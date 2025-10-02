Ukrajna teljesítette a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítására vonatkozó „házi feladatot”, ami feljogosítja az első tárgyalási klaszter megnyitására az Európai Unióba való belépéséről – erről Marta Kos, az EU bővítési biztosa nyilatkozott egy sajtótájékoztatón Ungváron, írja a DS az Ukrinformra hivatkozva.

Szerettem volna beszélgetni a nemzeti kisebbségek képviselőivel Kárpátalján. Két iskolát látogattam meg – egy magyar és egy szlovák tanítási nyelvű iskolát. Meg kell mondjam, hogy nagyon komolyan veszik a nemzeti kisebbségek oktatását

– fogalmazott a politikus.

Marta Kos megjegyezte, hogy éppen ezek a kérdések tartoznak az EU-csatlakozási tárgyalások első klaszterébe. Ezenkívül az utolsó klaszterbe is beletartoznak, amely lezárja a csatlakozási tárgyalásokat. Egyébként Kos volt az, aki tavasszal egy tábla előtt mutatta meg Alex Sorosnak, hogy Ukrajna semmilyen objektív szempontból nem felel meg az EU-tagságnak.