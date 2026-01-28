Árgus szemekkel figyel az Európai Unió: óriási bajba került ez a kis ország – fogytán az üzemanyagkészlet

Fellázadt Magyarország: hivatalosan is kimondták, itt kő kövön nem marad, ha ezt meglépi Brüsszel
Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik.
Óriási a felfordulás.
Üzemanyaghiány alakulhat ki Montenegróban a térség több országát érintő tiltakozások és a montenegrói Bar kikötőjének blokádja miatt, amelyet a teherautó-sofőrök indítottak el hétfőn – közölte a montenegrói energiaügyi minisztérium.
A tárca tájékoztatása szerint a bari kikötő Montenegró legfontosabb belépési pontja az Adriai-tengeren érkező üzemanyag-import számára, mivel az országnak nincs saját olajfinomítója. A kikötőben találhatók az ország legnagyobb üzemanyagtároló létesítményei is.
Hétfő óta Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban és Észak-Macedóniában több határátkelőt is lezártak a tiltakozó teherautósofőrök,
megbénítva ezzel az Európai Uniót Törökországgal és a Közel-Kelettel összekötő közúti folyosót, amely kulcsfontosságú szerepet tölt be a kontinens gazdaságában. A tiltakozók minden tehergépjármű áthaladását megakadályozzák a schengeni határokon, kivéve azokét, amelyek gyógyszert, élőállatot, robbanóanyagot vagy fegyvert szállítanak.
A minisztérium közölte: felkérte az olajipari vállalatokat, hogy adjanak tájékoztatást az aktuális készletekről, valamint arról, meddig biztosítható a zavartalan üzemanyag-ellátás. A közlemény szerint a jelenlegi helyzetben az ellátás gyakorlatilag a benzinkutakon rendelkezésre álló készletekre korlátozódik,
ez pedig mindössze néhány napra elegendő.
A tárca arra is felszólította a lakosságot, hogy tartózkodjon az indokolatlan mennyiségű üzemanyag felhalmozásától. Ennek előzménye, hogy az üzemanyag-eladás kedden csaknem a kétszeresére nőtt a szokásos napi átlaghoz képest. Az üzemanyag-elosztás során elsőbbséget élveznek a kórházak, az önkormányzati és biztonsági szolgálatok, az oktatási intézmények, valamint a kiemelt közlekedési és infrastrukturális ágazatok.
Ezt is ajánljuk a témában
Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik.
Nyitókép: Olivier HOSLET / POOL / AFP
(MTI)