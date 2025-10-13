Ft
10. 13.
hétfő
Vatikán Bayer Zsolt Jézus Krisztus Róma vélemény Szent Péter-bazilika

Egy érvet mondjatok...

Egy érvet mondjatok...

2025. október 13. 15:02

Mind le vagyunk vizelve.

2025. október 13. 15:02
Egy férfi a helyi jelentések szerint pénteken odavizelt a Szent Péter-bazilika oltárára.
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Minden le van vizelve. Mind le vagyunk vizelve. Ezen a szombaton levizelték Szent Pétert, Jézus Krisztust és az Istent. Bűnös, gyarló emberek vagyunk, mi, mindannyian. De európaiak és keresztények. S most a legsötétebb barbárság gyalázott meg mindannyiunkat.

Egy, egyetlenegy érvet mondjatok, hogy miért hagyjuk életben. De a jézusi megbocsátás most nem érv, az most nem ér. Mert van, ami nem megbocsátható...

(Ui.: Tökéletesen egyetértek Szabó Gergővel, aki ezt írta a PestiSrácokban: »[...] Azt a senkiházit, aki meg merte engedni magának, hogy levizelje az oltárt, először is ismertté kell tenni. Javaslom, tegyük ki az arcát minden közösségi oldalon, médiumokon, érezze csak a súlyát ennek az aljas tettnek. De akik nála is sokkal bűnösebbek, azok a háttérben dörzsölik a tenyerüket, hogy beérett a munka, már mindent meg lehet tenni. Azok a főbűnösök, a felbujtók és a mentegetők, az ő arcuk kellene, hogy mindenhol kinn virítson, hogy egy nyugodt percük se legyen. Vége a türelemnek, tettekre van szükség, különben az ilyen aljas tettek teljesen hétköznapivá válnak, ahogy sajnos sok helyen Nyugat-Európában már azok is. Az, hogy a Vatikánban ez megtörténhetett, az utolsó utáni figyelmeztetés, a fenevad már nem fél kimutatni agyarait, ez már nyílt háború.«

Igen. Tegyük ismertté. Ne legyen ezeknek egy nyugodt pillanatuk se, soha többé...)”

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
engeddmeg
•••
2025. október 13. 16:08 Szerkesztve
Egy érvet mondjon valaki, ami miatt egy emberszabású erre vetemedik. Most ettől kinek lett jobb? Mi nyűves fene motivál valakit arra, hogy tömegeket bántson meg egyszerre? Mit lehet tudni róla? Engem az utcán szemetelésért is meg lehet büntetni. Remélem nem sétál el szabadon, feljelentette valaki is?
Válasz erre
0
0
jan36
2025. október 13. 15:45
Talán, újra kellene gondolni a svájci gárda hatásköreit. Amennyiben a nyüves bunkót a seggébe tolt alabárd hegyén, lecsúszott gatyában, noszogatták volna ki a térre, illetve egy másik alabárd nyelével, gyöngéden a nyakát-tarkóját paskolva ösztönözték volna egy több órás "mea-culpázásra", úgy, némi elégtételt szolgáltattak volna a keresztényeket ért obszcén támadás okozta megrendülésre. Amúgy, a régi szokást, a megkövezést is megérdemelte volna.
Válasz erre
1
0
balbako_
2025. október 13. 15:40
Nem volt senki aki kirúgta volna a gazembert? Amúgy megússza, mert szentséggyalázás nem túl komoly bűnügyi tétel....
Válasz erre
2
0
aacius
2025. október 13. 15:37
Szerencsére a gonosz éjjeliedényei nem tudják már mi az igazán szent egy templomban (nem az oltár). Az oltárt lemossák és egy rövid szertartás keretében újra szentelik és megy az élet tovább. A probléma az, hogy nem volt senki aki elkapja és a nyakánál fogva kivágja a templomból mielőtt a gatyáját le tudta volna tolni. Mindenki csak szörnyülködik, de teljes a bénultság, meg ez a bugyuta sápítozás. A másik oldalon a Bayerek lincselnének.... Határozott életerős egyházat és cselekvőképes férfiakat, akik mindenütt ott kéne legyenek, hogy megvédjék a gyengéket és az értékeinket.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!