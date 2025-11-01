Ft
11. 01.
szombat
Itt tartunk ma

2025. november 01. 15:18

Ideje van az özönvíznek...

2025. november 01. 15:18
Egy férfi a helyi jelentések szerint pénteken odavizelt a Szent Péter-bazilika oltárára.
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
„Most a Facebook-oldalukon megemlékeznek a »több, mint kétezer esztendős kelta gyökerű Halloweenről«. Tehat a pogány érték immár »európai érték«, »Halloween made in Europe«.

Közben Franciaországban keresztény film vetítését tiltják be. A Vatikánban, a Szent Péter-bazilikában levizelik az oltárt, és mindezt az ott lévők fényképezik, az elkövető pedig a saját lábán távozik.

Ideje van az özönvíznek...”

Kapcsolódó vélemény

Bayer Zsolt

Idézőjel

Egy érvet mondjatok...

Mind le vagyunk vizelve.

Nyitókép: Képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
rasdi1
2025. november 01. 17:12
Igen. Kelta gyökerű, csak a gyökérből kialakult vadhajtás, amit a tényleges istenhívés megszűnése eredményezett. Mindenből cirkuszt, bulit és üzletet. (Valami olyasmi mint a "karácsonyi vásár" a GDP növelésére a Megváltó megszületésének megemlékezésére.) A kelták ebben az időben a maguk számunkra ismeretlen nevű ezen napján az évnek ugyanúgy a halottaikról emlékeztek meg, mint a keresztények a Halottak Napján. A halottaik szellemét vélték kisugározni az emberfej alakú faragványból. Sőt bátorkodom tovább menni ezen a gondolaton, a keresztény Halottak Napjának ugyanez a kelta halottakról való megemlékezés a gyökere, elsősorban ami annak az időpontját illeti. Mint ahogy a keresztény szokások jelentős része is valamilyen más vallás szokásai közül lett átvéve. (Csak példaként: Jézus anyját, Szűz Máriát csak itt Magyarországon nevezzük Boldogasszonynak. És ennek az elnevezésnek a magyarságnak a szentistváni "hittérítést" megelőző vallásában vannak a gyökerei.
ezredes-2
2025. november 01. 17:07
Zsolt, lesz. Kreténeknek, kijárják-kijárták.
kampman
2025. november 01. 17:05
Zsóti, azt ugye tudod, hogy európai hagyományok voltak már a kereszténység előtt is?
tinodi-lightos-sebestyen
2025. november 01. 17:02
Egy tisztító háború jön majd. Legalábbis a brüsszeli elvtársak ezen mesterkednek.
