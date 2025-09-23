Ft
Svédország Magyarország migráció bevándorló migráns Orbán Viktor bevándorlás Ulf Kristersson

Kitálalt a svéd publicista: ezért hazudja le még a csillagos eget is az Orbán Viktort össztűz alatt tartó Ulf Kristersson

2025. szeptember 23. 14:12

Szinte mindenben igaza van a magyar miniszterelnöknek, csak egy dologban tévedett.

2025. szeptember 23. 14:12
null

Markus Johansson véleménycikke szerint Ulf Kristersson svéd miniszterelnök elhibázottan támadja Orbán Viktort, miután a magyar kormányfő egy pontatlan statisztikára hivatkozva bírálta Svédország migrációs politikáját és az abból fakadó erőszakos bűnözést – írja a Hungarian Conservative.

Bár Orbán tévedett a konkrét számokban, Johansson hangsúlyozza, hogy a lényegi kritika jogos, mivel szerinte Svédországban – főként a tömeges bevándorlás miatt – súlyos biztonsági problémák alakultak ki.

A szerző szerint Kristersson inkább elkerüli ezek beismerését, miközben pártja korábban tagadta a migráció negatív következményeit.

Az írás konzervatív nézőpontból élesen bírálja a svéd kormány kommunikációját és kiáll Orbán Viktor álláspontjának lényege mellett.

