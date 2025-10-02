Ft
háború Háború Ukrajnában Ukrajna Svédország migráció Koppenhága orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij Gripen Ulf Kristersson

Nagyot ment a svéd miniszterelnök: először Orbánt támadta, most pedig Zelenszkijt támogatná

2025. október 02. 16:32

Úgy tűnik Ulf Kristersson szerint a migráció hasznos dolog, és praktikus fegyverekkel ellátni Ukrajnát.

2025. október 02. 16:32
null

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök X-oldalán közölte: nagyszerű találkozón van túl Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Svédország továbbra is rendíthetetlenül támogatja Ukrajnát.

Amikor az ukránok megvédik a szabadságukat, egyúttal a miénket is megvédik. Koppenhágában megbeszéltük Ukrajna jövőbeli védelmének fejlesztésében való folyamatos együttműködést, beleértve a légvédelmet is” – írta Ulf Kristersson, majd hozzátette, hogy Ukrajna már a Gripen vadászgépek iránt is érdeklődik.

Vita a migrációról

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy élénk vita bontakozott ki Orbán Viktor és Ulf Kristersson között a svéd migrációs politika megítélése kapcsán.

Az egyik svéd publicista elismerte, hogy

Svédországban – főként a tömeges bevándorlás miatt – súlyos biztonsági problémák alakultak ki.

A szerző szerint Kristersson inkább elkerüli ezek beismerését, miközben pártja korábban tagadta a migráció negatív következményeit.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: X

Összesen 5 komment

martens
2025. október 02. 17:23
Ez az Ulf nagyon komoly fazon lehet. Nálunk a kocsmákban sok ilyen nagy formátumú embert lehet találni.
polárüveg
2025. október 02. 16:58
Ulfi nem tudná, hogy az Ukrajnának adott fegyverekkel lövöldöznek az országában?
tikkadt-szocske
2025. október 02. 16:53
"Amikor az ukránok megvédik a szabadságukat, egyúttal a miénket is megvédik." Ezenkívül védik Európát, az északi féltekét, Amerikát, a Plútót, a Tejútot meg az egész Galaxist. Ez igazán szép teljesítmény egy ilyen velejéig korrupt, szarházi, beképzelt náci bandától. Ulf, én beszéltem.
bagoly-29
2025. október 02. 16:44
Csak tudnám, hogy miért jó a svédeknek ha egy nyilvánvalóan idióta vezeti az országukat?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!