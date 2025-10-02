Nagyot ment a svéd miniszterelnök: először Orbánt támadta, most pedig Zelenszkijt támogatná

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök X-oldalán közölte: nagyszerű találkozón van túl Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Svédország továbbra is rendíthetetlenül támogatja Ukrajnát.

Amikor az ukránok megvédik a szabadságukat, egyúttal a miénket is megvédik. Koppenhágában megbeszéltük Ukrajna jövőbeli védelmének fejlesztésében való folyamatos együttműködést, beleértve a légvédelmet is” – írta Ulf Kristersson, majd hozzátette, hogy Ukrajna már a Gripen vadászgépek iránt is érdeklődik.

Vita a migrációról

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy élénk vita bontakozott ki Orbán Viktor és Ulf Kristersson között a svéd migrációs politika megítélése kapcsán.