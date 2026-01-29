Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
roszatom szankciók Oroszország ellen brüsszel európai unió franciaország

Brüsszel felköpött és alá állt: az uniós vezető simlis módszerekkel tömi ki Putyin zsebeit

2026. január 29. 14:50

Az uniós szankciók ellenére aktív a kereskedelem Franciaország és Oroszország között.

2026. január 29. 14:50
null

Noha az Európai Unió szankciókkal sújtja Oroszországot az ukrajnai háború miatt, továbbra is aktív az uránkereskedelem Franciaország és Oroszország között, ráadásul korlátozott átláthatóság mellett – írta meg 24tv.

A Le Monde a Greenpeace január 28-án közzétett jelentésére hivatkozva számolt be arról, hogy Franciaország az egyik vezető európai állam, amely ellenzi az orosz nukleáris fűtőanyag teljes körű tilalmát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

A környezetvédő szervezet jelentése szerint az elmúlt években számos konkrét kapcsolat volt kimutatható Franciaország és Oroszország között. 

Rendszeresen érkeztek teherszállító hajók Orosz kikötőkből, például Szentpétervárról vagy Uszty-Lugából induló a franciaországi Dunkerque kikötőjébe, uránt szállítva konténerekben.

Bár Franciaország hivatalosan nem importál Oroszország területén kitermelt uránt, a valóság ennél összetettebb. 

A Greenpeace adatai szerint 2022 és 2025 szeptembere között a francia uránimport közel fele Kazahsztánból és Üzbegisztánból érkezett – két volt szovjet köztársaságból. A szervezet ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a Roszatom továbbra is meghatározó szereplő a kazahsztáni bányászati szektorban, mégpedig az Uranium One nevű leányvállalatán keresztül.

A francia kormány és az atomenergia-ipar képviselői ezzel szemben többször is azt hangsúlyozták, hogy Franciaország atomerőműveinek működése nem függ Oroszországtól. A Greenpeace szerint azonban ez az állítás csak részben állja meg a helyét.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ha a Roszatom (...) elkerülte a szankciókat, az éppen ennek a függőségnek köszönhető” – fogalmazott Pauline Boyer, a Greenpeace kampánykoordinátora.

A Greenpeace szerint mindez arra utal, hogy az orosz energiaszektorral szembeni szankciók számos ponton kijátszhatók, különösen az atomenergia területén, ahol az európai országok függősége továbbra is jelentős.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
2026. január 29. 15:51
Na ennyit az EU nagy vezetőiről.
Válasz erre
3
0
oberennsinnen49
2026. január 29. 15:21
Tisztán le lehet írni - és elmondani, ismertetni: egy jövendő háború háborús bűnösei: a 2022 óta hivatalban lévő EU Bizottság és az EU Parlament résztvevői. De ezt naponta óránként kellene a hírközlő médiának adagolni, hogy mindenki megértse és tudjon róla.
Válasz erre
10
0
pollip
2026. január 29. 15:17
Gyáva, hazug banda! Igaz, hogy a brüsszelnek való megfelelési kényszerből hazudoznak! De ez nem kötelező! Mi felvállaljuk saját magunkat!!!!!!
Válasz erre
4
0
ördöngös pepecselés
2026. január 29. 15:10
csukassátok be a francia atomerőműveket is mert kurvára nem bírom nézni a szenvedéseteket a gyors temetésetek nekünk is kevesebb kárral járna
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!