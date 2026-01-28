Ettől zeng most az Európai Unió: szertefoszlottak Von der Leyen legszebb álmai

Az uniós polgárok háromnegyede elutasítja Brüsszel azon kezdeményezését, hogy gyorsított eljárással már 2027-ben felvennék Ukrajnát az Európai Unióba – derül ki a Századvég friss kutatásából. Az emberek többségét az aggasztja, hogy Kijev csatlakozásával romlana az uniós gazdák helyzete, nőne a bűnözés, gyengülne az élelmiszerbiztonság, és csökkennének a fejlesztési források.

A kutatóintézet emlékeztet: nemrég kiszivárgott az információ, hogy Brüsszel könnyített eljárás keretében már 2027-ben a tagok közt üdvözölné Ukrajnát. A Bizottság elképzelése szerint – szakítva az évtizedek óta működő gyakorlattal – Ukrajna korlátozott döntéshozatali jogkörrel csatlakozhatna, még azelőtt, hogy teljesítené a taggá váláshoz szükséges feltételeket.