Most érkezett: az Európai Bizottság azonnali vizsgálatot indított Magyarország ellen
Brüsszelben nagyon kíváncsiak Donald Trump döntésére.
Az ukrán lap szerint azzal, hogy Magyarország mentességet kapott Donald Trumptól az orosz energetikai szankciók alól, gyengíti a nyugati egységet és Ukrajna pozícióit, miközben növeli Orbán Viktor esélyeit a 2026-os választásokon.
Az Európai Bizottság mellett az ukránok sem tudják elfogadni, hogy Donald Trump Orbán Viktor kérésére teljes mentességet adott Magyarországnak az Oroszországgal szemben bevezetett energetikai szankciók alól.
A Zerkalo Nyegyeli cikke kiemeli:
ez a lépés gyengíti a nyugati egységet és Ukrajna pozícióit, miközben növeli Orbán esélyeit a 2026-os választásokon.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetően azt üzente, talál majd megoldást arra, hogy ne juthasson orosz olaj Magyarországra.
