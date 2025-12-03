Újabb fegyvert kap Brüsszel Magyarország ellen: Daniel Freund alig várja, hogy újra vegzálhassák hazánkat

A most elfogadott szabályok új jelentéstételi kötelezettségeket is rónak a tagállamokra, amelyek segítik Brüsszelt a tagállamok korrupcióellenes erőfeszítéseinek jobb nyomon követésében. Minden bizonnyal ezek alapján is lesz miért „kellemetlenkednie” majd Magyarországon az Európai Bizottság bürokratáinak.

A kritikusok szerint azonban a törvény nem elég messzemenő. „A Parlament erőfeszítései ellenére bármilyen megállapodás messze elmarad attól, amire az EU-nak szüksége lenne a korrupció elleni harchoz a 27 tagállamban” – mondta a Soros-hálózat szerves részét képező Transparency International EU igazgatója, Nick Aïossa. A Bizottság minden bizonnyal meghallotta a kritikákat, hiszen 2026 elején új korrupcióellenes stratégiát fog előterjeszteni.

Nyitókép forrása: képernyőfotó