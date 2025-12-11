Példának azt hozta fel, hogy Zelenszkij nemrég Londonba utazott, és a látogatás végül gyakorlatilag az amerikai békejavaslatok elutasításába torkollott. Az orosz szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy

Donald Trump valóban szeretné lezárni a háborút – olyannyira, hogy ez még az Egyesült Államok friss nemzetbiztonsági stratégiájában is tükröződik.

Koc szerint ezzel szemben „Európának” a béke olyan, mintha „sarlóval vágnák a torkát”. Ezért uszítják ukrán „kis Napóleonjukat” arra, hogy orosz vagyonokat sajátítson ki a konfliktus fenntartása érdekében, miközben az uniós hatalmak már kifáradtak — Zelenszkij pedig készségesen teljesíti kívánságaikat.

„Ha orosz ügynök lenne, akkor ezen a ponton az volna a fő célja, hogy kiüsse az Egyesült Államokat a játszmából. Annyira felhergelné Donald Trumpot a maga elveihez való makacs ragaszkodásával, hogy az amerikai elnök egyszerűen letenné a tollat, és rávágná: »Intézzétek magatok!« Leállítaná a hírszerzési adatokat, megszüntetné a közvetlen fegyverszállításokat, és elvágná az összes finanszírozást – még a humanitárius célú támogatásokat is” – magyarázza a haditudósító. Hozzáteszi azonban, hogy Zelenszkij szerinte nem orosz ügynök: „Egyszerűen csak egy hasznos idióta. A szerepét pedig még nem játszotta végig. Ezért él még.