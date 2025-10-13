Tapsviharral fogadták Trumpot az izraeli parlamentben (VIDEÓ)

Az első felszólaló Netanjahu volt, aki héberül köszöntötte a jelenlévőket. „Ma különleges nap van” – mondta, utalva a túszok szabadulására és arra, hogy Donald Trump szól a törvényhozáshoz. Megköszönte az Egyesült Államoknak, hogy támogatja Izrael fennhatóságát a Golan-fennsíkon, megkötötte az Ábrahám-egyezményeket és visszatartotta Iránt nukleáris ambícióitól. Hozzátette: a világban sok ilyen vezetőre lenne szükség, mert szerinte egyetlen más amerikai elnök sem tett annyit Izraelért, mint Trump. A béketervről azt mondta, történelmi lehetőséget kínál a régió békéjének kiterjesztésére.

Utána az ellenzék vezetője, Jaír Lapid, a centrista-liberális Jes Atid párt elnöke vette át a szót.

Ő is köszönetet mondott Trumpnak a béke elősegítéséért, és szégyennek nevezte, hogy az idei Nobel-békedíjat nem az amerikai elnök kapta.

Hangsúlyozta, hogy Izrael a térségben marad, és a környező országoknak ezt el kell fogadniuk; nyitottak az együttműködésre és egy új Közel-Kelet felépítésére. Lapid elítélte a palesztinpárti tüntetéseket, kijelentve, hogy nem történt népirtás a Gázai övezetben.