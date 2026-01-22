Ft
01. 23.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában béke Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország védelmi miniszter Orbán Viktor

Betelt a pohár Ukrajnában: váratlanul előállt egy politikus, aki Orbán álláspontján van

2026. január 22. 20:07

Elege lett a háborúból az ukrán parlamenti képviselőnek.

2026. január 22. 20:07
null

A Mandiner is beszámolt róla, hogy az új ukrán védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov kijelentte, hogy „Ukrajna célja, hogy havonta 50 ezer oroszt öljön meg”.

A jelek szerint ez a kijelentés még a saját hazájában is kiverte a biztosítékot.

Anna Skorokhod ukrán parlamenti képviselőnek legalábbis nagyon nem tetszett, szerinte ugyanis ez egy „beteges stratégia” – írja a Kárpáthír. A képviselő szerint ugyanis a békének kellene lennie a prioritásnak és nem az ölési rátának.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

