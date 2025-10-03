Zelenszkij vakarhatja a fejét: újabb ország jelentette be, hogy blokkolja Ukrajna gyorsított csatlakozását

Orbán Viktor: Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért! (VIDEÓ)
A kormányfő közölte, a Tisza sunnyog a legfontosabb kérdésekben.
Nem áll jól Ukrajna szénája.
Hollandia nem támogatja Ukrajna felvételének felgyorsítását az Európai Unióba, és ragaszkodik ahhoz, hogy a döntések meghozatalánál fennmaradjon az egyhangúság elve – írja az Index az ukrán RBK lapra hivatkozva. Véleményük szerint bármilyen szabályváltoztatáshoz az összes uniós tagállam beleegyezése szükséges.
Dick Schoof holland miniszterelnök a koppenhágai találkozó után kijelentette, hogy az ő országa nem támogatja az Európai Tanács elnöke, António Costa azon kezdeményezését, miszerint Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak felgyorsítását célozza az egyhangúsági elv eltörlésével és a minősített többségi szavazás bevezetésével.
Moldova és Ukrajna jövője az EU-ban van, de a szabályok megváltoztatása nem az a helyes út, amelyen járnunk kell”
– hangsúlyozta Schoof.
Rámutatott, hogy az ország továbbra is ragaszkodik a koppenhágai kritériumokhoz, amelyek az egyhangú döntéshozatalt rögzítik. Schoof hozzátette, hogy értékeli az Európai Tanács elnökének a kezdeményezését, ugyanakkor véleménye szerint a valódi megoldás az volna, ha nagyobb nyomást gyakorolnak Magyarországra, amely jelenleg blokkolja a tárgyalásokat.
Zelenszkij szemében minden késlekedés azt jelenti, hogy az Európai Unió egy kicsit eltávolodik”
– jegyezte meg a holland miniszterelnök, hozzátéve, hogy már elmagyarázta az ukrán elnöknek az álláspontját, és ezt a közeljövőben többször is szándékában áll megtenni.
