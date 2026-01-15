Zelenszkij ellen fordultak az ukránok: már alig van, aki elhiszi, hogy nem a háborús maffia tagja
Egyre kevésbé bíznak az emberek az ukrán elnökben.
A Gazeta szerint a háború remek ürügy lett az állam cinikus kifosztására.
Nevetséges áron, politikai alkuk részeként osztogatják az állami földeket Kárpátalján – számolt be kíméletlen hangvételű, az ukrán kormányt támadó cikkében a Gazeta. Az írás az ARMA nevű állami vagyonkezelő szerepét, a „holland aukciók” rendszerét és a kormány felelősségét is élesen bírálja, miközben nyíltan kimondja: a háborút egyesek saját meggazdagodásuk lehetőségnek tekintik.
A Gazeta szerint Kárpátalján az állami földek száz négyzetméterenkénti ára mindössze 2000 hrivnya (nagyjából 15 600 forint – a szerk.), ami a lap megfogalmazása szerint
már nem is olcsó, hanem „egyenesen semmi”.
A szerző úgy látja:
Nem nemzetmentő kormányt, hanem a szemérmetlen fosztogatás kormányát kaptuk.”
A lap úgy véli, a kabinet tudatosan megy bele az ilyen „fordított aukciókba”, hogy politikai szívességeket vásároljon magának a parlamentben:
Mi ez, ha nem a vérben járt tánc és az állam cinikus kifosztása?”
A cikk külön fejezetet szentel az állami vagyon kezeléséért felelős hivatalnak, az ARMÁ-nak. A szerző szerint
Kárpátalján 460 hektár föld került át fillérekért a hírhedt oligarcha, Szerhij Ljovocskin emberéhez, mégpedig „holland aukciós” módszerrel.
Ez egy olyan árverési forma, ahol nem felfelé, hanem lefelé indul a licit: a kikiáltási ár magas, ám az aukció során folyamatosan csökken. Az nyer, aki először elfogadja az aktuális összeget. Ezt a módszert gyakran használják akkor, ha a gyors eladás a cél, vagy ha kevés a valódi vásárló.
Ez egy állami árverés papírjába csomagolt ajándék”
– írja a lap, hozzátéve:
az összes ilyen árverésen csak egyetlen vevő jelent meg, így a földek a lehető legolcsóbban keltek el.
Az ARMÁ-val kapcsolatban a szerző így fogalmaz:
Ez az intézmény már régóta a fosztogatás és az eszközök »megfelelő embereknek« történő átjátszásának legalizált eszköze.”
A szerző szerint „az ARMÁ-t haladéktalanul fel kell számolni”.
A Gazeta egyértelműen az ukrán kormányt és személyesen Julija Szviridenko miniszterelnököt nevezi meg felelősként. A szerző úgy véli: ilyen nyílt rablás elképzelhetetlen kormányzati jóváhagyás nélkül.
Szviridenko nagyszabású tisztogatásokat ígért a kormányban.
A földek fillérekért való elherdálása fizetség a volt, amiért cserébe a „helyes gombok megnyomását” várták el egyes politikusoktól a parlamentben.
A cikk azt állítja, hogy a valódi kormánytöbbség hiányában a hatalom különféle engedményekkel próbál szavazatokat vásárolni:
Hol húzódik a határ az ön lelkiismerete és a kompromisszum között? Léteznek olyan erkölcsi határok, amelyeket nem hajlandó áthágni a kormányfői székért cserébe?”
– tette fel a cikk szerzője a miniszterelnöknek címzett költői kérdést.
A cikk végkövetkeztetése, hogy egyes ukrán politikusok ideális alkalomnak tekintik a háborús káoszt a korlátlan meggazdagodásra.
A szerző felszólítja az ellenzéket, különösen az Európai Szolidaritás pártot, hogy
Az újságíró így üzen a korrupt ukrán politikusoknak:
Nem engedhetjük, hogy a cinikus hatalmon lévő söpredék az ágyúdörgés közepette zsebre vágja Ukrajnát.”
Az aranybudi-botrány egyre jobban zavarja az embereket, akik egyre nehezebben tudnak megélni a háború közepette.
A Gazeta cikkéhez érkezett kommentek még a cikknél is durvább hangot ütöttek meg. Az alábbiak jól tükrözik a hozzászólások szellemét:
„A patkányok tovább rágják alattunk az alapot; egy dolog azonban örömmel tölt el: ezt már mindenki látja és hallja, fű alatt nem fog menni nekik.”
Nem. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a daganat maga Ukrajna, Európa testén. Mindennek az alja.”
„Ez nem más, mint fizetség a parlamenti gombnyomogatásért, azért, hogy támogassák az állam szétverését szolgáló törvényeket. Miféle »lelkiismeret-kiárusításról« beszélünk? Azt nem lehet eladni, ami eleve nincs. Ebben az esetben a zöld banda fillérekért herdálja el az ukrán nép vagyonát.”
A kommentek hangneme jól mutatja, hogy a Gazeta írása nem elszigetelt véleményt tükröz: a felháborodás széles körben jelen van, és sok olvasó már nemcsak egyes döntéseket, hanem az egész rendszert tartja romlottnak.
Nem véletlen, hogy ebben a közhangulatban bukott ki a legújabb korrupciós vád, amelyben a változatosság kedvéért az ukrán ellenzék játssza a főszerepet. Bár azt egyelőre nem tudni, hogy a Julija Timosenkóval kapcsolatos vádak mennyire valósak.
A volt miniszterelnök a kormánypárti képviselők között akart vesztegetési hálózatot kiépíteni.
Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP