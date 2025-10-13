Trump meghívása is bizonyítja, baloldali mese az elgszigeteltség: Magyarország a nemzetközi politika központjában van

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök eleget tesz Donald Trump szombat éjjel érkezett meghívásának, és Egyiptomba utazik a Békecsúcsra.

Az eseményen az Egyesült Államok, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői írják alá a Közel-Keleti Béketervet, amelyet a magyar kormányfő „óriási eredménynek” nevezett, mivel végre rendezheti a régió országai között jó ideje fennálló konfliktusokat.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője e meghívás kapcsán rámutatott,

Orbán Viktor valóban feltette a világtérképre Magyarországot”,

hiszen csak 22 ország lesz ott azon a közel-keleti Békecsúcson, amelyre Trump meghívta Orbánt, ebből pedig csak 5 ország EU-s Magyarországon kívül, a közép-európai térségből pedig csak hazánk lesz ott Sharm el-Sheikhben.