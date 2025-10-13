Trump meghívása is bizonyítja, baloldali mese az elgszigeteltség: Magyarország a nemzetközi politika központjában van

Ez a békéhez vezető egyetlen út Orbán Viktor és Gerhard Schröder szerint
Orbán Viktor és Gerhard Schröder egyetértett a diplomáciai megoldások fontosságát illetően, és bírálták az európai vezetők háborúpárti hozzáállását.
Deák Dániel elemző szerint a magyar külpolitika álláspontja világos: mindenkivel jóban kell lenni.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök eleget tesz Donald Trump szombat éjjel érkezett meghívásának, és Egyiptomba utazik a Békecsúcsra.
Az eseményen az Egyesült Államok, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői írják alá a Közel-Keleti Béketervet, amelyet a magyar kormányfő „óriási eredménynek” nevezett, mivel végre rendezheti a régió országai között jó ideje fennálló konfliktusokat.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője e meghívás kapcsán rámutatott,
Orbán Viktor valóban feltette a világtérképre Magyarországot”,
hiszen csak 22 ország lesz ott azon a közel-keleti Békecsúcson, amelyre Trump meghívta Orbánt, ebből pedig csak 5 ország EU-s Magyarországon kívül, a közép-európai térségből pedig csak hazánk lesz ott Sharm el-Sheikhben.
Deák gyorselemzésében rámutatott, hogy a magyar külpolitika világos álláspontot képvisel:
mindenkivel jóban kell lenni, mindenkivel keresni kell a kapcsolatot, emellett mindent meg kell tenni a béke érdekében.
Ennek köszönhetően Magyarország ma minden nagyhatalommal jó kapcsolatot ápol: Amerikával, Oroszországgal, Kínával és Törökországgal is. Remélni tudjuk, hogy előbb-utóbb az EU-ban is fordulat következik be és a józan ész ismét megjelenik a brüsszeli politikában is – írta a szakértő.
Ezután felidézte, hogy Orbán Viktor a béke érdekében az ukránokkal és az oroszokkal is tárgyalt. Ugyanez a helyzet a Közel-Kelet vonatkozásában: Magyarország az arab országokkal és a zsidó állammal is baráti vagy erős partneri viszonyt ápol, a magyar külügyminiszter a közel-keleti konfliktus kapcsán is egyeztetett velük.
Mindezek fényében nem meglepő, hogy Donald Trump amerikai elnök meghívta Orbán Viktort a Békecsúcsra, ahol az USA, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a Közel-Keleti Béketervet – folytatta Deák, hozzátéve, hogy ez komoly visszaigazolása a magyar külpolitikának,
amelynek köszönhetően hazánk nem elszigetelt, hanem a nemzetközi politika központjában van és a kis mérete ellenére a korábbiaknál jóval nagyobb szerepet képvisel a világpolitikában.
„Röviden fogalmazva: Orbán Viktor feltette a térképre Magyarországot!” – szögezte le az elemző.
Orbán Viktor a meghívás kapcsán jogosan azt mondta: földrajzi helyre, országméretre, és súlyra való tekintet nélkül létezik a világon egy békepárti hálózat, amely mindenhol, legyen az Közel-Kelet, Kaukázus, vagy éppen Ukrajna, egymást segítve összedolgozik a békéért. „Magyarország ennek a békepárti hálózatnak, a normális emberek koalíciójának büszke tagja” – zárta gyorselemzését Deák Dániel.
