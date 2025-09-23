Kitálalt a svéd publicista: ezért hazudja le még a csillagos eget is az Orbán Viktort össztűz alatt tartó Ulf Kristersson

Kikelt magából Orbán Viktor: „Szégyen, gyalázat! Ilyen a rendszerváltás óta nem volt”
„Ma Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere” – írta a miniszterelnök.
Szinte mindenben igaza van a magyar miniszterelnöknek, csak egy dologban tévedett.
Markus Johansson véleménycikke szerint Ulf Kristersson svéd miniszterelnök elhibázottan támadja Orbán Viktort, miután a magyar kormányfő egy pontatlan statisztikára hivatkozva bírálta Svédország migrációs politikáját és az abból fakadó erőszakos bűnözést – írja a Hungarian Conservative.
Bár Orbán tévedett a konkrét számokban, Johansson hangsúlyozza, hogy a lényegi kritika jogos, mivel szerinte Svédországban – főként a tömeges bevándorlás miatt – súlyos biztonsági problémák alakultak ki.
A szerző szerint Kristersson inkább elkerüli ezek beismerését, miközben pártja korábban tagadta a migráció negatív következményeit.
Az írás konzervatív nézőpontból élesen bírálja a svéd kormány kommunikációját és kiáll Orbán Viktor álláspontjának lényege mellett.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
