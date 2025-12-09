Sokk: az ukrán háborús maffiának még arany vécére is futotta a nyugati segélyekből
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
Ukrajna egyik legismertebb háborúpárti hangja ismét arról beszél, miért nem időszerű rendezni a konfliktust. A politikus szerint a béke csak akkor jöhet szóba, ha sikerül javítani az ország tárgyalási pozícióin, ezért most inkább időhúzásra lenne szükség.
Roman Kosztenko – ahogy azt a KISZó is idézte – ismét egyértelművé tette, hogy a béke most sem szerepel Ukrajna aktuális prioritásai között. A parlament védelmi bizottságának titkára kijelentette, hogy „a mostani nem a legjobb pillanat a békekötésre”, mivel szerinte az ország jelenlegi tárgyalási pozíciói nem kedvezőek. A Holosz-párti képviselő a korrupciós botrányt és a front pillanatnyi állását nevezte meg fő indokként, amelyek „nagyban nehezítik Ukrajnát abban, hogy méltányos és igazságos feltételeket tudjon kialkudni”. Éppen ezért – fogalmazott – most inkább időhúzásra kellene berendezkedni és megvárni, hogy javuljanak az ország tárgyalási feltételei. Mindezek mellé a mozgósítás szigorítását is szükségesnek tartotta, mintha a front további terhelése önmagában bármiféle javulást hozna a helyzetben.
Kosztenko ugyanakkor nem fejtette ki, milyen konkrét lépések révén javulhatnának Ukrajna pozíciói, különösen úgy, hogy a front továbbra is ingatag és rendkívüli terheket ró a lakosságra. A képviselő mindössze annyit közölt, hogy
Pokrovszk megtartása stratégiai fontosságú kérdés, ami a teljes Donbász későbbi sorsát is meghatározhatja.
Vagyis a politikus szerint az orosz–ukrán háború folytatása és az újabb mozgósítás erőltetése fontosabb annál, hogy egyáltalán megkíséreljék a rendezést – még rosszabb feltételek mellett is.
Az ukrán vezetésben tehát továbbra is azok a hangok dominálnak, amelyek a konfliktus elhúzásában látják a kiutat, nem pedig az egyezség felé tett lépésekben.
Kosztenko szavai ismét világossá tették: a front helyzete, a korrupciós botrány és a politikai bizonytalanság mind kiváló érvek arra, hogy a békét későbbre tolják – miközben egyetlen percnyi javulást sem ígérnek a folytatódó harcok.
