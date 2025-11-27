Ft
Közeleg a béke? Putyinnal fog tárgyalni Trump különmegbízottja Moszkvában

2025. november 27. 07:19

A Kreml szerint a Steve Witkoff elleni támadások a békefolyamat ellen irányulnak.

2025. november 27. 07:19
null

A jövő héten ismét Moszkvába utazik Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja – erősítette meg Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A Strana cikke szerint a bejelentés azért is különösen figyelemre méltó, mert alig néhány nap telt el a botrányt kavaró hangfelvételek kiszivárgása óta, amelyek Witkoff és Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója között zajlottak.

Peszkov: a Witkoff elleni támadások a békefolyamat ellen irányulnak

A Kreml hivatalos álláspontja szerint a vitatott felvételek nyilvánosságra kerülése nemcsak a tárgyalófelet támadja, hanem a békerendezést is veszélyezteti. Peszkov úgy fogalmazott: „Komoly folyamat zajlik az ukrajnai helyzet rendezése érdekében. A Witkoff eltávolítására irányuló felszólítások a kialakulóban lévő, törékeny előrelépés szabotálását célozzák.”

A Kreml ezzel látványosan kiállt az amerikai különmegbízott mellett, 

még akkor is, ha Washingtonban és Kijevben sokan épp az elfogultság gyanúját látják a felvételekben. Közben az orosz külügy helyettes vezetője, Szergej Rjabkov újfent egyértelművé tette Moszkva álláspontját: Oroszország nem tervez engedményeket tenni Ukrajnának. Ez tovább erősíti azt a benyomást, hogy a tárgyalások hangulata feszült, a felek pedig alapvető kérdésekben állnak szemben egymással.

Nyitókép: Gavriil Grigorov / POOL / AFP

 

Csubszi
2025. november 27. 08:48
És OV pontot tesz a végére!
Válasz erre
0
0
borsos-2
2025. november 27. 08:17
Az oroszok vannak olyan profi tárgyalók, hogy nem minimum feltételeket fogalmaztak meg. Kell valami, amiből engedni lehet, ezt tudják. Ha a náci toprongyok mindent elutasítanak, arra is van válaszuk, meg az tárgyalási készségre is.
Válasz erre
1
0
gyzoltan-2
2025. november 27. 08:13
"A Kreml szerint a Steve Witkoff elleni támadások a békefolyamat ellen irányulnak." Annyira azért ne misztifikáljuk a "békét", ami talán nem is létezik, modern korunkban biztosan nem! A normális, józan ember, nyilván a fegyverek elhallgattatásában érdekelt, de bolond világunkban egyre inkább, ez hiánycikknek bizonyul..! -mármint a normalitás, a józanság..! Kevés reményt látok a békének nevezett időleges fegyverszünetre..! A valakik ki mondták, mintegy határozatot hoztak, hogy Putyin,Oroszország nem nyerhet! -vagyis csak olyan "béketerv" születhet, mely megalázza Oroszországot... -a fából vaskarikát művelet még senkinek sem sikerült... -ajjaj, s kik lehetnek a valakik..?
Válasz erre
0
1
remi
2025. november 27. 07:40
A lófasz van itt közel, az. Pár napja nyilvánosságra került egy 28 pontos valami, amit a ruszkik el nem fogadtak, de tárgyalási alapnak tekintettek. (persze ezt is inkább csak sejteni lehet, hogy így volt.) Aztán jött jajrópa és rubio asszisztálása mellett teljesen kiherélte, visszájára fordította az egészet, jött ez a "19 pont", ami amúgy konkrét formában sose került nyilvánosságra, meg dónald tramp szerint amúgyis 22. Ergo pont ott tartunk ahol korábban, sleepy dzsó idejében: jajrópa + usákia elvonulnak sweijczba, aztán valamelyik 5 csillagos szálloda medencéjében megbeszélik a béketervet: 91-es határok visszaállítása, ruszki vagyon lefoglalása + ezercsilliárd dollár kártérítés, stb., stb. Aztán nagy csodáxás van, hogy a ruszkik ehelyett inkább a fronton mennek előre.
Válasz erre
0
1
