10. 02.
csütörtök
10. 02.
csütörtök
Marta Kos magyar kisebbség Ukrajna EU jog Kárpátalja

Minden magyarnak összeszorul a szíve: ezt mondta az EU bővítési biztosa a kárpátaljai kisebbségekről

2025. október 02. 12:11

Marta Kos szerint Ukrajna teljesítette a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítására vonatkozó „házi feladatot”, ami feljogosítja az első tárgyalási klaszter megnyitására az Európai Unióba való belépésről.

2025. október 02. 12:11
Ukrajna teljesítette a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítására vonatkozó „házi feladatot”, ami feljogosítja az első tárgyalási klaszter megnyitására az Európai Unióba való belépéséről – erről Marta Kos, az EU bővítési biztosa nyilatkozott egy sajtótájékoztatón Ungváron, írja a DS az Ukrinformra hivatkozva.

Szerettem volna beszélgetni a nemzeti kisebbségek képviselőivel Kárpátalján. Két iskolát látogattam meg – egy magyar és egy szlovák tanítási nyelvű iskolát. Meg kell mondjam, hogy nagyon komolyan veszik a nemzeti kisebbségek oktatását

– fogalmazott a politikus.

Marta Kos megjegyezte, hogy éppen ezek a kérdések tartoznak az EU-csatlakozási tárgyalások első klaszterébe. Ezenkívül az utolsó klaszterbe is beletartoznak, amely lezárja a csatlakozási tárgyalásokat. Egyébként Kos volt az, aki tavasszal egy tábla előtt mutatta meg Alex Sorosnak, hogy Ukrajna semmilyen objektív szempontból nem felel meg az EU-tagságnak.

Nyitókép: AFP/Elvis Barukcic

balbako_
2025. október 02. 14:31
Elképesztő! Bemegy két iskolába és mindjárt mindennel meg van elégedve. Miért nem olvassa el a neki is eljuttatott anyagot amit a magyarok készítettek a kárpátaljai magyarok jogfosztásairól és annak alapján ellenőrizheti kinek van igaza. ( Csak a fiatalok kedvéért egy nemzetközi bizottság Gorkíjjal ellátogatott a Gulagra ahol boldog emberek énekeltek. Egy gyerek fordítva tartotta a kezében az újságot ezt az orosz írónak látnia kellett. Nem szólt egy szót sem. A bizottság elment és küldték a jelentést, hogy minden rendben van a Gulág maga a Kánaán. (A gyereket még aznap kivégezték.)
bagoly-29
2025. október 02. 14:27
No lám, ezért kellenek a kvóta nők az EU vezetésében (amúgy mindenütt), m ivel vagy mérhetetlenül pofátlanúl hazudnak, vagy rendkivül korlátolt buták!
esvany-0
2025. október 02. 14:12
Marta Kos szerint Ukrajna teljesítette a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítására vonatkozó „házi feladatot” Pofátlan hazugság! A magyaron nem kapnak annyi jogot sem, mint az átkosban a SZU-ban. Az ukrajnai orosz kisebbségnek pedig a létét is lehazudják. Akkor mit is "teljesítettek"?
machet
2025. október 02. 14:06
Kedves Kos .Menj az anyád p....a.,patkány.
