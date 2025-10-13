Tapsviharral fogadták Trumpot az izraeli parlamentben (VIDEÓ)

Az eddigi legnagyobb pofonját kapta Von der Leyen és Weber – Orbán a páholyból nézi végig
Fontos diplomáciai eseményről maradnak le.
Történelmi nap Izraelben: Trump Jeruzsálemben beszélt, miközben elindulhat a békefolyamat első szakasza. Netanjahu szerint „a világnak sok ilyen Trumpra lenne szüksége.”
Az Egyesült Államok elnöke nagy ünneplés közepette érkezett a Kneszet épületébe. Mielőtt felszólalt volna, bejegyzést írt az izraeli parlament vendégkönyvébe.
Szinte egy időben érkezett a hír, hogy a Hamász szabadon engedte a túszok második csoportját, így a husz túszból minden életben lévő izraeli immár szabadon van.
A kormányfőt, Benjamin Netanjahut is magában foglaló ülésteremben az amerikai elnököt percekig tartó álló taps és füttykoncert fogadta. Az amerikai elnök a beszéde előtt négyszemközt egyeztetett Netanjahuval, majd a Kneszet rendkívüli ülésének megnyitása után bejelentették, hogy az izraeli miniszterelnök Egyiptomba utazik, hogy aláírja Sarm el-Sejkben a béketerv első szakaszáról szóló megállapodást.
A Kneszet elnöke úgy fogalmazott, hogy az amerikai államfő Izrael legjobb barátja; külön köszöntötte a teremben jelen lévő amerikai minisztereket, Marco Rubio külügyminisztert és Pete Hegseth védelmi minisztert, valamint az amerikai vezérkari főnököt, Ivanka Trumpot és férjét, Jared Kushnert, aki az első Trump-adminisztrációban a közel-keleti ügyekért felelt.
Beszédében sorra vette mindazt, amit Trump tett a közel-keleti békéért, és bejelentette, hogy Izrael 2026-ra hivatalosan is Nobel-békedíjra jelöli őt.
Az első felszólaló Netanjahu volt, aki héberül köszöntötte a jelenlévőket. „Ma különleges nap van” – mondta, utalva a túszok szabadulására és arra, hogy Donald Trump szól a törvényhozáshoz. Megköszönte az Egyesült Államoknak, hogy támogatja Izrael fennhatóságát a Golan-fennsíkon, megkötötte az Ábrahám-egyezményeket és visszatartotta Iránt nukleáris ambícióitól. Hozzátette: a világban sok ilyen vezetőre lenne szükség, mert szerinte egyetlen más amerikai elnök sem tett annyit Izraelért, mint Trump. A béketervről azt mondta, történelmi lehetőséget kínál a régió békéjének kiterjesztésére.
Utána az ellenzék vezetője, Jaír Lapid, a centrista-liberális Jes Atid párt elnöke vette át a szót.
Ő is köszönetet mondott Trumpnak a béke elősegítéséért, és szégyennek nevezte, hogy az idei Nobel-békedíjat nem az amerikai elnök kapta.
Hangsúlyozta, hogy Izrael a térségben marad, és a környező országoknak ezt el kell fogadniuk; nyitottak az együttműködésre és egy új Közel-Kelet felépítésére. Lapid elítélte a palesztinpárti tüntetéseket, kijelentve, hogy nem történt népirtás a Gázai övezetben.
Kora délután Donald Trump lépett a pulpitusra, a képviselők felállva tapsolták. Beszéde elején a történelmi pillanatot méltatta, megköszönve a Mindenhatónak, hogy a háború véget ért, és a túszok hazatérhetnek, még ha 28-an életüket veszítették is.
Hosszú évek után ma csendes az ég, elhallgattak a fegyverek, béke van a szent földön”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy remélhetőleg ez így is marad.
Az elnök méltatta Netanjahut, akivel – elmondása szerint – nem volt könnyű tárgyalni, de végül sikerült békét kötni. Köszönetet mondott az arab és muszlim országoknak is, akik nyomást gyakoroltak a Hamászra a túszok elengedése érdekében, bár konkrét országokat nem nevezett meg. Trump úgy vélte: nemcsak a háború, hanem a terror kora is lezárult, és új korszak kezdődik.
Dicsérte tanácsadóját, Steve Witkoffot, aki jelenleg az ukrajnai háború lezárásán is dolgozik,
valamint lányát, Ivankát – akit zsidó hitéért külön is megtapsoltak – és vejét, Jared Kushnert az Ábrahám-egyezményekben játszott szerepéért. Kiemelte Marco Rubiót, akit minden idők legjobb amerikai külügyminiszterének nevezett, és Pete Hegseth védelmi minisztert is.
Deák Dániel elemző szerint a magyar külpolitika álláspontja világos: mindenkivel jóban kell lenni.
A békemegállapodásra utalva Trump megjegyezte, hogy az elmúlt időszakban nyolc háborúnak vetett véget, mert nem szereti a háborúkat, bár szükség esetén kíméletlen lenne. Visszaemlékezett a 2023. október 7-i támadásra is, kijelentve, hogy Amerika soha nem felejti el és soha nem engedi meg, hogy ilyen újra megtörténjen. „Ezzel az egyezséggel új korszak kezdődik Izrael és az egész régió számára” – mondta.
A beszéd vége felé hosszan méltatta az izraeli–amerikai katonai együttműködést, az amerikai fegyverek hatékonyságát, kitért az ISIS elleni műveletekre és az Irán elleni légicsapásra is. Közben viccelődve jegyezte meg, hogy Netanjahu és Lapid hosszú felszólalása miatt sokat kellett várnia.
A Közel-Keletben rejlő potenciálról szólva kijelentette:
eljött az idő, hogy a régió az erődök helyett hidakat építsen. Felszólította az arab államokat, hogy csatlakozzanak az Ábrahám-egyezményekhez, és elődjeit, Joe Bident és Barack Obamát bírálta, amiért szerinte nem tudták ezt elérni.
A beszéd végén az amerikai elnök Isaac Herzog izraeli államfő felé fordulva felvetette Netanjahu elnöki kegyelmének lehetőségét, amit az izraeli miniszterelnök szemmel láthatóan jó ötletnek tartott. Trump hangsúlyozta, mennyire fontos az USA és Izrael közötti kapcsolat, és isten áldását kérte Izraelre, az Egyesült Államokra és a Közel-Keletre. Hozzátette: ő olyan mértékben szereti Izraelt, ahogyan azt még senki sem tette.
A Kneszetben elmondott beszédet követően Trump Netanjahuval Egyiptomba utazik, hogy aláírják a békemegállapodást Sarm el-Sejkben.
A miniszterelnök Gödöllő után átszeli a Földközi-tengert, és részt vesz a Trump által tető alá hozott békecsúcson.
Nyitókép: Evelyn Hockstein / AFP
A beszéd teljes hosszában angol nyelven itt nézhető meg: