Korrupció és magyargyűlölet: ez a közös a brüsszeli politikusokban

Az elmúlt másfél évtizedben az Európai Unió intézményei folyamatosan az állítólagos rendszerszintű korrupció és jogállamisági problémák vádját szegezték Magyarországnak; ezekre hivatkozva akarják megfosztani Magyarországot a szavazati jogától, valamint ezekkel összefüggésben tartják vissza az uniós források egy részét is. Mindezek figyelembevételével érdemes áttekintenünk, milyen a korrupció helyzete az uniós intézmények háza táján. Az elmúlt években ugyanis számtalan korrupciós botrány rengette meg a brüsszeli elitet, és jópár Magyarország-kritikus politikusról is kiderült, hogy a saját zsebét helyezi előtérbe az európai adófizetők érdekei helyett.

Von der Leyen és Mogherini: mindkettőjüket elérte a korrupció árnyéka. Forrás: FREDERICK FLORIN / AFP

A legfrissebb botrány Federica Mogherinit, az EU korábbi külügyi főképviselőjét érinti. Mogherini 2020 óta vezette a College of Europe-ot, 2022 óta pedig az EU Diplomataképző Akadémiájának igazgatója is volt. December 2-án a belga rendőrség letartóztatta a politikusasszonyt, miközben házkutatást tartottak az EU Külügyi Szolgálatán (EEAS) és az említett College of Europe-nál. Az Európai Ügyészség szerint „erős a gyanú”, hogy a 2021–2022-ben a College of Europe-hoz tartozó diplomáciai akadémia létrehozására kiírt közbeszerzési eljárás nem volt tisztességes. A nyomozás középpontjában állítólag a College of Europe 2022-ben vásárolt épülete áll, amelyért 3,2 millió eurót fizetett az intézmény. Mogherini a vádak hatására december 4-én le is mondott tisztségéről.