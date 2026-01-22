Betelt a pohár Ukrajnában: váratlanul előállt egy politikus, aki Orbán álláspontján van

Futótűzként terjed Oroszországban a magyarok Ukrajnának küldött válasza
Orbán Viktor és Szijjártó Péter üzenete valóban mindenhova eljutott.
Elege lett a háborúból az ukrán parlamenti képviselőnek.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy az új ukrán védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov kijelentte, hogy „Ukrajna célja, hogy havonta 50 ezer oroszt öljön meg”.
A jelek szerint ez a kijelentés még a saját hazájában is kiverte a biztosítékot.
Anna Skorokhod ukrán parlamenti képviselőnek legalábbis nagyon nem tetszett, szerinte ugyanis ez egy „beteges stratégia” – írja a Kárpáthír. A képviselő szerint ugyanis a békének kellene lennie a prioritásnak és nem az ölési rátának.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor és Szijjártó Péter üzenete valóban mindenhova eljutott.
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Az energiaválság miatt a lakosságot felkészítik a kitelepítés lehetőségére.
„Ukrajna-barát kormánya csak akkor lehet Magyarországnak, ha minket eltakarítanak az útból.”
„Nincs más választás” – vélekedett az egyik megkérdezett.