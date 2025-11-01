„A fő probléma neve: Orbán!” – a németek toporzékolnak, mert nem akarjuk pénzelni az ukránokat
Európa előtt történelmi próba áll: közel 400 milliárd dollárt kell áldoznia Ukrajna védelmére egyesek szerint.
Ideje van az özönvíznek...
„Most a Facebook-oldalukon megemlékeznek a »több, mint kétezer esztendős kelta gyökerű Halloweenről«. Tehat a pogány érték immár »európai érték«, »Halloween made in Europe«.
Közben Franciaországban keresztény film vetítését tiltják be. A Vatikánban, a Szent Péter-bazilikában levizelik az oltárt, és mindezt az ott lévők fényképezik, az elkövető pedig a saját lábán távozik.
