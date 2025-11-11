Az Európai Bizottság mellett az ukránok sem tudják elfogadni, hogy Donald Trump Orbán Viktor kérésére teljes mentességet adott Magyarországnak az Oroszországgal szemben bevezetett energetikai szankciók alól.

A Zerkalo Nyegyeli cikke kiemeli:

ez a lépés gyengíti a nyugati egységet és Ukrajna pozícióit, miközben növeli Orbán esélyeit a 2026-os választásokon.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetően azt üzente, talál majd megoldást arra, hogy ne juthasson orosz olaj Magyarországra.