11. 11.
kedd
Ukrajnában egyre jobban aggódnak: Orbán Viktor közelebb került az áprilisi győzelemhez

2025. november 11. 11:29

Az ukrán lap szerint azzal, hogy Magyarország mentességet kapott Donald Trumptól az orosz energetikai szankciók alól, gyengíti a nyugati egységet és Ukrajna pozícióit, miközben növeli Orbán Viktor esélyeit a 2026-os választásokon.

2025. november 11. 11:29
Az Európai Bizottság mellett az ukránok sem tudják elfogadni, hogy Donald Trump Orbán Viktor kérésére teljes mentességet adott Magyarországnak az Oroszországgal szemben bevezetett energetikai szankciók alól.

A Zerkalo Nyegyeli cikke kiemeli:

ez a lépés gyengíti a nyugati egységet és Ukrajna pozícióit, miközben növeli Orbán esélyeit a 2026-os választásokon.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetően azt üzente, talál majd megoldást arra, hogy ne juthasson orosz olaj Magyarországra.

Nyitókép: AFP/Tetiana Dzhafarova

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Ízisz
2025. november 11. 14:05
Z. Mi a faszt képzel magáról ez a kerti törpe náci??? Semmi köze hozzá, hogy mit honnan veszünk!!! Még aláírni sincs joga semmiféle hivatalos iratot!!! Nemhogy egy nemzetközi okiratot!!! Ez egy tömeggyilkos bűnöző!!! A börtönben fog megrohadni!!! 💯❗🤬
templar62
2025. november 11. 14:03
" Wir wollen mit Tirannen raufen ..." - a dalocska , Geyer Flórián csapatának indulója , meghallgatható a YouTube- on.
röviden
2025. november 11. 13:49
Ez a fasz még képes felrobbantatni a Barátságot.
belbuda
2025. november 11. 13:48
Ezután Trumplinak is fizetünk,hogy tovább fizethessünk Putler elvtársnak, a mi hazaáruló potrohos tolvajunk tartótisztjének…🤨
