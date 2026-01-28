Árgus szemekkel figyel az Európai Unió: óriási bajba került ez a kis ország – fogytán az üzemanyagkészlet

Üzemanyaghiány alakulhat ki Montenegróban a térség több országát érintő tiltakozások és a montenegrói Bar kikötőjének blokádja miatt, amelyet a teherautó-sofőrök indítottak el hétfőn – közölte a montenegrói energiaügyi minisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint a bari kikötő Montenegró legfontosabb belépési pontja az Adriai-tengeren érkező üzemanyag-import számára, mivel az országnak nincs saját olajfinomítója. A kikötőben találhatók az ország legnagyobb üzemanyagtároló létesítményei is.