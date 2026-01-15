Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
korrupció ukrajnai korrupció árverés Ukrajna Kárpátalja aukció

„A daganat maga Ukrajna Európa testén” – elborult az ukránok agya, miután kiderült: fillérekért osztja fel Kárpátalját a korrupt elit

2026. január 15. 15:15

A Gazeta szerint a háború remek ürügy lett az állam cinikus kifosztására.

2026. január 15. 15:15
null

Nevetséges áron, politikai alkuk részeként osztogatják az állami földeket Kárpátalján – számolt be kíméletlen hangvételű, az ukrán kormányt támadó cikkében a Gazeta. Az írás az ARMA nevű állami vagyonkezelő szerepét, a „holland aukciók” rendszerét és a kormány felelősségét is élesen bírálja, miközben nyíltan kimondja: a háborút egyesek saját meggazdagodásuk lehetőségnek tekintik.

Martalóckormányzás

A Gazeta szerint Kárpátalján az állami földek száz négyzetméterenkénti ára mindössze 2000 hrivnya (nagyjából 15 600 forint – a szerk.), ami a lap megfogalmazása szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

már nem is olcsó, hanem „egyenesen semmi”.

A szerző úgy látja:

Nem nemzetmentő kormányt, hanem a szemérmetlen fosztogatás kormányát kaptuk.”

A lap úgy véli, a kabinet tudatosan megy bele az ilyen „fordított aukciókba”, hogy politikai szívességeket vásároljon magának a parlamentben:

Mi ez, ha nem a vérben járt tánc és az állam cinikus kifosztása?”

Ezt is ajánljuk a témában

ARMA: „a daganat az állam testén”

A cikk külön fejezetet szentel az állami vagyon kezeléséért felelős hivatalnak, az ARMÁ-nak. A szerző szerint

Kárpátalján 460 hektár föld került át fillérekért a hírhedt oligarcha, Szerhij Ljovocskin emberéhez, mégpedig „holland aukciós” módszerrel.

Ez egy olyan árverési forma, ahol nem felfelé, hanem lefelé indul a licit: a kikiáltási ár magas, ám az aukció során folyamatosan csökken. Az nyer, aki először elfogadja az aktuális összeget. Ezt a módszert gyakran használják akkor, ha a gyors eladás a cél, vagy ha kevés a valódi vásárló.

Ez egy állami árverés papírjába csomagolt ajándék”

– írja a lap, hozzátéve:

az összes ilyen árverésen csak egyetlen vevő jelent meg, így a földek a lehető legolcsóbban keltek el.

Az ARMÁ-val kapcsolatban a szerző így fogalmaz:

Ez az intézmény már régóta a fosztogatás és az eszközök »megfelelő embereknek« történő átjátszásának legalizált eszköze.”

A szerző szerint „az ARMÁ-t haladéktalanul fel kell számolni”.

Politikai alku a háttérben?

A Gazeta egyértelműen az ukrán kormányt és személyesen Julija Szviridenko miniszterelnököt nevezi meg felelősként. A szerző úgy véli: ilyen nyílt rablás elképzelhetetlen kormányzati jóváhagyás nélkül.

Ezt is ajánljuk a témában

A földek fillérekért való elherdálása fizetség a volt, amiért cserébe a „helyes gombok megnyomását” várták el egyes politikusoktól a parlamentben.

A cikk azt állítja, hogy a valódi kormánytöbbség hiányában a hatalom különféle engedményekkel próbál szavazatokat vásárolni:

  • hol nagyberuházások ígéretével,
  • hol pedig az állami vagyon szétosztásával.

Hol húzódik a határ az ön lelkiismerete és a kompromisszum között? Léteznek olyan erkölcsi határok, amelyeket nem hajlandó áthágni a kormányfői székért cserébe?”

– tette fel a cikk szerzője a miniszterelnöknek címzett költői kérdést.

A háború kiváló ürügy

A cikk végkövetkeztetése, hogy egyes ukrán politikusok ideális alkalomnak tekintik a háborús káoszt a korlátlan meggazdagodásra.

A szerző felszólítja az ellenzéket, különösen az Európai Szolidaritás pártot, hogy

  • támadják meg bíróságon az árverések eredményét,
  • számolják fel az ARMÁ-t, és
  • tiltsák meg az állami vagyon eladását a háború végéig.

Az újságíró így üzen a korrupt ukrán politikusoknak:

Nem engedhetjük, hogy a cinikus hatalmon lévő söpredék az ágyúdörgés közepette zsebre vágja Ukrajnát.”

Ezt is ajánljuk a témában

Az olvasók sem finomkodtak

A Gazeta cikkéhez érkezett kommentek még a cikknél is durvább hangot ütöttek meg. Az alábbiak jól tükrözik a hozzászólások szellemét:

„A patkányok tovább rágják alattunk az alapot; egy dolog azonban örömmel tölt el: ezt már mindenki látja és hallja, fű alatt nem fog menni nekik.”

Nem. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a daganat maga Ukrajna, Európa testén. Mindennek az alja.”

„Ez nem más, mint fizetség a parlamenti gombnyomogatásért, azért, hogy támogassák az állam szétverését szolgáló törvényeket. Miféle »lelkiismeret-kiárusításról« beszélünk? Azt nem lehet eladni, ami eleve nincs. Ebben az esetben a zöld banda fillérekért herdálja el az ukrán nép vagyonát.”

A kommentek hangneme jól mutatja, hogy a Gazeta írása nem elszigetelt véleményt tükröz: a felháborodás széles körben jelen van, és sok olvasó már nemcsak egyes döntéseket, hanem az egész rendszert tartja romlottnak.

Nem véletlen, hogy ebben a közhangulatban bukott ki a legújabb korrupciós vád, amelyben a változatosság kedvéért az ukrán ellenzék játssza a főszerepet. Bár azt egyelőre nem tudni, hogy a Julija Timosenkóval kapcsolatos vádak mennyire valósak.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
2026. január 15. 16:20
Amelyik ország nem tudja magát fenntartani, hanem mások tartják fenn mesterségesen, az méltán nevezhető bábállamnak. Ukrajna tehát egy bábállam. Ezt a bábállamot pedig jelenleg maffiózók irányítják. Az "erkölcsi fölényben lévő" (egyébként ugyanilyen korrupt) EU-s "elit" pedig ezt a latorállamot tömi pénzzel az európai adófizetők eladósítása árán! A brüsszeliták hazai lerakatára, vagyis a Fossiásra szavazók pedig ezt támogatják... 😟
Válasz erre
0
0
zrx8
2026. január 15. 15:56
Ez is mutatja Hoholia EU-érettségét. Ursula mohón jegyzetel.
Válasz erre
1
0
Nasi12
2026. január 15. 15:41
Nagyon szomorú ez! Olvassa mindenki aki gyors ukrán csatlakozást akar bárhova. Szerencsétlen ukránok a végén visszasírjak hruscsovot és brezsnyevet 😭
Válasz erre
1
0
Szuperszig
2026. január 15. 15:37
Ez a fajta földosztási metódust nálunk kárpótlási jegynek hívták.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!