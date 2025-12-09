Ukrán képviselő kimondta: eszük ágában sincs békét kötni!

Roman Kosztenko – ahogy azt a KISZó is idézte – ismét egyértelművé tette, hogy a béke most sem szerepel Ukrajna aktuális prioritásai között. A parlament védelmi bizottságának titkára kijelentette, hogy „a mostani nem a legjobb pillanat a békekötésre”, mivel szerinte az ország jelenlegi tárgyalási pozíciói nem kedvezőek. A Holosz-párti képviselő a korrupciós botrányt és a front pillanatnyi állását nevezte meg fő indokként, amelyek „nagyban nehezítik Ukrajnát abban, hogy méltányos és igazságos feltételeket tudjon kialkudni”. Éppen ezért – fogalmazott – most inkább időhúzásra kellene berendezkedni és megvárni, hogy javuljanak az ország tárgyalási feltételei. Mindezek mellé a mozgósítás szigorítását is szükségesnek tartotta, mintha a front további terhelése önmagában bármiféle javulást hozna a helyzetben.

Forrás: Serhii Okunev / AFP

Időhúzás a béke helyett

Kosztenko ugyanakkor nem fejtette ki, milyen konkrét lépések révén javulhatnának Ukrajna pozíciói, különösen úgy, hogy a front továbbra is ingatag és rendkívüli terheket ró a lakosságra. A képviselő mindössze annyit közölt, hogy