Brüsszel felköpött és alá állt: az uniós vezető simlis módszerekkel tömi ki Putyin zsebeit

Noha az Európai Unió szankciókkal sújtja Oroszországot az ukrajnai háború miatt, továbbra is aktív az uránkereskedelem Franciaország és Oroszország között, ráadásul korlátozott átláthatóság mellett – írta meg 24tv.

A Le Monde a Greenpeace január 28-án közzétett jelentésére hivatkozva számolt be arról, hogy Franciaország az egyik vezető európai állam, amely ellenzi az orosz nukleáris fűtőanyag teljes körű tilalmát.