Erre nem kellett sokat várni: Elon Musk alaposan megleckéztette Ursula von der Leyenéket

Drogozás melletti ellenzéki gyűlés: „Tudatlan nyugdíjasokról” és jogtalanul megtámadott szubkultúráról delirálnak a résztvevők

Mint kiderült, az egyik droghasználó már nem tart bulit, mert „kijönnek razziázni, teszem azt, és akkor most elviszik a fél népet, azért, mert magas a pulzusom!”