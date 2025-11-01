„Most a Facebook-oldalukon megemlékeznek a »több, mint kétezer esztendős kelta gyökerű Halloweenről«. Tehat a pogány érték immár »európai érték«, »Halloween made in Europe«.

Közben Franciaországban keresztény film vetítését tiltják be. A Vatikánban, a Szent Péter-bazilikában levizelik az oltárt, és mindezt az ott lévők fényképezik, az elkövető pedig a saját lábán távozik.

Ideje van az özönvíznek...”