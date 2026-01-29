Ettől zeng most az Európai Unió: szertefoszlottak Von der Leyen legszebb álmai
Az unió összes országában többségben vannak azok, akik nem támogatják Ukrajna gyorsított csatlakozását.
Az orosz lap beszámolója szerint Magyarországon különösen magas az Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását elutasítók aránya, de már az osztrák kancellár is jelezte, hogy nem támogatja Ursula von der Leyen tervét.
A legfrissebb kutatás szerint az EU-tagállamok lakosságának 75 százaléka elutasítja Ukrajna gyorsított csatlakozását, mivel az sértené a „érdemeken alapuló tagság” elvét – számol be a hírről az Izvesztyija.
Az orosz lap azt írja,
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban sürgette Ukrajna integrációjának felgyorsítását, de Ausztria kancellárja, Christian Stocker is ellenezte ezt.
A cikk megjegyzi, Magyarországon különösen magas (93 százalék) az ellenzők aránya, a válaszadók aggályai között szerepelnek a mezőgazdasági versenyhátrányok és a pénzügyi források átcsoportosítása Ukrajnába.
