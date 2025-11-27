Közeleg a béke? Putyinnal fog tárgyalni Trump különmegbízottja Moszkvában

Trump bevédte megbízottját, miután az a békét szolgáló háttéregyeztetéseket folytatott az oroszokkal
Az amerikai elnök tisztázta a Witkoff körüli találgatásokat, és egyértelműen kiállt megbízottja mellett.
A Kreml szerint a Steve Witkoff elleni támadások a békefolyamat ellen irányulnak.
A jövő héten ismét Moszkvába utazik Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja – erősítette meg Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A Strana cikke szerint a bejelentés azért is különösen figyelemre méltó, mert alig néhány nap telt el a botrányt kavaró hangfelvételek kiszivárgása óta, amelyek Witkoff és Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója között zajlottak.
A Kreml hivatalos álláspontja szerint a vitatott felvételek nyilvánosságra kerülése nemcsak a tárgyalófelet támadja, hanem a békerendezést is veszélyezteti. Peszkov úgy fogalmazott: „Komoly folyamat zajlik az ukrajnai helyzet rendezése érdekében. A Witkoff eltávolítására irányuló felszólítások a kialakulóban lévő, törékeny előrelépés szabotálását célozzák.”
A Kreml ezzel látványosan kiállt az amerikai különmegbízott mellett,
még akkor is, ha Washingtonban és Kijevben sokan épp az elfogultság gyanúját látják a felvételekben. Közben az orosz külügy helyettes vezetője, Szergej Rjabkov újfent egyértelművé tette Moszkva álláspontját: Oroszország nem tervez engedményeket tenni Ukrajnának. Ez tovább erősíti azt a benyomást, hogy a tárgyalások hangulata feszült, a felek pedig alapvető kérdésekben állnak szemben egymással.
Nyitókép: Gavriil Grigorov / POOL / AFP
A Kreml tanácsadója szerint az orosz elnök figyelmeztette, hogy a Tomahawk rakéták ukrán kézbe adása a két ország közötti kapcsolat megromlásához, tovább a háború eszkalációjához vezetne.
A háború legkeményebb kérdései továbbra is nyitottak, és nem közelednek az álláspontok.