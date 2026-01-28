Ettől zeng most az Európai Unió: szertefoszlottak Von der Leyen legszebb álmai

Az Ukrajnában működő multinacionális vállalatok ugyanis koncentrált termelést folytatnak, ami gyakran alacsonyabb minőséget eredményez az élelmiszer-előállításban. Ez egyszerre jelent versenyhátrányt a kisebb mennyiségben gyártó uniós termelők számára, valamint egészségügyi kockázatot a termékeket fogyasztó lakosság szempontjából.
Szintén sokan tartanak a növekvő biztonsági kockázattól, amelyet a háború sújtotta országból történő bevándorlás jelent, továbbá sokan nem nézik jó szemmel azt sem, hogy Ukrajna csatlakozása a jelenlegi tagállamok számára elérhető központi uniós források jelentős csökkenésével járhat.
A kutatóintézet szerint mindezek alapján Ukrajnának nemcsak az alapvető uniós előírásoknak kellene megfelelnie, hanem fontos lenne az is, hogy hiteles és megnyugtató válaszokat adjon az európai polgárok által megfogalmazott aggodalmakra.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP