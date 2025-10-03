Zelenszkij üzent a magyaroknak: Orbán ezt nem tudja megakadályozni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem tudja megakadályozni Ukrajna EU-csatlakozását, mivel ezt az ukrán nép akarata és az európai országok többségének támogatása biztosítja – írja az Unian.

Zelenszkij úgy véli,

Orbán blokkoló magatartását a közelgő magyar választások motiválják, amit ő indokolatlannak tart.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök hangsúlyozta, Európa egysége fontosabb egyetlen tagállam vétójánál, és kiemelte Ukrajna erőfeszítéseit a háborús helyzet ellenére is.