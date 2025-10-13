Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Netanjahu béke túsz Trump beszéd

Tapsviharral fogadták Trumpot az izraeli parlamentben (VIDEÓ)

2025. október 13. 15:07

Történelmi nap Izraelben: Trump Jeruzsálemben beszélt, miközben elindulhat a békefolyamat első szakasza. Netanjahu szerint „a világnak sok ilyen Trumpra lenne szüksége.”

2025. október 13. 15:07
null

Az Egyesült Államok elnöke nagy ünneplés közepette érkezett a Kneszet épületébe. Mielőtt felszólalt volna, bejegyzést írt az izraeli parlament vendégkönyvébe.

Szinte egy időben érkezett a hír, hogy a Hamász szabadon engedte a túszok második csoportját, így a husz túszból minden életben lévő izraeli immár szabadon van.

A kormányfőt, Benjamin Netanjahut is magában foglaló ülésteremben az amerikai elnököt percekig tartó álló taps és füttykoncert fogadta. Az amerikai elnök a beszéde előtt négyszemközt egyeztetett Netanjahuval, majd a Kneszet rendkívüli ülésének megnyitása után bejelentették, hogy az izraeli miniszterelnök Egyiptomba utazik, hogy aláírja Sarm el-Sejkben a béketerv első szakaszáról szóló megállapodást.

A Kneszet elnöke úgy fogalmazott, hogy az amerikai államfő Izrael legjobb barátja; külön köszöntötte a teremben jelen lévő amerikai minisztereket, Marco Rubio külügyminisztert és Pete Hegseth védelmi minisztert, valamint az amerikai vezérkari főnököt, Ivanka Trumpot és férjét, Jared Kushnert, aki az első Trump-adminisztrációban a közel-keleti ügyekért felelt. 

Beszédében sorra vette mindazt, amit Trump tett a közel-keleti békéért, és bejelentette, hogy Izrael 2026-ra hivatalosan is Nobel-békedíjra jelöli őt.

Az első felszólaló Netanjahu volt, aki héberül köszöntötte a jelenlévőket. „Ma különleges nap van” – mondta, utalva a túszok szabadulására és arra, hogy Donald Trump szól a törvényhozáshoz. Megköszönte az Egyesült Államoknak, hogy támogatja Izrael fennhatóságát a Golan-fennsíkon, megkötötte az Ábrahám-egyezményeket és visszatartotta Iránt nukleáris ambícióitól. Hozzátette: a világban sok ilyen vezetőre lenne szükség, mert szerinte egyetlen más amerikai elnök sem tett annyit Izraelért, mint Trump. A béketervről azt mondta, történelmi lehetőséget kínál a régió békéjének kiterjesztésére.

Utána az ellenzék vezetője, Jaír Lapid, a centrista-liberális Jes Atid párt elnöke vette át a szót. 

Ő is köszönetet mondott Trumpnak a béke elősegítéséért, és szégyennek nevezte, hogy az idei Nobel-békedíjat nem az amerikai elnök kapta. 

Hangsúlyozta, hogy Izrael a térségben marad, és a környező országoknak ezt el kell fogadniuk; nyitottak az együttműködésre és egy új Közel-Kelet felépítésére. Lapid elítélte a palesztinpárti tüntetéseket, kijelentve, hogy nem történt népirtás a Gázai övezetben.

Ezt is ajánljuk a témában

Kora délután Donald Trump lépett a pulpitusra, a képviselők felállva tapsolták. Beszéde elején a történelmi pillanatot méltatta, megköszönve a Mindenhatónak, hogy a háború véget ért, és a túszok hazatérhetnek, még ha 28-an életüket veszítették is. 

Hosszú évek után ma csendes az ég, elhallgattak a fegyverek, béke van a szent földön”

 – fogalmazott, hozzátéve, hogy remélhetőleg ez így is marad.

Az elnök méltatta Netanjahut, akivel – elmondása szerint – nem volt könnyű tárgyalni, de végül sikerült békét kötni. Köszönetet mondott az arab és muszlim országoknak is, akik nyomást gyakoroltak a Hamászra a túszok elengedése érdekében, bár konkrét országokat nem nevezett meg. Trump úgy vélte: nemcsak a háború, hanem a terror kora is lezárult, és új korszak kezdődik. 

Dicsérte tanácsadóját, Steve Witkoffot, aki jelenleg az ukrajnai háború lezárásán is dolgozik, 

valamint lányát, Ivankát – akit zsidó hitéért külön is megtapsoltak – és vejét, Jared Kushnert az Ábrahám-egyezményekben játszott szerepéért. Kiemelte Marco Rubiót, akit minden idők legjobb amerikai külügyminiszterének nevezett, és Pete Hegseth védelmi minisztert is.

Ezt is ajánljuk a témában

A békemegállapodásra utalva Trump megjegyezte, hogy az elmúlt időszakban nyolc háborúnak vetett véget, mert nem szereti a háborúkat, bár szükség esetén kíméletlen lenne. Visszaemlékezett a 2023. október 7-i támadásra is, kijelentve, hogy Amerika soha nem felejti el és soha nem engedi meg, hogy ilyen újra megtörténjen. „Ezzel az egyezséggel új korszak kezdődik Izrael és az egész régió számára” – mondta.

A beszéd vége felé hosszan méltatta az izraeli–amerikai katonai együttműködést, az amerikai fegyverek hatékonyságát, kitért az ISIS elleni műveletekre és az Irán elleni légicsapásra is. Közben viccelődve jegyezte meg, hogy Netanjahu és Lapid hosszú felszólalása miatt sokat kellett várnia. 

A Közel-Keletben rejlő potenciálról szólva kijelentette: 

eljött az idő, hogy a régió az erődök helyett hidakat építsen. Felszólította az arab államokat, hogy csatlakozzanak az Ábrahám-egyezményekhez, és elődjeit, Joe Bident és Barack Obamát bírálta, amiért szerinte nem tudták ezt elérni.

A beszéd végén az amerikai elnök Isaac Herzog izraeli államfő felé fordulva felvetette Netanjahu elnöki kegyelmének lehetőségét, amit az izraeli miniszterelnök szemmel láthatóan jó ötletnek tartott. Trump hangsúlyozta, mennyire fontos az USA és Izrael közötti kapcsolat, és isten áldását kérte Izraelre, az Egyesült Államokra és a Közel-Keletre. Hozzátette: ő olyan mértékben szereti Izraelt, ahogyan azt még senki sem tette.

A Kneszetben elmondott beszédet követően Trump Netanjahuval Egyiptomba utazik, hogy aláírják a békemegállapodást Sarm el-Sejkben.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Evelyn Hockstein / AFP

A beszéd teljes hosszában angol nyelven itt nézhető meg:

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
id. Horváth József
•••
2025. október 13. 15:57 Szerkesztve
És a Gáza-riviéra projekt már sutba dobva? netanjahu háborús bűnös veszített, nem jött össze a totális népirtás, mert a világ ellene fordult!! Tiltakozó tömegtüntetések, ENSZ leégés... , stb., ...! Hogyan lehet e kudarcból szégyen nélkül kihátrálni? Egyszerű! trump-bohóc-csicskásra, illetve e majdnem Nobel díjasra kenjük a hirtelen "békét" !
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2025. október 13. 15:34
Sajnos nem valószínű, hogy tartós béke lesz. A világ legnagyobb terror állama Irán még a helyén van, és folyamatosan küldi a pénzt és fegyvereket a két H betűs terror szervezetnek, a Hamasz-nak és Hezbollah-nak. Ezek nem csak Izrael, hanem az egész nyugati civilizáció esküdt ellenségei. Előbb-utóbb a migránsnak álcázott ügynökeik fegyveres puccsokat hajtanak majd végre minden Nyugat-Európai országban. Remélhetőleg Orbán a helyén marad, hogy ettől a katasztrófától továbbra is megvédje Magyarországot.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!