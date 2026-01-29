Brüsszel felköpött és alá állt: az uniós vezető simlis módszerekkel tömi ki Putyin zsebeit

A magyarok döntésétől hangos Oroszország – és Ausztria még csak most lendült bele
Az uniós szankciók ellenére aktív a kereskedelem Franciaország és Oroszország között.
Noha az Európai Unió szankciókkal sújtja Oroszországot az ukrajnai háború miatt, továbbra is aktív az uránkereskedelem Franciaország és Oroszország között, ráadásul korlátozott átláthatóság mellett – írta meg 24tv.
A Le Monde a Greenpeace január 28-án közzétett jelentésére hivatkozva számolt be arról, hogy Franciaország az egyik vezető európai állam, amely ellenzi az orosz nukleáris fűtőanyag teljes körű tilalmát.
A környezetvédő szervezet jelentése szerint az elmúlt években számos konkrét kapcsolat volt kimutatható Franciaország és Oroszország között.
Rendszeresen érkeztek teherszállító hajók Orosz kikötőkből, például Szentpétervárról vagy Uszty-Lugából induló a franciaországi Dunkerque kikötőjébe, uránt szállítva konténerekben.
Bár Franciaország hivatalosan nem importál Oroszország területén kitermelt uránt, a valóság ennél összetettebb.
A Greenpeace adatai szerint 2022 és 2025 szeptembere között a francia uránimport közel fele Kazahsztánból és Üzbegisztánból érkezett – két volt szovjet köztársaságból. A szervezet ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a Roszatom továbbra is meghatározó szereplő a kazahsztáni bányászati szektorban, mégpedig az Uranium One nevű leányvállalatán keresztül.
A francia kormány és az atomenergia-ipar képviselői ezzel szemben többször is azt hangsúlyozták, hogy Franciaország atomerőműveinek működése nem függ Oroszországtól. A Greenpeace szerint azonban ez az állítás csak részben állja meg a helyét.
„Ha a Roszatom (...) elkerülte a szankciókat, az éppen ennek a függőségnek köszönhető” – fogalmazott Pauline Boyer, a Greenpeace kampánykoordinátora.
A Greenpeace szerint mindez arra utal, hogy az orosz energiaszektorral szembeni szankciók számos ponton kijátszhatók, különösen az atomenergia területén, ahol az európai országok függősége továbbra is jelentős.
