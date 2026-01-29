Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
ursula von der leyen christian stocker magyarország ausztria ukrajna európai bizottság

A magyarok döntésétől hangos Oroszország – és Ausztria még csak most lendült bele

2026. január 29. 11:11

Az orosz lap beszámolója szerint Magyarországon különösen magas az Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását elutasítók aránya, de már az osztrák kancellár is jelezte, hogy nem támogatja Ursula von der Leyen tervét.

2026. január 29. 11:11
null

A legfrissebb kutatás szerint az EU-tagállamok lakosságának 75 százaléka elutasítja Ukrajna gyorsított csatlakozását, mivel az sértené a „érdemeken alapuló tagság” elvét – számol be a hírről az Izvesztyija.

Az orosz lap azt írja,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban sürgette Ukrajna integrációjának felgyorsítását, de Ausztria kancellárja, Christian Stocker is ellenezte ezt.

A cikk megjegyzi, Magyarországon különösen magas (93 százalék) az ellenzők aránya, a válaszadók aggályai között szerepelnek a mezőgazdasági versenyhátrányok és a pénzügyi források átcsoportosítása Ukrajnába.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Ludovic Marin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2026. január 29. 12:35
bekeev-2025 2026. január 29. 11:50 csapláros 2026. január 29. 11:45 bekeev-2025 2026. január 29. 11:15 ..."..."Szarik rátok Oroszország. Vengrija nicsego."... Ezzel semmi gond, mi is szarunk a ruszkikra. Dehogy szartok az oroszokra. Ti a seggnyalóik vagytok."... Legalább annyira igen, amennyire te is naponta leszopod a sarki fűszeresedet azért az egy kiflidért és hagyod hogy a fodrász is rojtosra bassza a seggedet, ha a séródat akarod rövidebbre... ja és, amennyire magad is rojtosra nyalod a gazdát seggét azért a pár eurocentért, hogy itt ÜGYNÖKÖSKEDHESS, különben éhen dögölnél ... bruhahaha
Válasz erre
0
0
mikelmer
2026. január 29. 12:01
Akkor kezdtem érezni, hogy valami nincs rendben, amikor a számlakivonataim már nem egyeztek meg a cég által állított számokkal. Minden alkalommal, amikor tisztázásért fordultam hozzájuk, késedelmekkel, számlák áthelyezésével vagy homályos kifogásokkal találkoztam technikai problémákkal kapcsolatban. Frusztráló volt, és semmit sem tudtam bizonyítani. Ekkor vettem fel a kapcsolatot a Trustwave cyberdefense-szel a trustwave.cyberdefense@gmail com címen. Jogi és nyomozó csapatuk azonnal akcióba lendült. Alaposan elemezték a bizonyítékokat, világos idővonalat állítottak össze, és feltárták a színfalak mögött megbúvó csalárd gyakorlatokat. Hónapok óta először éreztem úgy, hogy valaki mellettem áll. Kitartásuknak köszönhetően az elveszett pénzem jelentős részét visszaszereztem, és a cég végül együttműködött. Ha csalásra gyanakszik, vagy eltűnt pénzeszközöket talál, a Trustwave Hackers Tech rendelkezik a szakértelemmel, hogy feltárja az igazságot, és segítsen az igazságszolgáltatásban...
Válasz erre
2
0
bekeev-2025
2026. január 29. 11:50
csapláros 2026. január 29. 11:45 bekeev-2025 2026. január 29. 11:15 ..."Szarik rátok Oroszország. Vengrija nicsego."... Ezzel semmi gond, mi is szarunk a ruszkikra. Dehogy szartok az oroszokra. Ti a seggnyalóik vagytok. :)
Válasz erre
0
6
masikhozzaszolo
2026. január 29. 11:45
Pedig az osztrák kan cellár az aztán abszulúte nem Szabadságpárti.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!