajnának: legfőbb támogatójuk elzárná a pénzcsapot, megszorítással sújtaná az országot

Az ellátás továbbra is fedezné az alapvető megélhetési költségeket, valamint a lakhatás és a fűtés díját, az összeg azonban jóval szűkösebb mozgásteret biztosítana.

Különösen érzékeny változás várható az egészségügyi ellátás területén. Az újonnan érkező ukrán menekültek a jövőben nem lennének jogosultak a törvényes egészségbiztosítás szolgáltatásaira, helyette csupán alapellátást kapnának. Ez az akut betegségek kezelésére és néhány speciális esetre – például várandósságra – korlátozódna.

A kormány hangsúlyozza, hogy a módosítások kizárólag azokra vonatkoznának, akik 2025 áprilisa után érkeznek Németországba.

Azok, akik ezt megelőzően már az országban tartózkodtak, továbbra is megőriznék jogosultságukat a Bürgergeldre. Egy átmeneti szabály értelmében azok is kaphatják az ellátást, – legfeljebb három hónapig – akik ugyan az említett határidő után érkeztek, de a törvény hatálybalépése előtt már megállapították számukra.

A tervezett változtatások komoly vitát váltottak ki. Szakértők attól tartanak, hogy a szigorítások rontják az ukrán menekültek munkaerőpiaci integrációjának esélyeit, mivel megszűnne a munkaügyi központok által nyújtott célzott támogatás. Marcel Fratzscher, a Német Gazdaságkutató Intézet elnöke szerint a rövid távú megtakarítások hosszabb távon akár többletköltségeket is okozhatnak az államnak.