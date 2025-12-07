Ft
12. 07.
vasárnap
EB Ursula von der Leyen X európai bizottság

Erre nem kellett sokat várni: Elon Musk alaposan megleckéztette Ursula von der Leyenéket

2025. december 07. 18:25

Az X termékfejlesztési vezetője, Nikita Bier vasárnap reggel azt közölte, hogy az Európai Bizottság a platform egy biztonsági rését kihasználva mesterségesen növelte annak a bejegyzésének elérését, amelyben bejelentette az X-re kivetett 120 millió eurós bírságot.

2025. december 07. 18:25
null

Nikita Bier, az X termékfejlesztési vezetője vasárnap reggel azt közölte: az EU végrehajtó szerve a platformon, egy biztonsági rést kihasználva mesterségesen növelte egy bejegyzésének elérését. 

Mint részletezte: az Európai Bizottság a felhasználókat megtévesztve, azt a benyomást keltette, hogy bejegyzése (mely egyébként az X platform 120 millió eurós gigabüntetéséről szól) egy videó.

„Hirdetési fiókját megszüntettük” – tudatta bejegyzése végén, az EB-nek üzenve Bier. 

Ezzel a bizottság elvesztette hozzáférését az X hirdetésvásárlás-vezérlőpultjához.

Mint az ismeretes, az Európai Bizottság még csütörtökön bírságolta meg az Elon Musk-vezette X-et az EU digitális szolgáltatásokról szóló, az illegális tartalmak terjedésének korlátozását célzó törvény (a DSA) szabályainak – vagyis az átláthatóságra vonatkozó kötelezettségek – megsértése miatt. 

Bier a fiók megszüntetésével kapcsolatban megjegyezte azt is: úgy tűnik, az Ursula von der Leyen-vezette bizottság azt gondolja, hogy a szabályok a saját fiókjára nem vonatkoznak.

Nyitókép: ALLISON ROBBERT/AFP

