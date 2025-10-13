Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
békepárti Közel-Keleti Béketerv hálózat Magyarország Donald Trump Orbán Viktor Egyiptom politika

Trump meghívása is bizonyítja, baloldali mese az elgszigeteltség: Magyarország a nemzetközi politika központjában van

2025. október 13. 13:44

Deák Dániel elemző szerint a magyar külpolitika álláspontja világos: mindenkivel jóban kell lenni.

2025. október 13. 13:44
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök eleget tesz Donald Trump szombat éjjel érkezett meghívásának, és Egyiptomba utazik a Békecsúcsra. 

Az eseményen az Egyesült Államok, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői írják alá a Közel-Keleti Béketervet, amelyet a magyar kormányfő „óriási eredménynek” nevezett, mivel végre rendezheti a régió országai között jó ideje fennálló konfliktusokat.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője e meghívás kapcsán rámutatott, 

Orbán Viktor valóban feltette a világtérképre Magyarországot”,

hiszen csak 22 ország lesz ott azon a közel-keleti Békecsúcson, amelyre Trump meghívta Orbánt, ebből pedig csak 5 ország EU-s Magyarországon kívül, a közép-európai térségből pedig csak hazánk lesz ott Sharm el-Sheikhben.

Világos álláspont

Deák gyorselemzésében rámutatott, hogy a magyar külpolitika világos álláspontot képvisel: 

mindenkivel jóban kell lenni, mindenkivel keresni kell a kapcsolatot, emellett mindent meg kell tenni a béke érdekében. 

Ennek köszönhetően Magyarország ma minden nagyhatalommal jó kapcsolatot ápol: Amerikával, Oroszországgal, Kínával és Törökországgal is. Remélni tudjuk, hogy előbb-utóbb az EU-ban is fordulat következik be és a józan ész ismét megjelenik a brüsszeli politikában is – írta a szakértő.

„Orbán Viktor feltette a térképre Magyarországot!”

Ezután felidézte, hogy Orbán Viktor a béke érdekében az ukránokkal és az oroszokkal is tárgyalt. Ugyanez a helyzet a Közel-Kelet vonatkozásában: Magyarország az arab országokkal és a zsidó állammal is baráti vagy erős partneri viszonyt ápol, a magyar külügyminiszter a közel-keleti konfliktus kapcsán is egyeztetett velük.

Mindezek fényében nem meglepő, hogy Donald Trump amerikai elnök meghívta Orbán Viktort a Békecsúcsra, ahol az USA, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a Közel-Keleti Béketervet – folytatta Deák, hozzátéve, hogy ez komoly visszaigazolása a magyar külpolitikának, 

amelynek köszönhetően hazánk nem elszigetelt, hanem a nemzetközi politika központjában van és a kis mérete ellenére a korábbiaknál jóval nagyobb szerepet képvisel a világpolitikában.

„Röviden fogalmazva: Orbán Viktor feltette a térképre Magyarországot!” – szögezte le az elemző.

Orbán Viktor a meghívás kapcsán jogosan azt mondta: földrajzi helyre, országméretre, és súlyra való tekintet nélkül létezik a világon egy békepárti hálózat, amely mindenhol, legyen az Közel-Kelet, Kaukázus, vagy éppen Ukrajna, egymást segítve összedolgozik a békéért. „Magyarország ennek a békepárti hálózatnak, a normális emberek koalíciójának büszke tagja” – zárta gyorselemzését Deák Dániel. 

Nyitókép: 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2025. október 13. 15:25
Nem kis elismerés ez a magyar politika vezetőjének. A többi meghívott országa mérete és gazdasági ereje miatt került meghívásra, dr Orbán Viktor meg azért, mert következetes és nagyszerű politikus ő beemelte az országát a nagyok közé! Az EU vezetői meg ehetik a kefét és kakálhatnak sünt!
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
2025. október 13. 15:04
TRUMP és 20 fontosabb vezető Egyiptomban. Köztük dr miniszterelnök! A libbcsikommcsi sajtó rottyon van.
Válasz erre
2
0
llnnhegyi
2025. október 13. 14:55
A libbcsikommcsi EP képviselők pártelnökök csak Brüsszelbe/Strasbourgba járatosak. Magyar 🐒🐓 Júdás Péter Ukrajnába is járatos! .
Válasz erre
2
0
vensarkanygyik61
2025. október 13. 14:00
Ne bassz!! Ezek az ATV -nél,eret vágnak! Ezt , hogy fogják lefordítani,libsire!?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!