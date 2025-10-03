Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
10. 03.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vétó Ukrajna Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Európai Unió

Zelenszkij üzent a magyaroknak: Orbán ezt nem tudja megakadályozni

2025. október 03. 10:28

Volodimir Zelenszkij elnök szerint az ukrán nép akarata és az európai országok többségének támogatása biztosítja, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz, és ez ellen nem tehet semmit Orbán Viktor.

2025. október 03. 10:28
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem tudja megakadályozni Ukrajna EU-csatlakozását, mivel ezt az ukrán nép akarata és az európai országok többségének támogatása biztosítja – írja az Unian.

Zelenszkij úgy véli,

Orbán blokkoló magatartását a közelgő magyar választások motiválják, amit ő indokolatlannak tart.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök hangsúlyozta, Európa egysége fontosabb egyetlen tagállam vétójánál, és kiemelte Ukrajna erőfeszítéseit a háborús helyzet ellenére is.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Ida Marie Odgaard

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2025. október 03. 11:18
az ukrán diktátor azt hiszi, hogy megkaphatja azt amit ígértek neki a gazdái azért mert ukránok millióit megnyomorította és megölte. De az egyezség nem ez volt, hanem az, hogy az oroszok ásványkincseit megkaparintja a számukra, ebből pedig semmit nem teljesített, sőt még Ukrajna 20%-át is elvesztette a gazdái portfóliójából. Úgyhogy most nem Ukrajna EUhoz csatlakozása a kérdés hanem az, hogy az EU belép a háborúba, lepusztul Ukrajna szintjére és csatlakozik Ukrajnához vagy megszabadul az ukrán diktátortól és közös gazdától.
Válasz erre
0
0
kobi40
2025. október 03. 11:17
“Volodimir Zelenszkij elnök szerint az ukrán nép akarata ” Van még, akit nem kergettél világgá, nem hurcoltattad a mészárszékbe, nem verettel agyon?!
Válasz erre
0
0
grenki-2
2025. október 03. 11:11
1000 éves országrészünk bitorlója: a KURVAANYÁD!
Válasz erre
3
0
yalaelnok
2025. október 03. 11:11
a képen látható bűnöző különös ismertetőjele, hogy egy füle van
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!