Donald Trump Volodimir Zelenszkij hadművelet haditudósító konfliktus

„Hasznos idióta” – Moszkvában kimondták a kegyetlen indokot, amiért életben hagyják Zelenszkijt

2025. december 11. 06:40

Az orosz szakértő szerint Zelenszkij a viselkedésével tálcán kínálja a győzelmet Putyinnak, és még Trumpot is sikerül elüldöznie – ha likvidálnák, azzal csak azt kockáztatnák, hogy egy nála sokkal okosabb ellenfelet kapnak a nyakukba.

2025. december 11. 06:40
Felmerült a kérdés, hogy Oroszország miért nem likvidálta eddig Zelenszkijt – ráadásul ezt maguk az oroszok teszik fel egyre gyakrabban. A Topcor.ru orosz oldal ennek kapcsán megszólaltatta Alekszandr Koc orosz katonai szakértőt és haditudósítót, aki szerint Zelenszkij élve jóval több hasznot hoz Moszkvának, mint holtan.

„Mindig azt mondom, hogy Zelenszkij élve sokkal hasznosabb számunkra.

A »euróhéjáktól« való kóros függőségével az ukrán elnök, akinek mandátuma már lejárt, nem hagy számunkra más lehetőséget, mint a győzelmet.

Újra és újra bizonyítja, hogy ezzel a rezsimmel semmiféle kompromisszum nem lehetséges. Mellette biztosak lehetünk abban, hogy nem lesz olyan »háttéralku«, amelyet az orosz társadalom kétértelműen értelmezhetne. A jelenlegi kijevi hatalommal egyszerűen arra vagyunk ítélve, hogy a különleges hadművelet céljait katonai úton érjük el” – magyarázta Koc.

Példának azt hozta fel, hogy Zelenszkij nemrég Londonba utazott, és a látogatás végül gyakorlatilag az amerikai békejavaslatok elutasításába torkollott. Az orosz szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy

Donald Trump valóban szeretné lezárni a háborút – olyannyira, hogy ez még az Egyesült Államok friss nemzetbiztonsági stratégiájában is tükröződik.

Koc szerint ezzel szemben „Európának” a béke olyan, mintha „sarlóval vágnák a torkát”. Ezért uszítják ukrán „kis Napóleonjukat” arra, hogy orosz vagyonokat sajátítson ki a konfliktus fenntartása érdekében, miközben az uniós hatalmak már kifáradtak — Zelenszkij pedig készségesen teljesíti kívánságaikat.

„Ha orosz ügynök lenne, akkor ezen a ponton az volna a fő célja, hogy kiüsse az Egyesült Államokat a játszmából. Annyira felhergelné Donald Trumpot a maga elveihez való makacs ragaszkodásával, hogy az amerikai elnök egyszerűen letenné a tollat, és rávágná: »Intézzétek magatok!« Leállítaná a hírszerzési adatokat, megszüntetné a közvetlen fegyverszállításokat, és elvágná az összes finanszírozást – még a humanitárius célú támogatásokat is” – magyarázza a haditudósító. Hozzáteszi azonban, hogy Zelenszkij szerinte nem orosz ügynök: „Egyszerűen csak egy hasznos idióta. A szerepét pedig még nem játszotta végig. Ezért él még.

És továbbra is a politikai konjunktúrát követi, a katonai logikával szemben.”

„Ha mi megölnénk, jönne helyette egy másik. Talán még okosabb is” – zárta gondolatait Alekszandr Koc.

Alekszandr Koc egyébként az a fajta haditudósító, aki már 2006-ban is aktívan tiltakozott a NATO-csapatok krími jelenléte ellen, és részt vett abban is, amikor Jevpatorijában illegálisan felvonták az orosz zászlót az ukrán védelmi minisztérium katonai szanatóriumának épületére.

Nyitókép: MTI/AP/Kin Cheung

 

namégmitnem
2025. december 11. 09:20
Egy haditusitó, aki a politika csataterén is élesen, tisztán lát.
Kamcsatka5
2025. december 11. 09:13
Volt már ilyen, ( a Jocó nagyon csípte őket) és azok is mind belgák voltak!
kovsa2
•••
2025. december 11. 09:12 Szerkesztve
"azt kockáztatnák, hogy egy nála sokkal okosabb ellenfelet kapnak a nyakukba." Sajnos, azt kell mondanom, hogy igazuk lehet. Csak a kevésbé képességes emberek hagyják magukat ilyen mértékben irányítani. Lásd még a Messiás urat. Őt sem biztos, hogy a végtelen logikai képessége miatt választották Messiásnak, hanem mert elég jól irányítható. Pontosan követi az utasításokat. Akkor is, ha az a szakadékba vezeti őt. És minket is oda vinne, ha követnénk. Egyébként, valahol azt olvastam, hogy a német Zöldeket is azért és arra jelölték ki, hogy a földbe állítsák a német gazdaságot. És ezt nagyon sikeresen végre is hajtották.
masikhozzaszolo
2025. december 11. 08:56
Elüti egy Bugatti?
