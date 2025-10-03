Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
10. 03.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Schoof Ukrajna António Costa Európai Unió miniszterelnök

Zelenszkij vakarhatja a fejét: újabb ország jelentette be, hogy blokkolja Ukrajna gyorsított csatlakozását

2025. október 03. 08:48

Nem áll jól Ukrajna szénája.

2025. október 03. 08:48
null

Hollandia nem támogatja Ukrajna felvételének felgyorsítását az Európai Unióba, és ragaszkodik ahhoz, hogy a döntések meghozatalánál fennmaradjon az egyhangúság elve – írja az Index az ukrán RBK lapra hivatkozva. Véleményük szerint bármilyen szabályváltoztatáshoz az összes uniós tagállam beleegyezése szükséges.

Dick Schoof holland miniszterelnök a koppenhágai találkozó után kijelentette, hogy az ő országa nem támogatja az Európai Tanács elnöke, António Costa azon kezdeményezését, miszerint Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak felgyorsítását célozza az egyhangúsági elv eltörlésével és a minősített többségi szavazás bevezetésével.

Ezt is ajánljuk a témában

Moldova és Ukrajna jövője az EU-ban van, de a szabályok megváltoztatása nem az a helyes út, amelyen járnunk kell”

 – hangsúlyozta Schoof.

Rámutatott, hogy az ország továbbra is ragaszkodik a koppenhágai kritériumokhoz, amelyek az egyhangú döntéshozatalt rögzítik. Schoof hozzátette, hogy értékeli az Európai Tanács elnökének a kezdeményezését, ugyanakkor véleménye szerint a valódi megoldás az volna, ha nagyobb nyomást gyakorolnak Magyarországra, amely jelenleg blokkolja a tárgyalásokat.

Zelenszkij szemében minden késlekedés azt jelenti, hogy az Európai Unió egy kicsit eltávolodik”

 – jegyezte meg a holland miniszterelnök, hozzátéve, hogy már elmagyarázta az ukrán elnöknek az álláspontját, és ezt a közeljövőben többször is szándékában áll megtenni.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: MTI/EPA/ANP/Laurens van Putten

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orokkuruc-2
2025. október 03. 10:01
alapjában jógyerek, de kurvára satuban a töke!
Válasz erre
0
0
röviden
2025. október 03. 09:54
Csak én érzek ellentmondást abban, hogy ugyan ellenzi a gyorsított csatlakozást, de Magyarországot kívánatos tovább baszogatni? A vétó csak a magállamokat illeti meg, a perifériának kuss?
Válasz erre
8
0
Treeoflife
2025. október 03. 09:54
Ezek ezer év alatt sem változtak. Mindig is "csak" kihasználni akartak bennünket, és az első alkalommal, amikor lehetett, belénk rúgtak. Attól hogy részben azonos nézetet vallanak velünk, még nem támogatnak bennünket. Csupán a belpolitikai helyüket kívánják erősíteni. Változatlanul egy mocskos nyugati gazemberek.
Válasz erre
7
0
kir2vik
2025. október 03. 09:42
"Hollandia nem támogatja Ukrajna felvételének felgyorsítását az Európai Unióba" " a valódi megoldás az volna, ha nagyobb nyomást gyakorolnak Magyarországra, amely jelenleg blokkolja a tárgyalásokat He?
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!