Zelenszkij vakarhatja a fejét: újabb ország jelentette be, hogy blokkolja Ukrajna gyorsított csatlakozását

Hollandia nem támogatja Ukrajna felvételének felgyorsítását az Európai Unióba, és ragaszkodik ahhoz, hogy a döntések meghozatalánál fennmaradjon az egyhangúság elve – írja az Index az ukrán RBK lapra hivatkozva. Véleményük szerint bármilyen szabályváltoztatáshoz az összes uniós tagállam beleegyezése szükséges.

Dick Schoof holland miniszterelnök a koppenhágai találkozó után kijelentette, hogy az ő országa nem támogatja az Európai Tanács elnöke, António Costa azon kezdeményezését, miszerint Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak felgyorsítását célozza az egyhangúsági elv eltörlésével és a minősített többségi szavazás bevezetésével.