Nagyot ment a svéd miniszterelnök: először Orbánt támadta, most pedig Zelenszkijt támogatná

Kitálalt a svéd publicista: ezért hazudja le még a csillagos eget is az Orbán Viktort össztűz alatt tartó Ulf Kristersson
Szinte mindenben igaza van a magyar miniszterelnöknek, csak egy dologban tévedett.
Úgy tűnik Ulf Kristersson szerint a migráció hasznos dolog, és praktikus fegyverekkel ellátni Ukrajnát.
Ulf Kristersson svéd miniszterelnök X-oldalán közölte: nagyszerű találkozón van túl Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Svédország továbbra is rendíthetetlenül támogatja Ukrajnát.
Amikor az ukránok megvédik a szabadságukat, egyúttal a miénket is megvédik. Koppenhágában megbeszéltük Ukrajna jövőbeli védelmének fejlesztésében való folyamatos együttműködést, beleértve a légvédelmet is” – írta Ulf Kristersson, majd hozzátette, hogy Ukrajna már a Gripen vadászgépek iránt is érdeklődik.
Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy élénk vita bontakozott ki Orbán Viktor és Ulf Kristersson között a svéd migrációs politika megítélése kapcsán.
Az egyik svéd publicista elismerte, hogy
Svédországban – főként a tömeges bevándorlás miatt – súlyos biztonsági problémák alakultak ki.
A szerző szerint Kristersson inkább elkerüli ezek beismerését, miközben pártja korábban tagadta a migráció negatív következményeit.
Egyértelműen fogalmazott a Kreml szóvivője.
Komoly ellátási problémák adódtak a Krímben a dróntámadások miatt.
Az ukrán energetikai minisztérium szerint fokozni kell a nyomást Oroszországra.