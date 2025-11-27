Közeleg a béke? Putyinnal fog tárgyalni Trump különmegbízottja Moszkvában

A jövő héten ismét Moszkvába utazik Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja – erősítette meg Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A Strana cikke szerint a bejelentés azért is különösen figyelemre méltó, mert alig néhány nap telt el a botrányt kavaró hangfelvételek kiszivárgása óta, amelyek Witkoff és Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója között zajlottak.