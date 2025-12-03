Ft
korrupció Magyarország Európai Bizottság

Újabb fegyvert kap Brüsszel Magyarország ellen: Daniel Freund alig várja, hogy újra vegzálhassák hazánkat

2025. december 03. 14:18

A régóta húzódó megállapodás éppen akkor született meg, amikor fény derült az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb korrupciós botrányára.

2025. december 03. 14:18
null

Az Európai Unió megállapodott az EU első, minden tagállamra kiterjedő korrupcióellenes szabályozásról – számolt be róla a Politico. A kedd este elfogadott javaslat egységesíti a bűncselekmények definícióit, a minimális büntetéseket és a megelőző intézkedéseket az EU-tagországokban. A már több mint két éve tárgyalt törvényről szóló megállapodás éppen akkor született meg, amikor Brüsszelt az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb korrupciós botránya rázza meg.

A szabályok elfogadása egyébként komoly ellenállásba ütközött a tagállamok részéről, hiszen a szuverenitás egyik legfontosabb területét érinti, mint a büntetőjog. A Parlament főtárgyalója, Raquel García Hermida-van der Walle a Politicónak kárhoztatta a tagállamokat, mondván: „nem szeretik, ha harmonizálni kell a büntetőjog területén.” García szerint ennek ellenére a parlamentnek sikerült széles körű korrupció-megelőzési követelményeket beépítenie. A tagállamoknak két évük van a törvény átültetésére, és további egy évük, hogy nemzeti korrupcióellenes terveiket benyújtsák a Bizottságnak. 

A Zöldek magyarfóbiás EP-képviselője, Daniel Freund szerint a törvény győzelem, mert mostantól

jogi alapja lesz annak, hogy a Bizottság kellemetlenkedjen azzal, aki nem tartja be a szabályokat”.

A most elfogadott szabályok új jelentéstételi kötelezettségeket is rónak a tagállamokra, amelyek segítik Brüsszelt a tagállamok korrupcióellenes erőfeszítéseinek jobb nyomon követésében. Minden bizonnyal ezek alapján is lesz miért „kellemetlenkednie” majd Magyarországon az Európai Bizottság bürokratáinak.

A kritikusok szerint azonban a törvény nem elég messzemenő. „A Parlament erőfeszítései ellenére bármilyen megállapodás messze elmarad attól, amire az EU-nak szüksége lenne a korrupció elleni harchoz a 27 tagállamban” – mondta a Soros-hálózat szerves részét képező Transparency International EU igazgatója, Nick Aïossa. A Bizottság minden bizonnyal meghallotta a kritikákat, hiszen 2026 elején új korrupcióellenes stratégiát fog előterjeszteni.

Nyitókép forrása: képernyőfotó

***

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
figyelő4322
2025. december 03. 15:37
Daniel Freund, Dani Barát nyüzsög már megint? Valaki nem tud már rálépni erre a csúszó- mászó, nyeszlett ki hernyóra? Azt csodálom, hogy a Poloska szektát nem reklámozza még... Vagy talán igen? 😳😲
Válasz erre
2
0
nyafika
2025. december 03. 15:37
Ezzel a leprás köcsöggel foglalkoztok? Egy maflás, aztán maga alá hugyozik...
Válasz erre
2
0
lemez
2025. december 03. 15:36
Kecskére káposztát.Daniellát is elérte a zöld korrupcios vád Németországban.Javaslom elöször a fenséges unioban vizsgálják a korrupciot ott taálnak is.
Válasz erre
2
1
kulszek
2025. december 03. 15:01
Danikát a nagy környezetvédőt újra kijátszották. Rá uszították a magyarokra, a háta mögött az EU pedig millókkal támogatja zselét aki ezer-tonna számra szórja robbantásokkal a levegőbe a szennyező anyagok kimeríthetetlen tárházát. De Danikának csak a magyarok számonkérése a fontos.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!