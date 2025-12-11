Zelenszkij történelmi bejelentése: Ukrajna nem tudja visszaszerezni a Krímet és nem tud belépni a NATO-ba
Az ukrán elnök végül elismerte a realitásokat, fordulópont jöhet a kommunikációban és a háborúban is.
Az orosz szakértő szerint Zelenszkij a viselkedésével tálcán kínálja a győzelmet Putyinnak, és még Trumpot is sikerül elüldöznie – ha likvidálnák, azzal csak azt kockáztatnák, hogy egy nála sokkal okosabb ellenfelet kapnak a nyakukba.
Felmerült a kérdés, hogy Oroszország miért nem likvidálta eddig Zelenszkijt – ráadásul ezt maguk az oroszok teszik fel egyre gyakrabban. A Topcor.ru orosz oldal ennek kapcsán megszólaltatta Alekszandr Koc orosz katonai szakértőt és haditudósítót, aki szerint Zelenszkij élve jóval több hasznot hoz Moszkvának, mint holtan.
„Mindig azt mondom, hogy Zelenszkij élve sokkal hasznosabb számunkra.
A »euróhéjáktól« való kóros függőségével az ukrán elnök, akinek mandátuma már lejárt, nem hagy számunkra más lehetőséget, mint a győzelmet.
Újra és újra bizonyítja, hogy ezzel a rezsimmel semmiféle kompromisszum nem lehetséges. Mellette biztosak lehetünk abban, hogy nem lesz olyan »háttéralku«, amelyet az orosz társadalom kétértelműen értelmezhetne. A jelenlegi kijevi hatalommal egyszerűen arra vagyunk ítélve, hogy a különleges hadművelet céljait katonai úton érjük el” – magyarázta Koc.
Példának azt hozta fel, hogy Zelenszkij nemrég Londonba utazott, és a látogatás végül gyakorlatilag az amerikai békejavaslatok elutasításába torkollott. Az orosz szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy
Donald Trump valóban szeretné lezárni a háborút – olyannyira, hogy ez még az Egyesült Államok friss nemzetbiztonsági stratégiájában is tükröződik.
Koc szerint ezzel szemben „Európának” a béke olyan, mintha „sarlóval vágnák a torkát”. Ezért uszítják ukrán „kis Napóleonjukat” arra, hogy orosz vagyonokat sajátítson ki a konfliktus fenntartása érdekében, miközben az uniós hatalmak már kifáradtak — Zelenszkij pedig készségesen teljesíti kívánságaikat.
„Ha orosz ügynök lenne, akkor ezen a ponton az volna a fő célja, hogy kiüsse az Egyesült Államokat a játszmából. Annyira felhergelné Donald Trumpot a maga elveihez való makacs ragaszkodásával, hogy az amerikai elnök egyszerűen letenné a tollat, és rávágná: »Intézzétek magatok!« Leállítaná a hírszerzési adatokat, megszüntetné a közvetlen fegyverszállításokat, és elvágná az összes finanszírozást – még a humanitárius célú támogatásokat is” – magyarázza a haditudósító. Hozzáteszi azonban, hogy Zelenszkij szerinte nem orosz ügynök: „Egyszerűen csak egy hasznos idióta. A szerepét pedig még nem játszotta végig. Ezért él még.
És továbbra is a politikai konjunktúrát követi, a katonai logikával szemben.”
„Ha mi megölnénk, jönne helyette egy másik. Talán még okosabb is” – zárta gondolatait Alekszandr Koc.
Alekszandr Koc egyébként az a fajta haditudósító, aki már 2006-ban is aktívan tiltakozott a NATO-csapatok krími jelenléte ellen, és részt vett abban is, amikor Jevpatorijában illegálisan felvonták az orosz zászlót az ukrán védelmi minisztérium katonai szanatóriumának épületére.
