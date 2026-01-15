Az olvasók sem finomkodtak

A Gazeta cikkéhez érkezett kommentek még a cikknél is durvább hangot ütöttek meg. Az alábbiak jól tükrözik a hozzászólások szellemét:

„A patkányok tovább rágják alattunk az alapot; egy dolog azonban örömmel tölt el: ezt már mindenki látja és hallja, fű alatt nem fog menni nekik.”

Nem. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a daganat maga Ukrajna, Európa testén. Mindennek az alja.”

„Ez nem más, mint fizetség a parlamenti gombnyomogatásért, azért, hogy támogassák az állam szétverését szolgáló törvényeket. Miféle »lelkiismeret-kiárusításról« beszélünk? Azt nem lehet eladni, ami eleve nincs. Ebben az esetben a zöld banda fillérekért herdálja el az ukrán nép vagyonát.”

A kommentek hangneme jól mutatja, hogy a Gazeta írása nem elszigetelt véleményt tükröz: a felháborodás széles körben jelen van, és sok olvasó már nemcsak egyes döntéseket, hanem az egész rendszert tartja romlottnak.

Nem véletlen, hogy ebben a közhangulatban bukott ki a legújabb korrupciós vád, amelyben a változatosság kedvéért az ukrán ellenzék játssza a főszerepet. Bár azt egyelőre nem tudni, hogy a Julija Timosenkóval kapcsolatos vádak mennyire valósak.