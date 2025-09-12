„Sok mindent nem kell szeretned abból, amiben Kirk hitt, de a következő állítás mégis igaz: Kirk pontosan a megfelelő módon űzte a politikát. Megjelent az egyetemeken, és beszélgetett bárkivel, aki szóba állt vele. Kora egyik leghatékonyabb meggyőzője volt. Amikor a baloldal úgy hitte, hogy szinte teljesen birtokolja az egyetemisták szívét és elméjét, Kirk újra és újra megjelent, hogy ezt megtörje. Először lassan, majd hirtelen sikerült is. A főiskolás korú szavazók élesen jobbra fordultak a 2024-es választásokon.

Ez nem kizárólag Kirk műve volt, de központi szerepet játszott az alapok lefektetésében. Nem ismertem Kirket, és nem én vagyok a megfelelő ember arra, hogy búcsúztassam. De irigyeltem, amit felépített. A vitakedv erény a demokráciában. A liberalizmus jól járna több bátorságával és félelemnélküliségével. Podcastjának első epizódjában Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója látta vendégül Kirket, és elismerte, hogy a fia hatalmas rajongója. Micsoda bizonyíték Kirk munkájára!

[...]

Az amerikai politikának vannak oldalai. Nem érdemes úgy tenni, mintha nem lennének. De mindkét oldal ugyanannak a nagyobb projektnek kell, hogy a részese legyen — mindannyian, vagy legalábbis a legtöbben, próbáljuk fenntartani az amerikai kísérlet életképességét. El tudjuk viselni, ha elveszítünk egy választást, mert hiszünk a következő választás ígéretében; el tudjuk viselni, ha elveszítünk egy vitát, mert hisszük, hogy lesz egy újabb vita. A politikai erőszak ezt veszélyezteti.

Kirk és én a legtöbb politikai kérdésben ellentétes oldalon álltunk. Abban viszont egy oldalon voltunk, hogy az amerikai politika lehetősége fennmaradjon. Ez vitának van szánva, nem háborúnak; szavakkal kell megnyerni, nem golyókkal lezárni. Azt akartam, hogy Kirk biztonságban legyen, az ő érdekében, de a magam érdekében is, és a közös, nagyobb projekt érdekében. Ugyanez igaz Shapiróra, Hoffmanra, Hortmanra, Thompsonra, Trumpra, Pelosira és Whitmerre is. Vagy mindannyian biztonságban vagyunk, vagy egyikünk sem.”