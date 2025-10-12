Példátlan: egy fiatal férfi levizelte a Szent Péter-bazilika oltárját a Vatikánban a szentmise alatt (VIDEÓ)

A New York Post arról ír, hogy helyi jelentések szerint

pénteken egy férfi a Vatikánban a szentmise alatt odavizelt az oltárra,

miközben több száz turista undorodva nézte a szentségtörést. Úgy tudjuk, nem volt senki, aki pofán verte volna.

Az azonosítatlan férfi azzal kezdte tettét, hogy