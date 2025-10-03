Zelenszkij üzent a magyaroknak: Orbán ezt nem tudja megakadályozni

Zelenszkij vakarhatja a fejét: újabb ország jelentette be, hogy blokkolja Ukrajna gyorsított csatlakozását
Nem áll jól Ukrajna szénája.
Volodimir Zelenszkij elnök szerint az ukrán nép akarata és az európai országok többségének támogatása biztosítja, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz, és ez ellen nem tehet semmit Orbán Viktor.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem tudja megakadályozni Ukrajna EU-csatlakozását, mivel ezt az ukrán nép akarata és az európai országok többségének támogatása biztosítja – írja az Unian.
Zelenszkij úgy véli,
Orbán blokkoló magatartását a közelgő magyar választások motiválják, amit ő indokolatlannak tart.
Mette Frederiksen dán miniszterelnök hangsúlyozta, Európa egysége fontosabb egyetlen tagállam vétójánál, és kiemelte Ukrajna erőfeszítéseit a háborús helyzet ellenére is.
