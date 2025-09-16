Amerika szíve megdobbant: a Capitoliumban gyertyagyújtással emlékeztek a meggyilkolt Charlie Kirkre, Trump beszédet mond a búcsúztatón

Gyertyagyújtással és imával emlékeztek a Capitoliumban az amerikai Kongresszus tagjai a merénylet áldozatául esett Charlie Kirk konzervatív aktivistára hétfőn.

Mike Johnson a képviselőház elnöke úgy fogalmazott, hogy

„nagyon nehéz héten van túl Amerika”

és az Egyesült Államok számára súlyos problémának nevezte azt, hogy vannak, akik másokat politikai erőszakra bujtanak fel.

Steve Scalise, a többséget adó republikánusok vezető képviselője a kongresszusi virrasztáson azt hangoztatta, hogy Charlie Kirk egy mozgalmat indított el, öröksége pedig tovább él, közvetlen lenyomatot hagyott hazáján és a világon is. Steve Scalise maga is áldozatává esett politikai erőszaknak 2017-ben, amikor súlyosan megsebesítette egy támadó, aki egy kongresszusi baseball-mérkőzésre való felkészülés során rálőtt.