Példátlan: egy fiatal férfi levizelte a Szent Péter-bazilika oltárját a Vatikánban a szentmise alatt (VIDEÓ)

Amerika szíve megdobbant: a Capitoliumban gyertyagyújtással emlékeztek a meggyilkolt Charlie Kirkre, Trump beszédet mond a búcsúztatón
A szélsőbalos uszítás áldozata, egy mártír előtt tiszteleg az Egyesült Államok.
Nemrég meggyilkoltak egy katolikus influenszert, most az oltárt becstelenítik meg, mert megtehetik. Valami ocsmány feketeség kavarog a világban.
A New York Post arról ír, hogy helyi jelentések szerint
pénteken egy férfi a Vatikánban a szentmise alatt odavizelt az oltárra,
miközben több száz turista undorodva nézte a szentségtörést. Úgy tudjuk, nem volt senki, aki pofán verte volna.
Az azonosítatlan férfi azzal kezdte tettét, hogy
felmászott a Szent Péter-bazilika gyóntatószékének lépcsőire – arra a helyre, ahol a jelenlegi pápa általában misét celebrál.
A férfi állítólag nem vesztegette az időt,
letolta a nadrágját a bokájáig, és odavizelt a szent helyre.
A biztonsági őrök elrángatták a férfit az oltártól, és elkísérték a helyszínről.
Amikor a hatóság emberei odaértek hozzá, a férfi lehajolt és felhúzta a farmerjét – de előtte a hátsóját mutogatta a közönségnek.
Aznap reggel 9 órakor szentmise volt, de nem világos, hogy a pápa vezette-e az istentiszteletet, írják. A hír eljutott XIV. Leó pápához is, aki „megdöbbent” a történteken. A Szentszék Sajtóirodája nem adott ki nyilatkozatot a szentségtörésről.
Arról egyelőre nincs hír, hogy a férfit letartóztatták-e vagy vádat emeltek-e ellene.
Ugye, emlékszünk még a szélsőbal uszítására, és a lemészárolt Charlie Kirkre?
