Ukrán képviselő kimondta: eszük ágában sincs békét kötni!

2025. december 09. 12:51

Ukrajna egyik legismertebb háborúpárti hangja ismét arról beszél, miért nem időszerű rendezni a konfliktust. A politikus szerint a béke csak akkor jöhet szóba, ha sikerül javítani az ország tárgyalási pozícióin, ezért most inkább időhúzásra lenne szükség.

Roman Kosztenko – ahogy azt a KISZó is idézte – ismét egyértelművé tette, hogy a béke most sem szerepel Ukrajna aktuális prioritásai között. A parlament védelmi bizottságának titkára kijelentette, hogy „a mostani nem a legjobb pillanat a békekötésre”, mivel szerinte az ország jelenlegi tárgyalási pozíciói nem kedvezőek. A Holosz-párti képviselő a korrupciós botrányt és a front pillanatnyi állását nevezte meg fő indokként, amelyek „nagyban nehezítik Ukrajnát abban, hogy méltányos és igazságos feltételeket tudjon kialkudni”. Éppen ezért – fogalmazott – most inkább időhúzásra kellene berendezkedni és megvárni, hogy javuljanak az ország tárgyalási feltételei. Mindezek mellé a mozgósítás szigorítását is szükségesnek tartotta, mintha a front további terhelése önmagában bármiféle javulást hozna a helyzetben.

Időhúzás a béke helyett

Kosztenko ugyanakkor nem fejtette ki, milyen konkrét lépések révén javulhatnának Ukrajna pozíciói, különösen úgy, hogy a front továbbra is ingatag és rendkívüli terheket ró a lakosságra. A képviselő mindössze annyit közölt, hogy 

Pokrovszk megtartása stratégiai fontosságú kérdés, ami a teljes Donbász későbbi sorsát is meghatározhatja.

Vagyis a politikus szerint az orosz–ukrán háború folytatása és az újabb mozgósítás erőltetése fontosabb annál, hogy egyáltalán megkíséreljék a rendezést – még rosszabb feltételek mellett is.

Az ukrán vezetésben tehát továbbra is azok a hangok dominálnak, amelyek a konfliktus elhúzásában látják a kiutat, nem pedig az egyezség felé tett lépésekben. 

Kosztenko szavai ismét világossá tették: a front helyzete, a korrupciós botrány és a politikai bizonytalanság mind kiváló érvek arra, hogy a békét későbbre tolják – miközben egyetlen percnyi javulást sem ígérnek a folytatódó harcok.

Nyitókép: Facebook / Roman Kosztenko

falcatus-2
2025. december 09. 13:54
"most inkább időhúzásra kellene berendezkedni és megvárni, hogy javuljanak az ország tárgyalási feltételei. Mindezek mellé a mozgósítás szigorítását is szükségesnek tartotta,..." ez megy három éve, és ez az, ami már nem fog menni tovább, 3 hónapig sem
Válasz erre
0
0
pandalala
2025. december 09. 13:52
" Donyecki ukrán katonák: már a védelemre sincs erőnk, nem tudjuk tartani az állásainkat! UKRÁN EZREDES: MÁR NINCSENEK ÖNKÉNTESEK, CSAK A KÉNYSZERSOROZÁS! " youtube.com/watch?v=OosDLdGB0M8
Válasz erre
0
0
lyon-v-2
2025. december 09. 13:42
Úgy van, csak hajrá. Továbbra is lövöldözzék tökön saját magukat, de csak is a saját pénzükből kéne ezt csinálni ami nincs és nem is volt... Mindjárt nem lenne ekkora az arcuk.
Válasz erre
5
0
csulak
2025. december 09. 13:38
elore az utolso ukriig
Válasz erre
2
0
