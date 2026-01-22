Betelt a pohár Ukrajnában: váratlanul előállt egy politikus, aki Orbán álláspontján van

A Mandiner is beszámolt róla, hogy az új ukrán védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov kijelentte, hogy „Ukrajna célja, hogy havonta 50 ezer oroszt öljön meg”.

A jelek szerint ez a kijelentés még a saját hazájában is kiverte a biztosítékot.

Anna Skorokhod ukrán parlamenti képviselőnek legalábbis nagyon nem tetszett, szerinte ugyanis ez egy „beteges stratégia” – írja a Kárpáthír. A képviselő szerint ugyanis a békének kellene lennie a prioritásnak és nem az ölési rátának.