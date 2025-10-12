Ft
XIV Leó Vatikán szentségtörés vizelés pápa Szent Péter-bazilika

Példátlan: egy fiatal férfi levizelte a Szent Péter-bazilika oltárját a Vatikánban a szentmise alatt (VIDEÓ)

2025. október 12. 09:25

Nemrég meggyilkoltak egy katolikus influenszert, most az oltárt becstelenítik meg, mert megtehetik. Valami ocsmány feketeség kavarog a világban.

2025. október 12. 09:25
null

A New York Post arról ír, hogy helyi jelentések szerint 

pénteken egy férfi a Vatikánban a szentmise alatt odavizelt az oltárra, 

miközben több száz turista undorodva nézte a szentségtörést. Úgy tudjuk, nem volt senki, aki pofán verte volna.

Az azonosítatlan férfi azzal kezdte tettét, hogy 

felmászott a Szent Péter-bazilika gyóntatószékének lépcsőire – arra a helyre, ahol a jelenlegi pápa általában misét celebrál. 

A férfi állítólag nem vesztegette az időt, 

letolta a nadrágját a bokájáig, és odavizelt a szent helyre.

A biztonsági őrök elrángatták a férfit az oltártól, és elkísérték a helyszínről. 

Amikor a hatóság emberei odaértek hozzá, a férfi lehajolt és felhúzta a farmerjét – de előtte a hátsóját mutogatta a közönségnek.

Aznap reggel 9 órakor szentmise volt, de nem világos, hogy a pápa vezette-e az istentiszteletet, írják. A hír eljutott XIV. Leó pápához is, aki „megdöbbent” a történteken. A Szentszék Sajtóirodája nem adott ki nyilatkozatot a szentségtörésről.

Arról egyelőre nincs hír, hogy a férfit letartóztatták-e vagy vádat emeltek-e ellene.

Ugye, emlékszünk még a szélsőbal uszítására, és a lemészárolt Charlie Kirkre?

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: képernyőfotó

 

yalaelnok
2025. október 12. 11:40
majd a mindig minden jó ügy mellé odaálló helsinkiék megvédik, és megítéltetnek neki 1 millió dollár sérelemdíjat
pesti051
2025. október 12. 11:39
Amikor egy civilizáció pusztul, rohad szét az egész... A nyugati fehér civilizáció megérdemli sorsát, húsz év, és az iszlám elsöpri az egészet. Mondjuk az európai gazdaság is rohamtempóban értékelődik le a világban, a kettő valahol összefügg. Ott tartunk, mint Róma 450 körül...
llnnhegyi
•••
2025. október 12. 11:35 Szerkesztve
xyz123-3 ! A gárdisták pisilni vannak! Ez lehetne a fotó címe.
zakar zoltán béla
2025. október 12. 11:25
Nem kell ahhoz négylábúnak lenni, hogy az ember állat legyen.
