Erre nem kellett sokat várni: Elon Musk alaposan megleckéztette Ursula von der Leyenéket

A jobboldali vezérigazgató cégét pécézte ki magának az Európai Bizottság.
Az X termékfejlesztési vezetője, Nikita Bier vasárnap reggel azt közölte, hogy az Európai Bizottság a platform egy biztonsági rését kihasználva mesterségesen növelte annak a bejegyzésének elérését, amelyben bejelentette az X-re kivetett 120 millió eurós bírságot.
Nikita Bier, az X termékfejlesztési vezetője vasárnap reggel azt közölte: az EU végrehajtó szerve a platformon, egy biztonsági rést kihasználva mesterségesen növelte egy bejegyzésének elérését.
Mint részletezte: az Európai Bizottság a felhasználókat megtévesztve, azt a benyomást keltette, hogy bejegyzése (mely egyébként az X platform 120 millió eurós gigabüntetéséről szól) egy videó.
„Hirdetési fiókját megszüntettük” – tudatta bejegyzése végén, az EB-nek üzenve Bier.
Ezzel a bizottság elvesztette hozzáférését az X hirdetésvásárlás-vezérlőpultjához.
Mint az ismeretes, az Európai Bizottság még csütörtökön bírságolta meg az Elon Musk-vezette X-et az EU digitális szolgáltatásokról szóló, az illegális tartalmak terjedésének korlátozását célzó törvény (a DSA) szabályainak – vagyis az átláthatóságra vonatkozó kötelezettségek – megsértése miatt.
Bier a fiók megszüntetésével kapcsolatban megjegyezte azt is: úgy tűnik, az Ursula von der Leyen-vezette bizottság azt gondolja, hogy a szabályok a saját fiókjára nem vonatkoznak.
